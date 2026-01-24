Trưởng đoàn dặn dò cực hay U.23 Việt Nam: 'Các giá trị ảo nâng mình lên được thì cũng vùi dập mình được'

"Các bạn là lứa U.23 Việt Nam vô cùng tuyệt vời trong trái tim người hâm mộ"

Rạng sáng 24.1 (theo giờ Việt Nam), trong phòng thay đồ sau trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng đoàn U.23 Việt Nam Trần Anh Tú đã có những lời chia sẻ chân thành và giàu cảm xúc dành cho toàn đội. Không nói nhiều về thành tích hay tấm HCĐ vừa giành được, ông Tú nhấn mạnh giá trị của hành trình, tinh thần vượt khó và con đường dài còn ở phía trước của các cầu thủ trẻ.

Ông Trần Anh Tú dặn dò các cầu thủ U.23 Việt Nam như bậc cha chú trong gia đình

Ông Trần Anh Tú mở đầu bằng việc ghi nhận nỗ lực và sự tập trung của toàn đội: “Chúng ta thấy rằng khi chúng ta tập trung, chúng ta hết mình, chúng ta không bị phân tán gì thì rõ ràng là chúng ta làm được điều mà chúng ta mong muốn. Các bạn thực sự là lứa U.23 rất tuyệt vời trong lòng người hâm mộ".

Theo ông, chính sự quyết tâm và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp U.23 Việt Nam vượt qua những thời điểm tưởng chừng như không thể: “Những lúc mà tưởng chừng như không vượt qua được, các bạn đã vượt qua. Chúng ta làm được khi chúng ta quyết tâm, chúng ta chơi hết sức mình. Đấy là bài học rất là lớn cho các bạn”, ông nhấn mạnh.

Ông Trần Anh Tú (áo xám) dặn dò cả đội U.23 Việt Nam

Trong vai trò của người đi trước, ông Trần Anh Tú nói chuyện với các cầu thủ như một người cha, người chú, chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về con đường sự nghiệp. Ông khẳng định bóng đá không chỉ là đam mê, mà còn là sự nghiệp lâu dài của mỗi cầu thủ: "Bóng đá là sự nghiệp của các bạn, hãy hết mình với sự nghiệp, các bạn yêu nó, các bạn hy sinh vì nó, hy sinh vì bóng đá thì các bạn sẽ sở hữu thành quả xứng đáng. Chúng ta sống bằng nghề bóng đá thì tất cả chúng ta hãy cống hiến cho bóng đá", ông Tú nói.

Chặng đường còn dài, hãy tập trung vào những giá trị thật

Phó chủ tịch VFF cũng nhắc các cầu thủ về chặng đường tiếp theo sau khi hành trình U.23 khép lại. Theo ông, mỗi người sẽ có một lối rẽ khác nhau: "Có cầu thủ trở về CLB, có người được gọi lên đội tuyển quốc gia, có người vẫn tiếp tục gắn bó với lứa U.23. Dù ở bất kỳ môi trường nào, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ với nghề. Trong hành trình tiếp theo, dù bất kỳ ở đâu các bạn hãy yêu nó, hãy hy sinh cho nó, các bạn sẽ được hưởng thành quả”, ông nhắn nhủ.

Một hành trình quá thành công và ấn tượng của U.23 Việt Nam ảnh: afc

Đáng chú ý, ông Trần Anh Tú dành nhiều thời gian nói về việc giữ mình trước những giá trị “ảo” bên ngoài sân cỏ. Ông thẳng thắn cảnh báo: “Chúng ta hãy quên những thứ ảo đi, tập trung vào những cái thật của chúng ta. Cái ảo đấy không cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp đâu. Cái ảo đấy đôi khi nâng chúng ta lên cao, nhưng cũng sẵn sàng vùi dập chúng ta xuống”. Theo ông, giá trị thật của cầu thủ nằm ở những bước chạy, mồ hôi và nỗ lực trên sân cỏ, chứ không phải những hào quang ảo nhất thời.

Khép lại lời chia sẻ, Phó chủ tịch VFF nhấn mạnh rằng khi đội trở về Hà Nội, hành trình U.23 sẽ chính thức khép lại, nhưng những chặng đường mới sẽ mở ra. Ông kêu gọi các cầu thủ trân trọng tuổi trẻ, những năm tháng đã hy sinh vì bóng đá và tiếp tục phát huy những gì đã tích lũy được trong suốt thời gian qua. “Hãy phát huy tất cả những gì mà các bạn đã hy sinh, đã cống hiến trong suốt những năm vừa rồi cho bóng đá Việt Nam”, ông Trần Anh Tú gửi gắm.