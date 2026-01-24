* U.23 Việt Nam chuẩn bị về nhà

19 giờ 45 hôm nay (24.1), U.23 Việt Nam sẽ trở về trên chuyến bay mang nhãn hiệu QR984 khởi hành từ sân bay Doha (Qatar) sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại hành trình kéo dài 3 tuần ở sân chơi U.23 châu Á 2026, nơi toàn đội đoạt tấm HCĐ đáng nhớ.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 40 sáng nay (giờ địa phương), 26 thành viên U.23 Việt Nam đã đến sân bay Jeddah. Thầy trò Kim Sang Sik rời Ả Rập Xê Út, quá cảnh tại Qatar.

Sau 1 tiếng thực hiện các thủ tục sau trận và nhận HCĐ, đội trở về khách sạn cách sân 17 km. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tranh thủ ăn đêm trước khi tiến hành thu dọn hành lý.

U.23 Việt Nam quá cảnh tại Qatar trước khi về nước ẢNH: VFF

Trong lúc HLV Kim Sang-sik tranh thủ chợp mắt, nhiều cầu thủ cũng thay nhau ký tặng vào áo đấu để làm kỷ niệm. Đến 1 giờ 15 sáng nay 24.1 (theo giờ địa phương), 26 trong tổng số 40 thành viên lên đường ra sân bay quốc tế Jeddah. Thời gian di chuyển kéo dài 20 phút. Chia sẻ tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang hạnh phúc khi cùng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á. Cầu thủ có 3 lần liên tiếp dự VCK U.23 châu lục cũng đã chia sẻ kế hoạch của bản thân. Anh dự định nghỉ ngơi tại nhà 2 ngày trước khi trở lại Thể Công Viettel để chuẩn bị cho guồng quay của giai đoạn hai V-League.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn bày tỏ: "Ngay khi về nhà, em sẽ ăn lẩu". Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc hay Viktor Lê khẳng định sẽ ngủ thật sâu để bù cho ngày thi đấu mệt mỏi. Cả hai cũng sẽ ăn phở Hà Nội vì đã quá nhớ đồ ăn Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ trở về nước bằng hai chuyến bay như sau:

Nhóm 1: Hạ cánh tại ga quốc tế, sân bay Nội Bài lúc 19 giờ 45 ngày 24.1 trên chuyến bay QR 984 (từ Doha đến Hà Nội).

Nhóm 2: Hạ cánh tại ga quốc tế, sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 55 ngày 25.1 trên chuyến bay QR 982 (từ Doha đến Hà Nội).

U.23 Việt Nam lần đầu đoạt HCĐ U.23 châu Á ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba (hòa 2-2 trong 120 phút, thắng 7-6 trên chấm luân lưu) để lần đầu đoạt tấm HCĐ U.23 châu Á. Ngay sau trận tranh hạng ba, thay mặt Ban chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chúc mừng U.23 Việt Nam, đồng thời thông báo quyết định thưởng "nóng" 2 tỉ đồng để động viên thành tích này.

Đây là lần thứ hai U.23 Việt Nam đạt huy chương tại giải .U23 châu Á, tiếp nối thành công từ vị trí á quân năm 2018, một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.



