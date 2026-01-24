Chiến thắng không tưởng của U.23 Việt Nam

"T Ổ 2" CỦA ÔNG K IM CHƠI ẤN TƯỢNG

Dù ra sân với 9 thay đổi so với trận gặp U.23 Trung Quốc, trong đó nhiều cầu thủ lần đầu đá chính như thủ môn Văn Bình, trung vệ Văn Hà, Đức Anh…, nhưng "tổ 2" U.23 VN đã chơi cực hay ở nửa đầu trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc.

Quốc Việt mở tỷ số

Đình Bắc nâng tỷ số

Thanh Nhàn chốt bằng cú đá luân lưu chuẩn xác

Khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị bị xóa nhòa, khi lực lượng lạ lẫm của U.23 VN vẫn duy trì chất lượng chơi bóng ấn tượng. Học trò ông Kim Sang-sik tự tin ban bật triển khai bóng, luân chuyển nhịp nhàng giữa các tuyến dù nhiều cầu thủ lần đầu sát cánh cùng nhau, đồng thời đẩy lên pressing nghẹt thở khiến 66% thời lượng cầm bóng của U.23 Hàn Quốc chỉ đổi lại bằng những đường chuyền dài.

Ngoại trừ tình huống dứt điểm của Kang Min-jun bị thủ môn Văn Bình chặn lại ở phút 27, U.23 Hàn Quốc không có pha phối hợp tấn công nào với nhiều hơn 4 đường chuyền chính xác. Trong lần hiếm hoi được đá chính, các trung vệ non trẻ như Văn Hà (CLB Hà Nội) hay Đức Anh (CLB Đà Nẵng) đã phong tỏa hiệu quả hàng công Hàn Quốc, khiến đối thủ phải đẩy bóng ra biên tạt vào tìm vận may. Hàng phòng ngự đá gần nhau, các tuyến bọc lót kín kẽ, khoa học đã giúp U.23 VN tạo ra tấm lưới "giăng bắt" gần như trọn vẹn các ý tưởng tấn công của U.23 Hàn Quốc trong hiệp 1.

U.23 VN có chiến thắng ngọt ngào và xứng đáng ảnh: Ted Trần

Để khi đối thủ bắt đầu lơ là, U.23 VN tung đòn trừng phạt. Phút 30, Đình Bắc thoát xuống ở cánh trái, mặc dù bị hậu vệ Hàn Quốc bủa vây nhưng anh vẫn chuyền trả ngược vừa tầm để Quốc Việt tung cú sút như búa bổ tung lưới thủ môn Hwang Jae-yun. Pha vung chân đẹp mắt không chỉ đến từ phối hợp bóng sống, mà còn toát ra khí chất U.23 VN: chọn thời điểm bung sức, tự tin kết thúc tình huống sau pha phối hợp mang đậm tinh thần tập thể. Con số 4 trên bàn tay học trò ông Kim như lời động viên gửi đến Hiểu Minh, trung vệ mang áo số 4 dính chấn thương ở trận bán kết. Một tập thể đoàn kết thực thụ như bó đũa, sẵn sàng thách thức bất cứ đối thủ nào muốn bẻ gãy.

C HIẾN THẮNG QUẢ CẢM

Hàng thủ U.23 VN đã gồng mình chống đỡ áp lực của U.23 Hàn Quốc trong cả hiệp 2. HLV Lee Min-sung tung Kang Seong-jin, Kim Tae-won vào sân để tăng sức mạnh tấn công. Trong đó, Kang Seong-jin khiến cánh trái U.23 VN vất vả, nhờ khả năng độc lập tác chiến tốt. Song ông Kim cũng đọc trận đấu nhanh, khi thay Phi Hoàng bằng thủ quân Văn Khang, nhờ vậy vẫn giữ được trận địa.

U.23 VN lộ sai lầm ở phút 69 khi tuyến phòng ngự để Kim Tae-won thoải mái cầm bóng xoay người dứt điểm tung lưới Văn Bình. Khoảnh khắc U.23 Hàn Quốc chứng tỏ đẳng cấp, khi ghi bàn từ khe hở nhỏ nhất.

Học trò ông Kim chỉ cần 2 phút để gỡ hòa, với cú sút phạt không thể ngăn cản của Đình Bắc. Chân sút 22 tuổi lái bóng cực xoáy về góc xa, đưa U.23 VN tái lập thế dẫn bàn. Cũng giống các trận thắng U.23 Kyrgyzstan hay U.23 UAE, U.23 VN đều bị đối thủ gỡ hòa nhưng không nao núng.

Tuy nhiên, trước áp lực của Hàn Quốc, U.23 VN không tránh được sai sót, minh chứng là thẻ đỏ của Đình Bắc ở phút 86 với pha vào bóng bằng gầm giày. Đáng tiếc, khi trận đấu chỉ còn 30 giây, Shin Min-ha đã gỡ hòa với cú xoay người dứt điểm. U.23 VN kiên cường chống đỡ ở thế thiếu người trong hiệp phụ. Kỳ tích đã đến, khi Văn Bình cùng đồng đội bảo vệ tỷ số hòa 2-2 để kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Các cầu thủ đã vắt kiệt sức lực và chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng, dù có những gương mặt đã xuống thể lực, chấn thương, nhưng không chấp nhận từ bỏ.

Trên chấm luân lưu, U.23 VN đánh bại U.23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6, khi các cầu thủ VN thực hiện thành công cả 7 lượt đá, còn chân sút Hàn Quốc không thắng được thủ môn Văn Bình ở lượt 7.

Đánh bại U.23 Hàn Quốc lần đầu trong lịch sử, U.23 VN khép lại giải U.23 châu Á 2026 với vị trí thứ ba, với 5 chiến thắng sau 6 trận đã đấu. Chiến thắng quá ngọt ngào và xứng đáng cho bóng đá trẻ VN.