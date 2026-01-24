Truyền thông Nhật Bản viết quá hay về U.23 Việt Nam, chê Hàn Quốc thiếu mảng miếng rõ ràng

Trong bài bình luận rạng sáng 24.1, News Yahoo Japan gọi kết quả trận tranh giải 3 là “khó tin đến mức không thể bào chữa”, đặc biệt trong bối cảnh U.23 Hàn Quốc không chỉ được đánh giá cao hơn, mà còn chơi hơn người trong phần cuối trận. Theo trang báo Nhật Bản, việc không thể đánh bại U.23 Việt Nam trong hoàn cảnh như vậy là điều “rất khó chấp nhận” đối với một đội bóng từng được xem là chuẩn mực của bóng đá trẻ châu lục.

Trận thắng của U.23 Việt Nam được phân tích kỹ

Điều khiến truyền thông Nhật Bản chú ý không nằm ở loạt sút luân lưu, mà ở cách trận đấu diễn ra trong 120 phút. Trang Soccer Digest nhận định: “U.23 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị rõ ràng và nhất quán về chiến thuật, trong khi U.23 Hàn Quốc lại thiếu ổn định, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận. U.23 Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn, nhưng U.23 Việt Nam là đội kiểm soát nhịp độ".

Truyền thông Nhật Bản cũng cho rằng U.23 Việt Nam không tiếp cận trận đấu với tâm thế phòng ngự bị động, mà chủ động tranh chấp, giữ cự ly đội hình hợp lý và tận dụng tốt các khoảng trống mà U.23 Hàn Quốc để lộ. Trong khi đó, các pha lên bóng của U.23 Hàn Quốc bị nhận xét là thiếu sự gắn kết, phụ thuộc nhiều vào các tình huống xử lý cá nhân, thay vì những mảng miếng rõ ràng.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội và tấm HCĐ quý giá

U.23 Việt Nam có màn thể hiện xuất sắc ở trận đấu cuối cùng tại VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Một chi tiết được truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là cách U.23 Hàn Quốc phản ứng với các bước ngoặt của trận đấu. News Yahoo Japan nhấn mạnh: “Sau khi bị VAR hủy quả phạt đền trong hiệp một, đội bóng này bắt đầu chơi nóng vội hơn. Đây là thời điểm U.23 Hàn Quốc đánh mất sự cân bằng, còn U.23 Việt Nam lại giữ được sự tập trung cần thiết. Việc không thể xoay chuyển cục diện ngay trong hiệp một được xem là thất bại đầu tiên về mặt tâm lý của đội bóng trẻ xứ kim chi.

Sang hiệp hai, dù có bàn gỡ hòa, U.23 Hàn Quốc vẫn không tạo được áp lực liên tục. Các đợt tấn công của U.23 Hàn Quốc thiếu tính kế thừa, thường kết thúc sớm hoặc dễ bị hóa giải. Trong khi đó, U.23 Việt Nam cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả – yếu tố đang ngày càng trở thành điểm mạnh của đại diện Đông Nam Á”.

Ngay cả khi U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người ở cuối trận, truyền thông Nhật Bản vẫn không thấy sự vượt trội rõ ràng từ phía U.23 Hàn Quốc. Bàn gỡ hòa ở phút bù giờ được mô tả là “kéo dài hy vọng”, nhưng không đủ để che giấu thực tế rằng U.23 Hàn Quốc đã gặp bế tắc trong việc áp đặt thế trận, dù có ưu thế về quân số.

Trong hiệp phụ, sự khác biệt tiếp tục không xuất hiện. News Yahoo Japan nhận xét Hàn Quốc thiếu phương án tấn công rõ ràng, trong khi U.23 Việt Nam phòng ngự có tổ chức và kỷ luật. Việc trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu được trang báo Nhật Bản xem là bất lợi cho đội chịu nhiều áp lực hơn – và U.23 Hàn Quốc đã không vượt qua được điều đó.

Chiến thắng xứng đáng cho U.23 Việt Nam (trái) ẢNH: AFC

Sau cùng, truyền thông Nhật Bản nhìn nhận kết quả này như một phần của xu hướng đáng lo ngại. “U.23 Hàn Quốc đã ba kỳ U.23 châu Á liên tiếp không thể lọt vào tốp 3, trong khi các đối thủ trong khu vực, trong đó có U.23 Việt Nam, lại cho thấy sự ổn định và tiến bộ rõ rệt. Khoảng cách từng được xem là hiển nhiên đang bị thu hẹp nhanh hơn dự đoán”, Soccer Digest bình luận.

“Cách U.23 Việt Nam duy trì thành tích ở đấu trường châu lục trong nhiều năm, từ ngôi á quân năm 2018 đến vị trí thứ ba tại giải đấu lần này. U.23 Việt Nam giờ không còn là đội bóng tạo bất ngờ nhờ tinh thần, mà đã cho thấy năng lực cạnh tranh thực chất”, Soccer Digest kết luận.