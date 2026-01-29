Đội tuyển Việt Nam sẽ đá một trận ra trò với Malaysia dù chuyện gì xảy ra

Đội tuyển Việt Nam tập trung vào chính mình

Bình luận viên (BLV) Huỳnh Sang nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam thời điểm này không cần quan tâm đến các biến số bên ngoài, mà phải tập trung vào chính mình. Dù đội tuyển Malaysia có bị xử thua hay không, 7 cầu thủ nhập tịch kia có xuất hiện trên sân Thiên Trường hay không, mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là phải đá một trận ra trò và hướng đến chiến thắng.

BLV Huỳnh Sang chia sẻ: "Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang-sik hay các tuyển thủ Việt Nam chắc chắn không quan tâm đến những yếu tố khách quan, mà sẽ chuẩn bị thật tốt và tập trung tối đa vào trận đấu để giành chiến thắng, chứ không phải trông chờ vào quyết định của CAS hay Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Những điều đó có thể diễn biến khó lường, không nằm trong tính toán của chúng ta. Thứ có thể tính toán được chính là nâng cao năng lực đội tuyển, kể cả về mặt lực lượng và chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam bước vào sân thi đấu vì lòng tự tôn, cống hiến cho người hâm mộ".

Nguyễn Xuân Son không góp mặt ở trận đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 hồi tháng 6.2025, nhưng chân sút gốc Brazil sẽ trở lại ở màn tái đấu vào ngày 31.3 ẢNH: NGỌC LINH

Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu những quân bài chiến lược đủ sức đương đầu với bất kỳ kịch bản nào. BLV Huỳnh Sang nhận định rằng đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn với sự trở lại của chân sút thượng thặng Nguyễn Xuân Son và hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh đó, hai tân binh nhập tịch chất lượng Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Phi Long (Gustavo) là những sự bổ sung rất đáng giá cho đội tuyển Việt Nam lúc này. Chưa hết, HLV Kim Sang-sik cũng đang nắm trong tay "luồng sinh khí mới" từ các cầu thủ U.23 Việt Nam. Sau thành công tại VCK U.23 châu Á, những gương mặt trẻ đầy khát khao này đã sẵn sàng bước lên sân chơi lớn hơn, giúp lực lượng của ông Kim trở nên có chiều sâu.

Để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và khẳng định vị thế tại khu vực, đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng trực diện. Sân Thiên Trường vào ngày 31.3 tới sẽ là nơi để thầy trò ông Kim Sang-sik phô diễn năng lực.

FAM từ chức tập thể, AFC tạm thời giám sát hoạt động điều hành bóng đá Malaysia?

Malaysia khó "lật ngược thế cờ" trước FIFA

Những ngày qua, thông tin CAS và FIFA tạm thời gỡ bỏ án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia (Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel) gây xôn xao dư luận. Trên lý thuyết, quyết định này cho phép nhóm cầu thủ trên ngay lập tức trở lại tập luyện và thi đấu ở mọi cấp độ, từ CLB đến đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, giới chuyên môn và cả truyền thông Malaysia đều nhận định đây thực chất chỉ là bước đi mang tính quy trình của CAS nhằm đảm bảo quyền lao động cho cầu thủ trong thời gian chờ vụ việc được giải quyết, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc họ được minh oan và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được "trắng án". Với những bằng chứng xác thực về việc làm giả hồ sơ mà FIFA đã thu thập, khả năng FAM "lật ngược thế cờ" là cực kỳ mong manh.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang giữ thái độ thận trọng khi chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS. Trong khi đó, trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31.3 trên sân Thiên Trường. Trên thực tế, trong trường hợp CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng trước ngày 31.3, đội tuyển Malaysia cũng không dám mạo hiểm sử dụng 7 cầu thủ kể trên.

Ông Windsor Paul John – Tổng thư ký AFC, cho biết: "CAS có thể sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới đây. Còn việc đội tuyển Malaysia có sử dụng những cầu thủ này, trách nhiệm thuộc về FAM. Vì FIFA trước đây đã xử thua các trận giao hữu của đội tuyển Malaysia, nên việc đưa các cầu thủ này ra sân khi chưa có sự rõ ràng tuyệt đối sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn".