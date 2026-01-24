7 lần đoán sai hướng sút luân lưu của U.23 Việt Nam, thủ thành Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội

CĐV Hàn Quốc từ tức giận chuyển sang công kích Hwang Jae-yoon

Gần 1 ngày sau khi trận tranh giải 3 kết thúc, trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội Hàn Quốc, hàng loạt đoạn video quay chậm loạt sút luân lưu được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Một chi tiết lập tức gây bão là việc Hwang Jae-yoon bay người sang phải trong cả 6 lượt sút đầu tiên của U.23 Việt Nam, nhưng không một lần chạm được vào bóng. Đến lượt sút thứ 7, thủ môn này bất ngờ đổi hướng sang trái, song vẫn đoán sai, bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

“Tại sao lại là sang phải, và lại là 6 lần liên tiếp?” – câu hỏi này xuất hiện dày đặc trong các bình luận của người hâm mộ Hàn Quốc. Nhiều CĐV cho rằng đây không còn là sai sót mang tính khoảnh khắc, mà là biểu hiện của sự thiếu chuẩn bị, thiếu tính toán và tâm lý rối loạn trong thời điểm quyết định. Một số ý kiến gay gắt hơn cho rằng thủ môn U.23 Hàn Quốc đã “đánh cược mù quáng”, biến loạt sút luân lưu thành trò may rủi.

Báo OSEN mô tả bầu không khí sau trận đấu bằng những từ ngữ nặng nề: “Thật là độc ác! Một cuộc săn lùng của phù thủy bắt đầu”. Theo OSEN, thất bại lịch sử trước U.23 Việt Nam khiến sự kiên nhẫn của người hâm mộ Hàn Quốc chạm đáy. “Cơn giận dữ không chỉ nhắm vào kết quả chung cuộc, mà dồn thẳng vào loạt sút luân lưu và những lựa chọn khó hiểu của thủ môn”, tờ báo này bình luận.

Thủ thành Hwang Jae-yoon đang bị CĐV Hàn Quốc công kích ẢNH: AFC

Trận tranh hạng ba diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Ả Rập Xê Út). Sau 120 phút căng thẳng, hai đội hòa 2-2 và buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Trong khi các cầu thủ U.23 Việt Nam thể hiện sự lạnh lùng, tự tin và chính xác, thì U.23 Hàn Quốc lại sụp đổ ở thời khắc sinh tử.

Thống kê càng khiến CĐV Hàn Quốc thêm tức giận: trước trận đấu này, U.23 Hàn Quốc chưa từng thua U.23 Việt Nam sau 9 lần đối đầu (6 thắng, 3 hòa). Chuỗi thành tích áp đảo đó bị chấm dứt ngay trong trận tranh huy chương, biến thất bại này thành một cú sốc lớn về mặt danh dự.

Sự thất vọng nhanh chóng chuyển thành làn sóng công kích cá nhân. Tối 24.1, Hwang Jae-yoon phải đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội cá nhân. “Trước hết, tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đã cổ vũ đến tận khuya. Tôi không nhận được bất kỳ chỉ thị nào từ ban huấn luyện. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi”, Hwang Jae-yoon bày tỏ.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này không giúp xoa dịu dư luận. Trái lại, những chia sẻ của Hwang Jae-yoon càng khiến làn sóng chỉ trích dâng cao. Trước sức ép ngày càng lớn, khoảng bốn giờ sau bài đăng đầu tiên, Hwang Jae-yoon buộc phải lên tiếng giải thích. Anh tiếp tục nhấn mạnh rằng việc lựa chọn hướng đổ người trong loạt luân lưu là quyết định cá nhân, không liên quan đến ban huấn luyện U.23 Hàn Quốc. “Vì đó là lựa chọn của tôi, tôi xin khiêm tốn chấp nhận mọi lời chỉ trích và trách móc”, thủ môn này viết, đồng thời xin lỗi lần thứ hai.

Theo phân tích của truyền thông Hàn Quốc, việc Hwang Jae-yoon liên tục bay người sang phải cho thấy anh đã chọn phương án mang tính đánh cược cực đoan, gần như bỏ qua một nửa khung thành để chờ đối thủ mắc sai lầm. Nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và sự tỉnh táo đáng nể, liên tục đưa bóng vào hướng ngược lại, biến lựa chọn của thủ môn Hàn Quốc thành thảm họa thực sự.

"Chỉ đến khi tỷ số được kéo lên 6-6, Hwang Jae-yoon mới đổi hướng đổ người. Nhưng thời điểm đó đã quá muộn. Cú sút quyết định của U.23 Việt Nam cùng pha đá hỏng ngay sau đó của cầu thủ U.23 Hàn Quốc đã khép lại loạt luân lưu đầy cay đắng", Chosun Sports đánh giá.

U.23 Việt Nam khép lại VCK U.23 châu Á với vị trí thứ 3 ẢNH: AFC

Hwang Jae-yoon là một trong những thủ môn trẻ tiềm năng nhất của bóng đá Hàn Quốc. Anh từng gây ấn tượng tại K League 1, được đánh giá cao về phản xạ và tinh thần thi đấu quả cảm. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển U.23, đây mới là trận bắt chính đầu tiên của anh tại giải đấu, sau quãng thời gian dài ngồi dự bị cho Hong Sung-min.