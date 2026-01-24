HLV Kim Sang-sik hé lộ sốc trong phòng thay đồ: 'Có những cầu thủ đã bị tôi mắng...'

"Tôi cố gắng tạo ra những bài chỉ dạy tốt nhất"

Ngay sau trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc tại VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã tập hợp toàn đội trong phòng thay đồ và có những lời chia sẻ đầy cảm xúc:

"Trước tiên thì mọi người đã rất vất vả trong hành trình này. Tôi rất tự hào về mọi người. Tôi rất vui mừng. Chúng ta đã có một hành trình từ Thái Lan đến tận bây giờ, cả những bài tập rất mệt mỏi”, HLV Kim Sang-sik nói.

Những chia sẻ rất chân thành của HLV Kim Sang-sik trong phòng thay đồ sau trận với U.23 Hàn Quốc ẢNH: VFF

Ông thẳng thắn nhắc đến cách làm việc nghiêm khắc của mình: “Và có những bạn cũng đã bị tôi mắng. Không chỉ ở cấp độ U.23, chúng ta còn hướng tới cấp độ đội tuyển quốc gia. Nên tôi đã cố gắng tạo ra những bài chỉ dạy tốt nhất cho mọi người”.

Trong giây phút vui mừng ấy, ông cũng không quên dành sự quan tâm cho Nguyễn Hiểu Minh, cầu thủ không may dính chấn thương nặng: “Hiểu Minh đã bị chấn thương nặng nên mong Hiểu Minh cố gắng trị liệu và thành công, phục hồi thật tốt để quay lại”.

Văn Khang xúc động sau hành trình U.23 châu Á: ‘Thật khó sát cánh cùng nhau thêm lần nữa’

Khối lượng công việc khổng lồ của HLV Kim Sang-sik

Những lời chia sẻ trong phòng thay đồ phản ánh rõ hành trình làm việc đầy áp lực của HLV Kim Sang-sik trong năm 2025 và đầu năm 2026. Chỉ trong chưa đầy 2 năm nắm quyền, ông liên tục dẫn dắt nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau và mang về những thành tích quan trọng cho bóng đá Việt Nam.

Khởi đầu là chức vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2025. Không lâu sau đó, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đưa U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia vào mùa hè, trước khi cùng U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 vào tháng 12.2025. Mới nhất, tấm HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026 tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, điều hành và xây dựng bản lĩnh thi đấu của ông ở sân chơi châu lục.

HLV Kim Sang-sik được báo Hàn Quốc khen ngợi ẢNH: AFC

Dấu ấn chuyên môn của HLV Kim Sang-sik còn thể hiện rõ ở khả năng dùng người và đọc trận đấu. Trong trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026, ông mạnh dạn sử dụng tới 9/11 gương mặt mới trong đội hình xuất phát. Quyết định ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Nguyễn Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số, tạo nền tảng cho chiến thắng của U.23 Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao ở khả năng tâm lý chiến và truyền cảm hứng. Trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt khi đội bóng phải thi đấu thiếu người, ông luôn giữ được sự bình tĩnh, liên tục động viên để các cầu thủ duy trì niềm tin cho đến loạt sút luân lưu quyết định.

Thủ môn Cao Văn Bình cản phá cú sút luân lưu của U.23 Hàn Quốc

Không chỉ được ghi nhận trong nước, hành trình của HLV Kim Sang-sik tại bóng đá Việt Nam còn được báo chí Hàn Quốc theo dõi sát sao. Nhiều tờ báo xứ kim chi gọi ông là “phép màu Kim Sang-sik” và bày tỏ niềm tự hào khi nhắc đến việc bóng đá Việt Nam đã và đang được dẫn dắt thành công bởi 2 chiến lược gia người Hàn Quốc là Park Hang-seo và Kim Sang-sik. Theo truyền thông Hàn Quốc, những gì 2 HLV này làm được không chỉ mang về danh hiệu, mà còn góp phần nâng tầm tư duy chiến thuật, bản lĩnh thi đấu và vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á.