Xuân Son ghi bàn bùng nổ, CLB Nam Định đánh bại Singapore: Vào bán kết giải vô địch CLB ASEAN

Xuân Son tỏa sáng với cú đúp cho CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Xuân Son giúp CLB Nam Định mở màn năm 2026 bằng chiến thắng

Trong trận đấu trên sân Thiên Trường vào tối 29.1, CLB Nam Định và Xuân Son rất quyết tâm bước vào trận đấu đầu tiên trong năm 2026 bằng một chiến thắng, trước đối thủ Lion City Sailors (Singapore) ở giải vô địch các CLB ASEAN 2025 - 2026.

Dù bị ngắt mạch thi đấu nhiều tháng trời trong khi đối thủ vẫn thường xuyên thi đấu, nhưng CLB Nam Định với đội hình xuất phát có 6 ngoại binh bên cạnh Xuân Son vẫn dễ dàng thể hiện được sự vượt trội trước đối thủ đến từ Singapore.

Ưu thế trên sân cỏ đã được cụ thể hóa bằng pha lập công đẳng cấp của Caio Cesar, từ tình huống bên biên trái bó vào trung lộ và cứa lòng điệu nghệ vào góc xa. Bàn thắng ở phút 35 đã giúp đội chủ nhà càng chơi càng tự tin và hưng phấn, dù họ vẫn chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.

Pha dứt điểm thành bàn của Caio Cesar ảnh: CLB Nam Định

Sau rất nhiều nỗ lực, Xuân Son đã có được bàn thắng như mong đợi ở phút 61. Từ một tình huống dâng cao áp sát, bóng bật người cầu thủ Nam Định đến chân Xuân Son ở trong khu vực cấm địa đội khách.

Không một chút ngần ngại, chân sút gốc Brazil đã có một loạt tình huống xử lý bóng kỹ thuật nhằm loại bỏ các hậu vệ, lắc mình lắt léo trước khi dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn CLB Lion City Sailors hoàn toàn bó tay.

Bàn thắng này xem như đánh sập nỗ lực của đội khách khi CLB Nam Định càng chơi càng hay, kể cả khi HLV Mauro Jeronimo thực hiện hàng loạt sự thay đổi, rút các ngoại binh ra và thay bằng các cầu thủ nội.

Xuân Son đang thể hiện phong độ ấn tượng ảnh: CLB Nam Định

CLB Nam Định đã sớm đoạt vé vào bán kết ảnh: CLB Nam Định

Trận đấu được định đoạt ở phút 90+2, khi Lý Công Hoàng Anh đi bóng hay và chuyền dọn cỗ để Xuân Son ghi bàn thắng thứ 2 trong trận, ấn định chiến thắng 3-0 thuyết phục, để xây chắc ngôi đầu bảng F với 12 điểm sau 4 trận.

Với kết quả này, CLB Nam Định đã chắc chắn đoạt vé dự vòng bán kết giải vô địch các CLB ASEAN. Phía trước thầy trò HLV Mauro Jeronimo sẽ là trận cuối cùng ngày 5.2 gặp đội đang xếp ngay sau là Johor Darul Ta'zim (Malaysia) để quyết định ngôi đầu bảng B.



Với cá nhân Xuân Son, đây đã là bàn thắng thứ 7 của anh tại giải vô địch CLB ASEAN 2025 - 2026, giúp anh một mình dẫn đầu cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu, và xa hơn có thể là cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.