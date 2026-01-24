U.23 Việt Nam nhận 'biệt đãi' ở giải U.23 châu Á 2028: Mơ Olympic, có thể chứ!

U.23 Việt Nam xây nền tảng cho kỳ sau

Danh hiệu hạng ba U.23 châu Á 2026 là thành quả cho nỗ lực bền bỉ, phi thường của U.23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng 5/6 trận trên cả hành trình, vượt qua nhiều đội mạnh như U.23 Hàn Quốc, U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 UAE hay U.23 Jordan để chạm đến tấm HCĐ lần đầu trong lịch sử.

"Quả ngọt" U.23 châu Á 2026 không chỉ là lời khẳng định của bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn giúp HLV Kim Sang-sik cùng học trò hưởng lợi ở giải đấu sau, nơi sân chơi U.23 châu Á 2028 sẽ đóng vai trò vòng loại tìm kiếm 2 suất dự Olympic Los Angeles 2028 tại Mỹ.

Cụ thể, nếu vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2028, U.23 Việt Nam sẽ dự vòng chung kết với tư cách hạt giống số một.

U.23 Việt Nam có ưu thế lớn ở VCK U.23 châu Á 2028 ẢNH: TED TRẦN TV

Tại VCK U.23 châu Á, việc phân loại nhóm hạt giống (mỗi nhóm có 4 đội) dựa trên thành tích ở 3 VCK gần nhất trước đó. Cụ thể, là các VCK U.23 châu Á 2022, 2024 và 2026. Nhóm hạt giống số một bao gồm đội chủ nhà, cùng 3 đội có thành tích trung bình tốt nhất ở 3 giải đã qua.

Trong nhóm số một, U.23 Nhật Bản chắc suất, với chức vô địch năm 2024, tấm HCĐ năm 2022 và ít nhất ngôi á quân 2026 (do đã vào đến chung kết). U.23 Uzbekistan là đội thứ hai góp mặt, với 2 lần về nhì năm 2022, 2024 và vé đá tứ kết U.23 châu Á 2026.

Vị trí còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội U.23 Ả Rập Xê Út (vô địch 2022, tứ kết 2024, vòng bảng 2026), U.23 Hàn Quốc (tứ kết 2022, 2024, hạng tư 2026) và U.23 Việt Nam (tứ kết 2022, 2024 và hạng ba 2026).

Do cách tính toán của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ưu tiên trọng số điểm ở những VCK châu Á gần nhất (càng sát năm tổ chức càng được ưu tiên, đơn cử U.23 Iraq nằm nhóm hạt giống số một ở VCK 2026 vì VCK 2024 đứng hạng ba), nên U.23 Ả Rập Xê Út "rơi" khỏi nhóm một mùa tới vì bị loại ở vòng bảng mùa này.

U.23 Việt Nam nhận nhiều bài học quý ẢNH: TED TRẦN TV

Cuộc cạnh tranh diễn ra giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, hai đội có thành tích tương đồng. Với chiến thắng trước chính Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba đêm qua, gần như chắc chắn U.23 Việt Nam sẽ là hạt giống số một, nếu lọt vào VCK U.23 châu Á 2028.

Ưu thế

Việc nằm nhóm hạt giống số một sẽ giúp U.23 Việt Nam tránh nhiều đối thủ mạnh, như U.23 Nhật Bản hay U.23 Uzbekistan ở vòng bảng.

Tuy nhiên, sân chơi U.23 châu Á 2028 sẽ khó khăn. Đây đồng thời là vòng loại Olympic 2028, nơi hai đội vô địch và á quân châu Á sẽ được trao vé dự Thế vận hội.

Do đó, những nền bóng đá mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út... sẽ mang đến lứa cầu thủ mạnh nhất, trừ những cầu thủ đội bóng chủ quản từ chối nhà. Điều đó khác với năm nay, khi Nhật Bản và Uzbekistan chỉ mang tới lứa U.21.

Nhưng, U.23 Việt Nam cũng có ưu thế riêng. Trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn những "hạt giống" trụ lại từ lứa này, như thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận hay tiền đạo Nguyễn Lê Phát... đủ điều kiện đá VCK U.23 châu Á 2028. Thành công ở giải năm nay cũng tạo bước đệm tâm lý vững chắc, để những lứa "hậu bối" có thể bước ra châu Á với cái đầu ngẩng cao và tự tin phô diễn thứ bóng đá của mình.