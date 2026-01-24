AFC cảnh báo ‘nóng’ FAM: Đừng đùa giỡn với FIFA, sắp trao chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam

Ngày 28.1 sẽ định đoạt số phận của FAM

Theo Arena Metro: "Ban Chấp hành FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) sẽ họp vào ngày 28.1. Đây là cuộc họp đặc biệt, được xem là ngày quyết định liệu sẽ có một sự chuyển đổi hoặc thay đổi lớn nào với cơ quan bóng đá quốc gia hay không sau vụ bê bối nhập tịch "lậu". Trong đó, bao gồm sự từ chức hàng loạt của các thành viên Ban Chấp hành FAM. Nhưng theo một số nguồn tin, hiện vẫn còn một số thành viên đang lưỡng lự không biết có nên từ chức hay không".

Nếu FAM bị FIFA cấm vận, đội tuyển Malaysia không chỉ bị loại khỏi Asian Cup 2027 mà còn bị cấm dự AFF Cup 2026. AFC sẽ sớm ra án kỷ luật trước hạn chót 31.3 Ảnh: Ngọc Linh

"Ngày 28.1 tới sẽ quyết định liệu sẽ có sự chuyển đổi hay một bước ngoặt lớn trong FAM, bao gồm cả việc từ chức hàng loạt của các vị trí trong Ban Chấp hành. Ngày đó được ấn định, vì sẽ có một cuộc họp đặc biệt hoặc cuộc họp có sự tham gia của tất cả các lãnh đạo cấp cao của cơ quan quản lý bóng đá quốc gia", một nguồn tin từ nội bộ FAM cho biết khi được Arena Metro liên hệ phỏng vấn vào chiều 23.1.

Tuy nhiên, nguồn tin này không loại trừ khả năng sẽ đạt được quyết định nhất trí vào ngày đó nhằm thay đổi hướng đi của ban lãnh đạo FAM.

Được biết, động thái này được xem là một chiến thuật quan trọng để đảm bảo rằng các cải cách có thể được thực hiện trong việc quản lý cơ quan bóng đá Malaysia. Mặc dù hiện cũng đang có nhiều đồn đoán, FAM dường như đang áp dụng phương pháp "chờ đợi và quan sát" trước khi sự việc diễn ra, theo Arena Metro.

HLV Malaysia nói FIFA ‘không công bằng’, dư luận phản ứng

Cũng theo Arena Metro, trước đó có thông tin Ban Chấp hành FAM muốn từ chức đồng loạt nhằm tránh bị FIFA đình chỉ. Qua đó, cũng chính thức "khóa" toàn bộ cơ hội của FAM ở vụ kiện án phạt FIFA tại CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế).

Vì nếu FAM bị FIFA cấm vận, đội tuyển Malaysia khi đó cũng bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế và bị loại khỏi Asian Cup 2027. Trường hợp này, AFC cũng sớm có quyết định kỷ luật và xử thua các trận đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, trao chiến thắng cùng tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam và Nepal ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Việc đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là vấn đề thời gian, trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0, nay sẽ bị xử thua tỷ số 0-3 Ảnh: Ngọc Linh

"Thế nhưng, nếu động thái từ chức tập thể của Ban Chấp hành FAM là chỉ mang tính đối phó, không thực hiện bất kỳ việc cải cách và tổ chức đại hội bầu cử bất thường để thực hiện sự thay đổi lớn, không nỗ lực để thể hiện tinh thần trách nhiệm của FAM, thì cũng không có gì để đảm bảo rằng nó có thể ngăn chặn bất kỳ sự đình chỉ nào đến từ FIFA sẽ diễn ra", theo nhà báo Fina Nasrom của kênh Astro Arena.

AFC liên tục lên tiếng về vấn đề của FAM

Fina Nasrom cũng cho biết: "Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cho đến nay chưa nhận được bất kỳ quyết định nào từ FAM về việc có cần thiết phải yêu cầu tất cả các thành viên Ban Chấp hành từ chức hay không. Tuy nhiên, ông Windsor xác nhận rằng, ông đang trong tâm thế "chờ xem" trước cuộc họp Ban Chấp hành FAM sẽ diễn ra vào tuần tới (28.1)".

Trên New Straits Times ngày 24.1, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John một lần nữa nhấn mạnh: "FAM phải chấm dứt văn hóa "ra quyết định tùy tiện". Họ phải chuyển sang một hệ thống dựa trên chính sách. Điều này có nghĩa là không cá nhân hay một nhóm nhỏ nào có thể vượt quyền các điều lệ, tạo ra các quy tắc không chính thức hoặc áp đặt các quyết định mà không có sự chấp thuận tập thể từ các thành viên ban chấp hành".

Cũng theo ông Windsor Paul John: "Đại hội bầu cử không phải là vấn đề lớn. Cải cách FAM quan trọng hơn. Việc giữ nguyên nhân sự mà không thay đổi khác với việc giữ nguyên nhân sự sau khi đã thay đổi".

Theo New Straits Times, những phát biểu liên tục của ông Windsor Paul John gần đây về vấn đề của FAM, cho thấy tình thế rất nghiêm trọng của sự việc và bắt buộc cơ quan bóng đá Malaysia phải có hành động nghiêm túc, thay vì là một hình thức mang tính đối phó như các dự báo gần đây. Khi đó, FIFA hoàn toàn có thể áp đặt một lệnh cấm sẽ làm tê liệt mọi hoạt động bóng đá ở Malaysia.

Trong khi đó, khi Arena Metro liên hệ với quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi về diễn biến này, ông đã từ chối bình luận về bất kỳ vấn đề hoặc tin đồn nào liên quan đến việc từ chức của Ban Chấp hành FAM.

Nhưng ông Yusoff Mahadi cho biết, tất cả các bên được yêu cầu chờ đợi cuộc họp hoặc buổi gặp mặt tiếp theo (ngày 28.1) để có thêm thông tin rõ ràng về lập trường thực tế của ban lãnh đạo FAM.