Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ‘đi bão’ mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ châu Á

Đường phố TP.HCM như lễ hội

Ngay sau khi Thanh Nhàn thực hiện thành công quả sút luân lưu quyết định, mang về HCĐ cho U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026 trước U.23 Hàn Quốc, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM lập tức bùng nổ. Người hâm mộ theo dõi trận đấu trên vỉa hè, quán cà phê nhanh chóng vỡ òa cảm xúc, mang theo cờ đỏ sao vàng xuống đường chung vui. Dù đã là hơn 2 giờ sáng 24.1, dòng người đổ ra đường ăn mừng vẫn rất đông.

Người hâm mộ TP.HCM đi bão xuyên đêm mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á 2026

Người hâm mộ mang theo cờ và kèn đi bão trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP.HCM) ẢNH: VÕ HIẾU

Các tiểu thương tranh thủ bán cờ và kèn phục vụ đi bão ẢNH: VÕ HIẾU

Dù đường đông, hầu hết mọi người vẫn tuân thủ tín hiệu đèn giao thông ẢNH: VÕ HIẾU

2 bạn nữ hòa vào dòng người đi bão ẢNH: VÕ HIẾU

Các đoàn xe nối dài trên nhiều trục đường lớn, cờ Tổ quốc rợp sắc đỏ, tiếng kèn vang khắp nơi. Dù mật độ phương tiện đông, nhìn chung người hâm mộ ăn mừng khá trật tự, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và di chuyển đúng quy định. Lực lượng CSGT cũng được tăng cường để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn trong suốt thời gian người dân xuống đường.

Cao Văn Bình xuất thần cản phá luân lưu, U.23 Việt Nam quả cảm đánh bại Hàn Quốc giành HCĐ châu Á 2026

Dù đã là 2 giờ sáng, vẫn rất đông bạn trẻ ra đường ăn mừng chiến thắng của U.23 Việt Nam ẢNH: VÕ HIẾU

Người hâm mộ đi bão cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông ẢNH: VÕ HIẾU

Các tuyến đường trung tâm TP.HCM rất đông người đi bão ẢNH: VÕ HIẾU

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông ở trung tâm TP.HCM ẢNH: VÕ HIẾU

Dòng người đi bão trên cầu Ba Son ẢNH: VÕ HIẾU

Chiến thắng quá xứng đáng cho U.23 Việt Nam

Chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc được xem là một trong những trận đấu đáng nhớ của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trong thế trận căng thẳng kéo dài tới loạt sút luân lưu, các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc để giành phần thưởng xứng đáng.

Thanh Nhàn thực hiện thành công quả luân lưu quyết định

Với HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam có lần thứ 2 giành huy chương ở sân chơi này, sau HCB tại kỳ giải năm 2018. Thành tích trên tiếp tục khẳng định vị thế và sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục, mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ cả nước.