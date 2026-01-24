Còn 'ngọc quý' U.23 Việt Nam đủ điều kiện đá U.23 châu Á 2028: Mơ về Olympic

Chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu trước U.23 Hàn Quốc để giành hạng ba chung cuộc tại VCK U.23 châu Á 2026 sẽ còn được nhắc lại như một bản hùng ca của tinh thần Việt Nam. Trong thế thiếu người, bị vắt kiệt sức lực suốt 120 phút, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn đứng vững bằng một ý chí sắt đá.

Tuy nhiên, khi niềm vui vừa lắng xuống, câu hỏi được đặt ra: Ai sẽ là người giữ lửa cho chiến dịch U.23 châu Á 2028?

Lộ diện 5 "điểm tựa" cho tương lai

Dù nhiều trụ cột của năm 2026 sẽ quá tuổi, nhưng U.23 Việt Nam vẫn còn sở hữu 5 gương mặt tài năng vẫn đủ điều kiện tham dự giải đấu U.23 châu Á vào 2 năm tới. Thủ môn Cao Văn Bình (sinh năm 2005) - "người nhện" của trận tranh hạng ba năm nay có thể sẽ là thủ lĩnh của đội U.23 Việt Nam vào năm 2028. Thủ môn Phạm Đình Hải (2006): Sự hiện diện của Đình Hải sẽ đảm bảo tính kế thừa và sự cạnh tranh lành mạnh ở vị trí "người gác đền.

Thủ môn Cao Văn Bình có màn thể hiện xuất sắc trong trận đầu tiên được ra sân và cũng là trận cuối cùng của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Tiền vệ Nguyễn Công Phương (2006) được kỳ vọng là "nhạc trưởng" mới, sở hữu tư duy chiến thuật và khả năng điều tiết lối chơi tốt. Tiền đạo Lê Văn Thuận (2006) có tốc độ và sự càn lướt. Đến năm 2028, khi trưởng thành hơn, Văn Thuận sẽ là mũi khoan lợi hại trên hàng công. Tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007) là "em út" của lứa U.23 Việt Nam năm nay, có tiềm năng phát triển cực lớn. Những trải nghiệm quý giá từ giải đấu năm 2026 sẽ giúp Lê Phát trở thành sát thủ đáng gờm trong tương lai.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Bộ khung của năm 2028

Có thể thấy, 5 cầu thủ này trải dài ở cả 3 tuyến: thủ môn, tiền vệ và tiền đạo. Đây chính là "trục xương sống" lý tưởng cho U.23 Việt Nam vào năm 2028. Việc các cầu thủ này được rèn luyện trong môi trường đỉnh cao từ sớm không chỉ giúp họ hoàn thiện kỹ năng mà còn giúp lan tỏa bản lĩnh "vượt khó" cho các tân binh sẽ hội quân trong tương lai.

Lê Văn Thuận (10) từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League ẢNH: TED TRẦN

Nguyễn Lê Phát (giữa) và Nguyễn Công Phương (phải) là những cầu thủ tiềm năng ẢNH: TED TRẦN

Với những cái tên này, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ về một kỳ tích mới, thậm chí là tấm vé trực tiếp tới Olympic. Theo đó, VCK U.23 châu Á 2028 cũng đồng thời là vòng loại Olympic. Tương tự như tại VCK U.23 châu Á 2024, ba đội có thành tích tốt nhất giải sẽ giành vé trực tiếp dự Olympic, còn đội hạng tư sẽ đá trận play-off liên lục địa.