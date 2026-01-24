'Người không phổi' đóng đinh 2 chiến thắng cảm xúc cho U.23 Việt Nam: Quá xuất sắc

Trùng hợp ngẫu nhiên nhưng vô cùng thú vị của "người không phổi"

"Người không phổi" là biệt danh được giới chuyên môn đặt cho tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (đang khoác áo CLB PVF-CAND) nhờ lối chơi bền bỉ, tốc độ cao và khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt. Anh nổi lên từ vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2021 tại Bình Dương và đã khẳng định tài năng ghi bàn và lối đá xông xáo, mãnh liệt. Thanh Nhàn có nguồn thể lực sung mãn và khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, sau đó từng là vua phá lưới giải hạng nhất 2023 và là quân bài chiến lược của U.23 Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier và Hoàng Anh Tuấn.

Thanh Nhàn ghi bàn vào lưới Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Chỉ mới hơn tháng trước, Thanh Nhàn đã tạo sự lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ khi anh vào sân từ ghế dự bị và đã đóng góp bàn thắng quyết định mang về ngôi vô địch SEA Games 33 trên đất Thái Lan cho đội tuyển U.22 Việt Nam. Đó là bàn thắng ở phút thứ 6 hiệp phụ thứ nhất trận chung kết, như "đóng đinh" vào tham vọng của chủ nhà và chính thức mang về chiến thắng ngược dòng 3-2 quá ấn tượng.

U.23 Việt Nam về nước ngay trong đêm với tấm HCĐ châu Á: Người thèm ngủ, người nhớ lẩu

Nhiều người theo dõi Thanh Nhàn đều biết anh là "gà son" ở những thời điểm mà đội nhà tưởng như bế tắc hoặc gặp khó khăn. Chính trong những thời điểm mà đội rất cần tìm bàn thắng để khai thông tất cả thì Thanh Nhàn chính là người vượt khó mang về tia hy vọng đó.

Thanh Nhàn chào kiểu người lính ẢNH: TED TRẦN

Vòng chung kết giải U.23 châu Á cũng vậy. Ban đầu ngỡ Thanh Nhàn sẽ bị loại hệt như trường hợp chấn thương của Văn Trường. Anh bị tái phát chấn thương cũ khi tập luyện ở Qatar, điều mà khiến "người không phổi" mất thời gian dài chữa trị và xa sân cỏ trước đây.

Khi đội bóng di chuyển sang Ả Rập Xê Út trước ngày gút danh sách, Thanh Nhàn vẫn chưa thể trở lại bình thường khiến anh nằm trong khả năng sẽ bị gạch tên như Bùi Vĩ Hào vì chấn thương dai dẳng này cần ít nhất 2-3 tuần điều trị, đồng nghĩa với cơ hội bằng 0. Nhưng thầy Kim đã quyết định giữ anh lại, vẫn để cho bác sĩ theo dõi, chăm sóc và hy vọng anh sẽ sớm bình phục để tạo cho Nhàn cơ hội cuối tham dự vòng chung kết U.23 châu Á.

Thanh Nhàn mừng chiến thắng ẢNH: TED TRẦN

Niềm tin đó của thầy Kim đã giúp Thanh Nhàn chạy đua với thời gian để chữa trị. Anh kiên trì từng ngày từng giờ và đã kịp lấy lại phần nào thể trạng vào sát ngày khai mạc giải. Nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không dám mạo hiểm tung anh vào sân từ đầu mà chỉ thi thoảng cho xuất hiện ở hiệp 2 vài trận giúp Thanh Nhàn lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Thậm chí có lúc anh vừa thay vào vài chục phút đã thay ra như trận thắng UAE.

Đó là cách sử dụng Thanh Nhàn hợp lý, vừa đảm bảo sự khỏe khoắn cho đôi chân của "người không phổi" đồng thời cũng phù hợp với các phương án chiến thuật trên sân, thích ứng của từng vị trí trong sơ đồ thầy Kim.

Niềm vui của U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Khi Thanh Nhàn đã tốt lên, thầy Kim bắt đầu sử dụng thường xuyên hơn. Đặc biệt là trận tranh hạng ba anh vào sân sớm hơn. Và những gì Thanh Nhàn để lại là những đóng góp tuyệt vời. Anh thi đấu lăn xả, chạy chỗ thông minh, di chuyển linh hoạt, chia lửa cùng với Đình Bắc ở tuyến đầu.

Khi chân sút số 1 của Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc rời sân cuối hiệp 2 vì thẻ đỏ, Thanh Nhàn gần như một mình phải cáng đáng vai trò dẫn dắt hàng công khi mà Ngọc Mỹ và Công Phương phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Cá nhân anh cũng kéo mình xuống thấp chạy áp sát các mũi tấn công của Hàn Quốc để phòng ngự từ xa và có lúc lùi hẳn về vòng 16m50 hỗ trợ cho đồng đội chống lại các tình huống cố định.

Niềm vui của Thanh Nhàn (22) và đồng đội ẢNH: TED TRẦN

Trong khó khăn bủa vây nhiều mặt như vậy mới thấy Thanh Nhàn cùng với đồng đội thật là đỉnh đạc với ý chí tuyệt vời, tinh thần chiến binh mạnh mẽ và bản lĩnh ngút trời. Đặc biệt hay và ngẫu nhiên hơn nữa khi anh lại là người thực hiện quả sút luân lưu 11 m thứ 7 thành công chính thức "đóng đinh" số phận của U.23 Hàn Quốc mang về chiến thắng trên cả tuyệt vời cho U.23 Việt Nam.

Văn Khang xúc động sau hành trình U.23 châu Á: ‘Thật khó sát cánh cùng nhau thêm lần nữa’

Đó là một sự trùng hợp của tạo hóa vì nếu bàn thắng vào lưới Thái Lan ở SEA Games là nỗ lực ngay trong sân với sự đóng góp của anh và các mũi nhọn khác, thì việc sút quả luân lưu thứ 7 trước U.23 Hàn Quốc là có thể tới hoặc không thể tới. Vì nếu mọi thứ kết thúc trong 5 quả sút thì xem như anh được sắp đá "có cũng như không". Vậy mà cuối cùng số phận lại rơi đúng vào anh và chính cú sút quyết đoán, lạnh lùng này đã định đoạt số phận trận tranh HCĐ.

Thanh Nhàn hôn lá cờ trên ngực áo ẢNH: TED TRẦN

Đây cũng là một kỳ tích của riêng "người không phổi" nếu chúng ta xem kỹ các cú sút 11 m của U.23 Việt Nam trước đó hầu hết đều đá vào bên tay trái của thủ môn U.23 Hàn Quốc, trong khi thủ môn này đổ về bên phải. Nhưng đến khi Thanh Nhàn sút, anh lại phân tích tình hình hình quá hay biết thủ môn sẽ "bắt bài" nên chủ động sút vào bên tay phải của thủ môn, trong khi thủ môn U.23 Hàn Quốc lại lần đầu đổ người về bên tay trái.

Đó là một cú sút quá bản lĩnh, một "cứ lừa ngoạn mục" thủ môn đối phương của Thanh Nhàn. Đó là một kết thúc quá đẹp mà Thanh Nhàn tạo ra hệt như bàn thắng anh ghi vào lưới Thái Lan đem cả 2 chiến thắng đều vô cùng cảm xúc về cho người hâm mộ và cho đất nước.