Thắng Li Băng, đội tuyển Việt Nam tiến sát tứ kết châu Á: HLV Giustozzi nói điều bất ngờ về thẻ đỏ

"6 điểm sau 2 trận là kết quả tích cực"

Đánh giá về trận thắng trước Li Băng, HLV trưởng Diego Giustozzi cho biết đây là một cuộc đối đầu toàn khác so với những lần chạm trán trước đó. "Đối thủ đã mang đến những thử thách mới. đội tuyển Việt Nam chủ động tạo sức ép, kiểm soát bóng và nhiều thời điểm chơi khá tốt. Trong những phút đầu, các cầu thủ xử lý bình tĩnh ở khâu cuối, nhưng sau đó còn thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định và dứt điểm", vị thuyền trưởng người Argentina chia sẻ.

Ông Giustozzi khẳng định ông hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, nhất là trong bối cảnh điều kiện thi đấu không thật sự thuận lợi: "Đây là một trận đấu khó, mặt sân không phù hợp hoàn toàn với lối chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, sau 2 trận, đội đã giành trọn 6 điểm. Đó là kết quả rất tích cực".

Tình huống ghi bàn của Đinh Công Viên ẢNH: VFF

So sánh hai chiến thắng trước Kuwait và Li Băng, HLV Diego Giustozzi cho rằng mỗi trận mang một tính chất riêng: "Kuwait chơi đối đầu trực diện, còn Li Băng phòng ngự lùi sâu, tổ chức chặt chẽ. Đây không phải là kiểu trận đấu chúng tôi ưa thích, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Trận đấu tiếp theo sẽ khác, diễn ra ở nhà thi đấu và mặt sân khác, mang đậm tính futsal hơn. Vì vậy, chúng tôi cần nhanh chóng tập trung cho thử thách kế tiếp gặp Thái Lan ở lượt cuối".

Nói về tình huống thẻ đỏ của Dương Ngọc Linh, HLV Diego Giustozzi bày tỏ quan điểm cá nhân: "Theo tôi, đó không phải là thẻ đỏ mà chỉ là một pha phạm lỗi thông thường, có thể trọng tài không quan sát rõ. Dù vậy, quyết định đã được đưa ra và chúng tôi phải chấp nhận. Điều tích cực là đội đã phòng ngự rất tốt khi chơi thiếu người, giữ vững khung thành trong thế 3 đấu 4, điều đó rất quan trọng".

Đội tuyển futsal Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B ẢNH: VFF

"Tỷ số đã có thể cao hơn cho đội tuyển Việt Nam"

Đánh giá về hệ thống phòng ngự, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết ông hài lòng với sự ổn định và khả năng tổ chức của các học trò. "Li Băng không tấn công trực diện nhiều, nhưng chúng tôi đã cắt bóng tốt, giữ cự ly đội hình hợp lý. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, tỷ số có thể đã cao hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm và sự tập trung cho trận đấu tiếp theo".

Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ Đinh Công Viên cũng bày tỏ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam toàn thắng sau hai lượt trận đầu. "Hai chiến thắng giúp toàn đội có tâm lý rất tốt và tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Li Băng là đội chơi phòng ngự chặt, thường xuyên tổ chức khối đội hình thấp, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng toàn đội đã kiên nhẫn, tận dụng tốt cơ hội để giành kết quả thuận lợi, hướng tới mục tiêu tự quyết ở lượt trận cuối", Công Viên cho biết.

Ở lượt trận cuối bảng B - VCK futsal châu Á 2026 diễn ra ngày 31.1, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Thái Lan.