U.23 Trung Quốc trước cơ hội lịch sừ

U.23 Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi có lần đầu tiên vào đến chung kết U.23 châu Á. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông Antonio Puche, họ chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào trong hành trình trên đất Ả Rập Xê Út.

Lối chơi của Trung Quốc dựa trên sự kỷ luật tối đa và hệ thống phòng ngự khu vực chặt chẽ. Họ từng gặp rất, rất nhiều áp lực khi đối đầu Uzbekistan nhưng vẫn đứng vững để giành chiến thắng. Gần như chắc chắn thầy trò HLV Puche vẫn tiếp tục triển khai lối đá này ở trận chung kết.

Chờ màn đấu trí cân não giữa HLV Go Oiwa (trái) và Puche ẢNH: AFC

Trong khi đó, U.23 Nhật Bản dưới bàn tay của HLV Go Oiwa đang cho thấy sức mạnh toàn diện. Không chỉ sở hữu hàng công sắc bén, "Samurai Xanh" còn duy trì được sự ổn định với thành tích bất bại xuyên suốt giải đấu.

Nhật Bản đã 2 lần vô địch VCK U.23 châu Á ẢNH: AFC

Nếu giành chiến thắng vào tối nay, Nhật Bản sẽ lập kỷ lục 3 lần vô địch giải đấu. Riêng cá nhân HLV Go Oiwa cũng sẽ đi vào lịch sử với tư cách là chiến lược gia đầu tiên 2 lần đăng quang ngôi vương U.23 châu Á. Chắc chắn, các cầu thủ trẻ xứ mặt trời mọc sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, nhất là khi họ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nhiệm vụ khoan thủng "bức tường" của những Li Hao, Liu Haofen... bên phía U.23 Trung Quốc là không hề đơn giản.