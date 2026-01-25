Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bất ngờ Nhật Minh, chàng trai trầm lặng nhưng bền bỉ nhất U.23 Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
25/01/2026 00:00 GMT+7

Là người trầm lặng ít nói, nhưng trung vệ Nguyễn Nhật Minh chính là cỗ máy bền bỉ nhất, nhân tố duy nhất của U.23 Việt Nam đá không sót một phút nào tại VCK U.23 châu Á 2026.

Bất ngờ Nhật Minh, chàng trai trầm lặng nhưng bền bỉ nhất U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Nhật Minh trong một tình huống phòng ngự kín kẽ

ảnh: AFC

Người hùng thầm lặng Nhật Minh

Trong trận tranh HCĐ VCK U.23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Nhật Minh là nhân tố duy nhất còn trụ lại của bộ 3 "ngự lâm quân" danh tiếng của U.23 Việt Nam, khi Hiểu Minh Chấn thương còn Lý Đức bị treo giò.

Trong ngày phải đối mặt với hàng công U.23 Hàn Quốc hùng mạnh, Nhật Minh đã trở thành thủ lĩnh đáng tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho 2 đồng đội trước đó ít được ra sân là Văn Hà và Đức Anh.

U.23 Việt Nam về nước: Hiểu Minh được người hâm mộ vây kín động viên

Đó là trận đấu HLV Kim Sang-sik đã thay đến 9/11 vị trí bị chấn thương, thẻ phạt và quá tải và tung những người ít được ra sân vào sân từ đầu, chỉ giữ lại Nhật Minh và Thái Sơn trong đội hình chính mà thôi.

Bất ngờ Nhật Minh, chàng trai trầm lặng nhưng bền bỉ nhất U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Nhật Minh là trung vệ lệch trái số 1 của U.23 Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Vai trò và sức ép của Nhật Minh càng nặng nề khi U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người vào cuối hiệp 2, buộc chúng ta phải căng mình chống đỡ những pha rót bóng bổng vào của các cầu thủ Hàn Quốc cao to, trong thế 10 đấu 11.

Tổng cộng, Nhật Minh và các đồng đội đã hóa giải phần lớn trong số đến… 32 cú sút của U.23 Hàn Quốc, giúp U.23 Việt Nam kiên cường kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu 11 m - điều rất nhiều người sẽ không tin U.23 Việt Nam có thể làm được trong thế thiếu người.

Chiến thắng 7-6 trên loạt "đấu súng" và tấm HCĐ chính là phần thưởng lớn nhất cho tinh thần, ý chí, kỷ luật và sự bền bỉ đáng kinh ngạc của U.23 Việt Nam, trong đó duy nhất Nhật Minh là người đá chính từ đầu và trụ lại đến tận cuối cùng.

Lời khẳng định mạnh mẽ trên sân

Bất ngờ Nhật Minh, chàng trai trầm lặng nhưng bền bỉ nhất U.23 Việt Nam- Ảnh 3.

Nhật Minh là người trầm lặng đặc biệt ở U.23 Việt Nam

ảnh: Ted Trần

Tổng cộng, cầu thủ trưởng thành ở Học viện bóng đá Nutifood là cái tên duy nhất của U.23 Việt Nam đã thi đấu trọn vẹn toàn bộ 6 trận đấu liên tiếp ở VCK U.23 châu Á 2026.

Tổng cộng, anh đã ra sân và đá trọn vẹn tổng cộng hơn 570 (540 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ trận tranh HCĐ, chưa tính bù giờ của 14 hiệp đấu) trước các đối thủ mạnh như Jordan, Kyrgyzstan, Ả Rập Xê Út, UAE, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đây có thể coi là giải đấu hoàn hảo của Nhật Minh, cầu thủ thuộc lò Học viện Nutifood luôn thể hiện sự điềm tĩnh đặc biệt trên sân cỏ, từ cách nhận định bọc lót đánh chặn cho đến hóa giải pressing và triển khai bóng lên.

Chàng trai từng nhận được chế độ chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng đặc biệt của Nutifood đã cho thấy thể lực và sự bền bỉ đáng kinh ngạc, không chỉ thi đấu không sót phút nào mà còn tự tin thực hiện quả luân lưu 11 m cực kỳ lạnh lùng và chính xác.

Bất ngờ Nhật Minh, chàng trai trầm lặng nhưng bền bỉ nhất U.23 Việt Nam- Ảnh 4.

Nhật Minh nói ít nhưng cho tất cả thấy mình chơi bóng bền bỉ, chính xác đến thế nào

ảnh: AFC

Sau chiến thắng lịch sử trước U.23 Hàn Quốc, Nguyễn Nhật Minh đã cùng các đồng đội khép lại đời bóng đá trẻ của mình, tập trung toàn tâm lý cho sự nghiệp chuyên nghiệp, nơi anh đang có 51 trận chuyên nghiệp và 44 trong đó cho CLB Hải Phòng.

Phía trước chàng trai trầm tính ít nói này sẽ là mục tiêu mới, giống rất nhiều đồng đội U.23 Việt Nam, là tìm cơ hội để thể hiện mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam, với cột mốc là trận gặp Malaysia vào cuối tháng 3, khép lại vòng loại Asian Cup 2027.

Còn vào lúc này, chắc chắn Nhật Minh sẽ ưu tiên nghỉ ngơi thật lành mạnh bên gia đình và bạn bè, trước khi tập luyện trở lại cùng CLB Hải Phòng chuẩn bị cho trận đón tiếp Thể Công Viettel của những Văn Khang, Công Phương vào ngày 31.1 tới, tại vòng 12 V-League 2025 - 2026.

Nhật Minh U.23 Việt Nam Kim Hiểu Minh CLB Hải Phòng U.23 châu Á Nutifood U.23 Hàn Quốc đội tuyển Việt Nam
