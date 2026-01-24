Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live U.23 Trung Quốc 0-0 U.23 Nhật Bản, VCK châu Á 2026: Liệu 'bức tường' có bị khoan thủng?

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
24/01/2026 21:00 GMT+7

Ở trận chung kết U.23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22 giờ ngày 24.1, hàng phòng ngự chắc chắn của U.23 Trung Quốc phải đối đầu thử thách cực lớn: U.23 Nhật Bản.

Bình luận Diễn biến trận đấu

U.23 Trung Quốc trước cơ hội lịch sừ

U.23 Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi có lần đầu tiên vào đến chung kết U.23 châu Á. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông Antonio Puche, họ chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào trong hành trình trên đất Ả Rập Xê Út.

Lối chơi của Trung Quốc dựa trên sự kỷ luật tối đa và hệ thống phòng ngự khu vực chặt chẽ. Họ từng gặp rất, rất nhiều áp lực khi đối đầu Uzbekistan nhưng vẫn đứng vững để giành chiến thắng. Gần như chắc chắn thầy trò HLV Puche vẫn tiếp tục triển khai lối đá này ở trận chung kết.

U.23 Trung Quốc 0-0 U.23 Nhật Bản, VCK châu Á 2026: Liệu 'bức tường' có bị khoan thủng? - Ảnh 1.

Chờ màn đấu trí cân não giữa HLV Go Oiwa (trái) và Puche

ẢNH: AFC

Trong khi đó, U.23 Nhật Bản dưới bàn tay của HLV Go Oiwa đang cho thấy sức mạnh toàn diện. Không chỉ sở hữu hàng công sắc bén, "Samurai Xanh" còn duy trì được sự ổn định với thành tích bất bại xuyên suốt giải đấu.

U.23 Trung Quốc 0-0 U.23 Nhật Bản, VCK châu Á 2026: Liệu 'bức tường' có bị khoan thủng? - Ảnh 2.

Nhật Bản đã 2 lần vô địch VCK U.23 châu Á

ẢNH: AFC

Nếu giành chiến thắng vào tối nay, Nhật Bản sẽ lập kỷ lục 3 lần vô địch giải đấu. Riêng cá nhân HLV Go Oiwa cũng sẽ đi vào lịch sử với tư cách là chiến lược gia đầu tiên 2 lần đăng quang ngôi vương U.23 châu Á. Chắc chắn, các cầu thủ trẻ xứ mặt trời mọc sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, nhất là khi họ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nhiệm vụ khoan thủng "bức tường" của những Li Hao, Liu Haofen... bên phía U.23 Trung Quốc là không hề đơn giản.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Trung Quốc U.23 Nhật Bản VCK U.23 châu Á 2026 U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận