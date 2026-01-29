Tin vui: Đội tuyển Việt Nam sớm vào tứ kết futsal châu Á, lộ diện ngày đấu ‘kình địch’ Thái Lan

Việt Nam tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan

Ở lượt trận thứ hai bảng B - VCK futsal châu Á 2026 diễn ra ngày 29.1, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều giành chiến thắng. Nguyễn Thịnh Phát cùng các đồng đội đánh bại Li Băng với tỷ số 2-0. Trong khi đó, đội bóng xứ sở chùa vàng vượt qua Kuwait với tỷ số 6-1.

Với kết quả này, Thái Lan xếp đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +7, còn Việt Nam đứng nhì với 6 điểm và hiệu số +3. Thái Lan và Việt Nam đã sớm giành vé góp mặt ở tứ kết giải futsal châu Á 2026. Kuwait và Li Băng toàn thua sau 2 trận đã chính thức bị loại.

Lượt trận cuối bảng B sẽ chứng kiến màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan, mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi đầu bảng. Trận đấu này diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 31.1 (theo giờ Việt Nam), tại nhà thi đấu Indonesia Arena (thủ đô Jakarta).

Trận đấu lượt cuối vòng bảng sẽ quyết định đội nào sẽ vào tứ kết với vị trí nhất bảng B ẢNH: VFF

Trên lý thuyết, đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn Việt Nam. Nền futsal Thái Lan đứng số 1 Đông Nam Á và nằm trong tốp đầu thế giới. Hiện tại, đội tuyển futsal Thái Lan đứng hạng 11 thế giới (FIFA), còn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 20. Đội tuyển Việt Nam quyết tạo bất ngờ.



