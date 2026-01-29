Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tin vui: Đội tuyển Việt Nam sớm vào tứ kết futsal châu Á, lộ diện ngày đấu ‘kình địch’ Thái Lan

Thu Bồn
Thu Bồn
29/01/2026 19:09 GMT+7

Ở trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B - VCK giải futsal châu Á 2026 tổ chức ở Jakarta (Indonesia), đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển Thái Lan.

Việt Nam tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan

Ở lượt trận thứ hai bảng B - VCK futsal châu Á 2026 diễn ra ngày 29.1, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều giành chiến thắng. Nguyễn Thịnh Phát cùng các đồng đội đánh bại Li Băng với tỷ số 2-0. Trong khi đó, đội bóng xứ sở chùa vàng vượt qua Kuwait với tỷ số 6-1.

Với kết quả này, Thái Lan xếp đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +7, còn Việt Nam đứng nhì với 6 điểm và hiệu số +3. Thái Lan và Việt Nam đã sớm giành vé góp mặt ở tứ kết giải futsal châu Á 2026. Kuwait và Li Băng toàn thua sau 2 trận đã chính thức bị loại.

Lượt trận cuối bảng B sẽ chứng kiến màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan, mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi đầu bảng. Trận đấu này diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 31.1 (theo giờ Việt Nam), tại nhà thi đấu Indonesia Arena (thủ đô Jakarta).

Tin vui: Đội tuyển Việt Nam sớm vào tứ kết futsal châu Á, lộ diện ngày đấu ‘kình địch’ Thái Lan- Ảnh 1.

Trận đấu lượt cuối vòng bảng sẽ quyết định đội nào sẽ vào tứ kết với vị trí nhất bảng B

ẢNH: VFF

Trên lý thuyết, đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn Việt Nam. Nền futsal Thái Lan đứng số 1 Đông Nam Á và nằm trong tốp đầu thế giới. Hiện tại, đội tuyển futsal Thái Lan đứng hạng 11 thế giới (FIFA), còn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 20. Đội tuyển Việt Nam quyết tạo bất ngờ.


Tin liên quan

Thắng Li Băng, đội tuyển Việt Nam tiến sát tứ kết châu Á: HLV Giustozzi nói điều bất ngờ về thẻ đỏ

Thắng Li Băng, đội tuyển Việt Nam tiến sát tứ kết châu Á: HLV Giustozzi nói điều bất ngờ về thẻ đỏ

Sau chiến thắng 2-0 trước Li Băng ở lượt trận thứ hai bảng B - VCK futsal châu Á 2026 vào chiều 29.1, HLV trưởng Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn và tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung cho trận tới gặp Thái Lan.

Việt Nam 2-0 Li Băng, VCK futsal châu Á 2026: Chiến thắng thứ 2

Xem thêm bình luận