U.23 Việt Nam lại biến hóa khôn lường, xem đi xem lại màn thắng Hàn Quốc mãi không chán

Không chơi thụ động trước đối thủ mạnh hơn hẳn, U.23 Việt Nam quá hay

Rất nhiều người ngỡ rằng sau trận thua đậm 0-3 trước U.23 Trung Quốc ở bán kết, cộng với việc vắng 2 trung vệ trụ cột gồm Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (bị treo giò), U.23 Việt Nam sẽ chơi thận trọng, cùng 1 đội hình lùi thấp trước U.23 Hàn Quốc. Nhưng thực tế trên sân không diễn ra như vậy.

U.23 Việt Nam khiến đối thủ bất ngờ với lối chơi sẵn sàng đáp trả khi giành được bóng Ảnh TED Trần

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik xuất phát trong trận tranh hạng 3 với sơ đồ 3-4-3. Việc U.23 Việt Nam xuất quân với 3 tiền đạo gồm Đình Bắc, Quốc Việt và Văn Thuận là bất ngờ rất lớn. HLV Kim Sang-sik khi bố trí 3 tiền đạo này trong đội hình, lộ rõ tính toán ông không muốn nhường sân cho U.23 Hàn Quốc quá lâu, không muốn đội mình lùi về quá thấp bên phần sân nhà, có thể tạo điều kiện cho U.23 Hàn Quốc gây áp lực liên tục lên hàng thủ của chúng ta.

Hiệu quả của những tính toán mang tính đột phá này là U.23 Việt Nam không quá lép vế về mặt thế trận trước đối thủ được đánh giá mạnh hàng đầu châu Á (tính cho đến trước khi chúng ta phải thi đấu thiếu người từ phút 86). U.23 Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước trong trận đấu này cho thấy hàng công của chúng ta chơi rất hiệu quả. Các cầu thủ tấn công của U.23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ lấy công bù thủ.

Bất ngờ thứ 2 mà HLV Kim Sang-sik gửi đến U.23 Hàn Quốc là quyết định thay người ở phút 64 (chỉ 2 phút sau khi bị U.23 Hàn Quốc gỡ hòa 1-1), rút trung vệ Lê Văn Hà ra khỏi sân, thay bằng cầu thủ chuyên đá cánh Phạm Minh Phúc. Đấy là lúc ông Kim phát hiện ra U.23 Hàn Quốc bắt đầu dồn nhiều bóng ra 2 biên, từ đó treo bóng bổng vào khu vực cấm địa của U.23 Việt Nam. Từ thời điểm đó, HLV Kim Sang-sik quyết định tăng cường khả năng gây áp lực ở 2 cánh lên đối phương, không cho cầu thủ U.23 Hàn Quốc có nhiều không gian và thời gian để tạt bóng.

Luôn có tính toán trong từng bước đi

Sự thay đổi này của U.23 Việt Nam tạo được hiệu quả trong phòng ngự, cũng như tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Đình Bắc ở phút 71, cho đến khi chính Đình Bắc dính thẻ đỏ ở phút 86. Chỉ từ sau từ thời điểm chơi thiếu người, U.23 Việt Nam mới không thể đứng vững, chứ trước đó, cầu thủ U.23 Hàn Quốc rất ít khi tạo được các pha tạt bóng thuận lợi vào bên trong cho các đồng đội.

Quốc Việt là nhân tố mà U.23 Hàn Quốc không lường trước trong trận này, ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Việt Nam Ảnh: TED Trần

Chưa hết, khi trung vệ Nguyễn Đức Anh gặp chấn thương ở phút 94 (phút thứ 4 của hiệp phụ thứ nhất), U.23 Việt Nam đã hết trung vệ trên băng ghế dự bị, HLV Kim Sang-sik thực hiện sự điều chỉnh hiếm có, ông kéo luôn tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ về đá trung vệ. Ngọc Mỹ có thể hình khá nhất (1,77 m) trong số những cầu thủ U.23 Việt Nam còn hiện diện trên sân ở thời điểm đó (không tính thủ môn Cao Văn Bình cao 1,83 m), cộng thêm khả năng tranh chấp tay đôi tốt, là giải pháp khả thi nhất để đá vai trung vệ.

Đây là giải pháp tình thế của U.23 Việt Nam trong bối cảnh chúng ta không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng ngay cả khi thực hiện giải pháp tình thế, HLV Kim Sang-sik cũng có sự tính toán, chứ không hề quyết định bừa bãi.

Lối chơi cho đến cách bố trí nhân sự của U.23 Việt Nam đều khiến U.23 Hàn Quốc đều bất ngờ. Để rồi từ chỗ bị bất ngờ, U.23 Hàn Quốc không thể phát huy hết các điểm mạnh của mình, trước khi đội bóng đến từ xứ sở kim chi chịu thua chung cuộc, mất vị trí thứ 3 toàn giải về tay U.23 Việt Nam.