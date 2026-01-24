Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á

Võ Hiếu
Võ Hiếu
24/01/2026 02:14 GMT+7

Chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc không chỉ mang về HCĐ cho U.23 Việt Nam mà còn thổi bùng không khí ăn mừng cuồng nhiệt của người hâm mộ tại TP.HCM.

Đường phố TP.HCM như lễ hội

Ngay sau khi Thanh Nhàn thực hiện thành công quả sút luân lưu quyết định, mang về HCĐ cho U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026 trước U.23 Hàn Quốc, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM lập tức bùng nổ. Người hâm mộ theo dõi trận đấu trên vỉa hè, quán cà phê nhanh chóng vỡ òa cảm xúc, mang theo cờ đỏ sao vàng xuống đường chung vui. Dù đã là hơn 2 giờ sáng 24.1, dòng người đổ ra đường ăn mừng vẫn rất đông.

Người hâm mộ TP.HCM đi bão xuyên đêm mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á 2026

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 1.

Người hâm mộ mang theo cờ và kèn đi bão trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP.HCM)

ẢNH: VÕ HIẾU

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 2.

Các tiểu thương tranh thủ bán cờ và kèn phục vụ đi bão

ẢNH: VÕ HIẾU

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 3.

Dù đường đông, hầu hết mọi người vẫn tuân thủ tín hiệu đèn giao thông

ẢNH: VÕ HIẾU

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 4.

2 bạn nữ hòa vào dòng người đi bão

ẢNH: VÕ HIẾU

Các đoàn xe nối dài trên nhiều trục đường lớn, cờ Tổ quốc rợp sắc đỏ, tiếng kèn vang khắp nơi. Dù mật độ phương tiện đông, nhìn chung người hâm mộ ăn mừng khá trật tự, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và di chuyển đúng quy định. Lực lượng CSGT cũng được tăng cường để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn trong suốt thời gian người dân xuống đường.

Cao Văn Bình xuất thần cản phá luân lưu, U.23 Việt Nam quả cảm đánh bại Hàn Quốc giành HCĐ châu Á 2026

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 5.

Dù đã là 2 giờ sáng, vẫn rất đông bạn trẻ ra đường ăn mừng chiến thắng của U.23 Việt Nam

ẢNH: VÕ HIẾU

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 6.

Người hâm mộ đi bão cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông

ẢNH: VÕ HIẾU

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 7.

Các tuyến đường trung tâm TP.HCM rất đông người đi bão

ẢNH: VÕ HIẾU

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 8.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: VÕ HIẾU

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 9.

Dòng người đi bão trên cầu Ba Son

ẢNH: VÕ HIẾU

Chiến thắng quá xứng đáng cho U.23 Việt Nam

Chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc được xem là một trong những trận đấu đáng nhớ của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trong thế trận căng thẳng kéo dài tới loạt sút luân lưu, các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc để giành phần thưởng xứng đáng.

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á- Ảnh 10.

Thanh Nhàn thực hiện thành công quả luân lưu quyết định

Với HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam có lần thứ 2 giành huy chương ở sân chơi này, sau HCB tại kỳ giải năm 2018. Thành tích trên tiếp tục khẳng định vị thế và sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục, mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ cả nước.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Đình Bắc vượt thành tích Quang Hải, có thể thành vua phá lưới châu Á: Nhưng bị treo giò 2 trận nào?

Đình Bắc vượt thành tích Quang Hải, có thể thành vua phá lưới châu Á: Nhưng bị treo giò 2 trận nào?

Dù chia tay sân chơi U.23 châu Á 2026 bằng tấm thẻ đỏ, nhưng Đình Bắc đã chơi giải đấu để đời khi một tay gồng gánh U.23 Việt Nam đến tấm HCĐ lịch sử.

HLV Kim nghẹn ngào nhắc đến Hiểu Minh và tấm thẻ đỏ của Đình Bắc: U.23 Việt Nam cho tôi nhiều cảm xúc

Ngả mũ thán phục tinh thần quả cảm của U.23 Việt Nam: Trên cả tuyệt vời!

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam đi bão U.23 Hàn Quốc xuống đường đi bão HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 đi bão TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận