Hiểu Minh lần đầu hé lộ lý do chấn thương, nhập viện ngay trong đêm: Lên bàn mổ ngày nào?

Sáng 25.1, Hiểu Minh sẽ được hội chẩn

Tối 24.1, sau hành trình trở về từ Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ngay tại đây, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã bố trí bác sĩ cùng xe cứu thương túc trực, đưa trung vệ Hiểu Minh rời sân bay và nhập viện trong đêm để tiếp tục theo dõi tình trạng chấn thương.

Hiểu Minh được bác sĩ đón tại sân bay

Nhiều CĐV hỏi han và động viên Hiểu Minh ở sân bay ảnh: TUẤN MINH

Theo kế hoạch, trong sáng 25.1, các bác sĩ Vinmec sẽ tiến hành hội chẩn chuyên sâu. Nếu không có thay đổi, Hiểu Minh dự kiến được phẫu thuật điều trị tổn thương đứt dây chằng chéo trước khớp gối phải vào đầu tuần tới. Đây là chấn thương nặng, buộc cầu thủ sinh năm 2004 phải bước vào quá trình điều trị và hồi phục kéo dài.

Hiểu Minh ngay lập tức lên xe cứu thương của Bệnh viện Vinmec ảnh: TUẤN MINH

Trước đó, Hiểu Minh dính chấn thương trong một tình huống tranh chấp với tiền đạo của U.23 Trung Quốc tại bán kết và không thể tiếp tục đồng hành cùng U.23 Việt Nam ở trận cuối cùng. Anh phải theo dõi các đồng đội thi đấu từ trên khán đài.

“Vui vì toàn đội có HCĐ, nhưng tiếc vì không thể đá đến cuối”

Chia sẻ với kênh TV360 trước khi trở về nước, Hiểu Minh thừa nhận tâm trạng của anh khá lẫn lộn sau chấn thương. “Tôi thực sự là ham bóng. Hiện tại thì tâm trạng của tôi rất lẫn lộn, một phần vui vì toàn đội vừa giành được HCĐ, nhưng cũng có chút tiếc nuối vì không thể cùng anh tôi thi đấu hết những trận đấu cuối cùng do gặp phải chấn thương khá nghiêm trọng”, Hiểu Minh nói.

Nhớ lại khoảnh khắc va chạm dẫn đến chấn thương, trung vệ U.23 Việt Nam cho biết đó là tình huống anh dồn toàn lực để tranh bóng.

“Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ là phải đoạt được bóng để tiếp tục tấn công. Nhưng không may lúc đó tôi trụ chân, đối phương cũng lao vào tranh chấp và tôi bị đè vào chân. Ngay khi bị đau, tôi biết là mình đã gặp chấn thương nghiêm trọng và đã nói với bác sĩ là không thể tiếp tục thi đấu được. Đêm đầu tiên từ bệnh viện về, chân rất nhức. tôi bị tràn dịch, gần như mất ngủ, thức nhiều lần đến tận sáng. Mãi đến hôm sau cơ thể mệt quá mới ngủ bù được”, anh kể lại.

Dù vậy, sự động viên từ gia đình, bạn bè và các đồng đội đã giúp Hiểu Minh dần ổn định tinh thần. Hiểu Minh cho biết anh đã gọi điện về báo cho gia đình ngay sau khi trấn tĩnh lại: “Lúc đầu bố tôi rất buồn, nhưng sang ngày hôm sau thì mọi người bình tĩnh hơn và động viên tôi. Tôi cũng nói lại với gia đình là cầu thủ thì không thể tránh khỏi chấn thương, tôi sẽ cố gắng điều trị và hồi phục tốt nhất để sớm quay trở lại”, anh nói.

Từ trên khán đài, Hiểu Minh cùng Lý Đức theo dõi trận tranh hạng ba và không giấu được sự xúc động trước màn trình diễn của toàn đội. “Không chỉ riêng Văn Hà hay Đức Anh, mà hôm nay tất cả mọi người đều thi đấu rất kiên cường. Tôi và Lý Đức ngồi trên khán đài nói với nhau là anh tôi chơi hay quá, tinh thần thật sự tuyệt vời”, Hiểu Minh chia sẻ.

Đánh giá về toàn bộ hành trình của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026, trung vệ này cho rằng tấm HCĐ là thành quả xứng đáng.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Hiểu Minh ẢNH: AFC

“Toàn đội không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng nhờ đã cùng nhau thi đấu và gắn kết từ SEA Games nên khi vào giải, bọn tôi đặt mục tiêu rất cao và cố gắng hết sức. Dù không vào được chung kết, nhưng đây vẫn là kết quả rất đáng tự hào”, Hiểu Minh nói.

Với chấn thương nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này, Hiểu Minh sẽ phải tạm xa sân cỏ trong khoảng 6-9 tháng. Dù vậy, trung vệ của U.23 Việt Nam khẳng định anh sẽ nỗ lực điều trị và hồi phục để sớm trở lại, tiếp tục cống hiến cho CLB và đội tuyển trong tương lai.