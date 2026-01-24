Cao Văn Bình là cầu thủ hay nhất trận, tiết lộ bí kíp bắt 11 m: ‘Tôi nhìn vào mắt đối thủ…’

Cao Văn Bình: 'Các thầy chỉ cho tôi bay người như thế nào!'

Trong cuộc đối đầu Hàn Quốc, Cao Văn Bình được cho bắt chính thay Trần Trung Kiên. Sau các chiến dịch quan trọng như giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đây mới là lần đầu tiên Văn Bình được ra sân từ đầu cho U.23 Việt Nam. Nhưng người gác đền sinh năm 2005 đã thể hiện được đẳng cấp, cản phá 12 pha dứt điểm của đối phương, đẩy thành công cú đá luân lưu quyết định.

Cao Văn Bình xuất thần cản phá luân lưu, U.23 Việt Nam quả cảm đánh bại Hàn Quốc giành HCĐ châu Á 2026

Cao Văn Bình tỏa sáng rực rỡ ẢNH: TED TRẦN

Nhờ đó, Văn Bình được AFC bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận và tham dự cuộc họp báo sau trận đấu. Anh chia sẻ: "Trận đấu này rất quan trọng với toàn đội và cá nhân tôi, khi tôi lần đầu được ra sân ở sân chơi lớn như thế này. Cảm ơn tất cả người hâm mộ. Khi được trao cơ hội, tôi rất bất ngờ bởi qua vài giải đấu, tôi mới được ra sân. Tôi luôn trân trọng cơ hội được thể hiện, nên đã kêu gọi đồng đội quyết tâm để giành chiến thắng".

Trong loạt đá luân lưu may rủi, Văn Bình không chỉ cản phá thành công mà còn đoán đúng hướng ở hầu hết tình huống. Anh chia sẻ: "Ở loạt đá cân não này, cũng có các thầy chỉ tôi bay người như thế nào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy. Ngoài ra, khi vào bắt phạt đền, tôi nhìn vào mắt của cầu thủ Hàn Quốc. Nhờ đó, tôi bắt bài và cản phá được".