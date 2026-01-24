Hiểu Minh nhận hoa trên xe lăn, U.23 Việt Nam được 'biển người' chào đón: Thầy Kim tràn cảm xúc

Đông đảo người hâm mộ 'bao vây' U.23 Việt Nam

Tối 24.1, chuyến bay mang số hiệu QR984 khởi hành từ Qatar đã đưa U.23 Việt Nam trở về nhà, khép lại hành trình 3 tuần thành công vang dội tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026, với tấm HCĐ lịch sử.

Nhiều cổ động viên đã có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài từ sớm. Dù phải chờ đợi hơn 1 tiếng, người hâm mộ vẫn kiên trì, trước khi vỡ òa ở khoảnh khắc thầy trò HLV Kim Sang-sik bước khỏi cửa ra. Bên cạnh gia đình cầu thủ, rất đông khán giả đã đến để được gặp gỡ, chúc mừng và tri ân những người hùng đã đưa lá cờ bóng đá trẻ Việt Nam vươn cao trở lại ở sân chơi U.23 châu Á.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú là thành viên U.23 Việt Nam xuất hiện đầu tiên. Ông Tú đã cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và lực lượng hậu cần đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tập luyện tốt nhất, giúp U.23 Việt Nam có thể trạng và tâm lý ổn định xuyên suốt hành trình để tạo nên kỳ tích ẢNH: TUẤN MINH

Trung vệ Hiểu Minh được đồng đội đẩy trên chiếc xe lăn. Cầu thủ sinh năm 2004 đón nhận bó hoa tươi thắm từ gia đình và CĐV. Hiểu Minh là nhân tố chủ chốt ở hàng thủ U.23 Việt Nam, với 15 trận đá chính, ghi 3 bàn. Anh là gương mặt tiềm năng bậc nhất, giúp U.23 Việt Nam giữ sạc lưới 9/16 trận đã qua ẢNH: TUẤN MINH

Hiểu Minh được đông đảo người hâm mộ chào đón, động viên. Khán giả đều mong trung vệ 22 tuổi sớm hồi phục để trở lại sân cỏ. Dù phải ngồi xe lăn và di chuyển khó khăn với chân phải còn đau nhức, nhưng Hiểu Minh vẫn tươi cười rạng rỡ đáp lại tình cảm CĐV. Bố mẹ anh ra sân bay đón con trai, khuôn mặt đượm nỗi lo âu ẢNH: TUẤN MINH

Bó hoa tươi thắm dành cho người hùng của U.23 Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Kết quả thăm khám chuyên sâu bằng siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Cầu thủ này sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Với dạng chấn thương dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục thông thường dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. ẢNH: TUẤN MINH

CĐV "phủ kín" nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài để chứng kiến những người hùng U.23 Việt Nam "bằng xương bằng thịt" ẢNH: TUẤN MINH

Các thành viên U.23 Việt Nam được săn đón nồng nhiệt ẢNH: TUẤN MINH

HLV Kim Sang-sik cùng các cầu thủ nồng nhiệt đáp lại tình cảm chân thành của người hâm mộ. Ông Kim hào hứng vỗ tay bắt nhịp để khuấy động không khí. Chiến lược gia người Hàn Quốc lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, cùng tình yêu dành cho Việt Nam, nơi đã trở thành quê hương thứ hai của ông. ẢNH: TUẤN MINH

Toàn đội trở về VFF, sau đó về nhà để nghỉ ngơi hồi phục sau hành trình dài ẢNH: TUẤN MINH

Đình Bắc được các CĐV "chăm sóc" đặc biệt. Chân sút sinh năm 2004 có giải đấu để đời với 4 bàn và 2 kiến tạo, góp dấu giày vào hơn nữa số bàn thắng U.23 Việt Nam ghi được. Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam góp dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất (6 bàn) trong lịch sử các vòng chung kết U.23 châu Á. Tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận tranh hạng ba không thể xóa nhòa dấu ấn lớn mà Đình Bắc đã để lại ở Ả Rập Xê Út ẢNH: TUẤN MINH

Minh Phúc, đồng đội của Đình Bắc trong màu áo CLB Công an Hà Nội, cũng có giải đấu đáng nhớ. Anh tỏa sáng ở hành lang phải với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, giúp U.23 Việt Nam có thế trận tấn công biên biến ảo ẢNH: TUẤN MINH