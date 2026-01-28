AFC chính thức tiếp quản quyền điều hành FAM, sớm phạt đội tuyển Malaysia: Việt Nam và Nepal hồi hộp chờ

AFC sẽ sớm ra án phạt FAM vụ nhập tịch "lậu", cần 3 tháng xem xét mọi khía cạnh

Theo kênh Astro Arena và nhà báo T.Avineshwaran của The Star, ngay sau động thái Ban Chấp hành FAM từ chức đồng loạt, quyền quản lý cơ quan này sẽ do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp quản quyền điều hành tạm thời.

Joao Figueiredo, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch được cho trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá, nhưng CLB Johor Darul Ta'zim vẫn chưa dám sử dụng, trong lúc Ban Chấp hành FAM vừa từ chức đồng loạt Ảnh: Ngọc Linh

AFC cũng sẽ được hỗ trợ bởi Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, với tư cách là đại diện duy nhất của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia, để thực hiện công tác quản trị và chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Một trong những lý do chính dẫn đến việc từ chức của Ban Chấp hành FAM là: Cung cấp không gian thích hợp cho Hội đồng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và AFC để tự do đánh giá, xem xét và nếu cần thiết, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và hành chính của FAM, theo Astro Arena.

Còn nhà báo T.Avineshwaran cho biết cụ thể: "Với tất cả các thành viên Ban Chấp hành FAM đã từ chức. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, tổng thư ký, thủ quỹ và hai trưởng bộ phận sẽ điều hành tổ chức. AFC sẽ tiến hành xem xét với sự tư vấn của các chuyên gia. Cần tối thiểu 3 tháng để xem xét mọi khía cạnh".

Điều này cũng đồng nghĩa khả năng tái cơ cấu FAM sẽ kéo dài, trong đó việc tổ chức đại hội bầu cử có thể vào tháng 8, như quyền Chủ tịch FAM vừa từ chức, ông Yusoff Mahadi từng cho biết.

Trong khi đó, liên quan vụ kháng cáo của FAM với án phạt của FIFA cùng 7 cầu thủ nhập tịch vừa được tạm dỡ bỏ lệnh cấm ở CAS. Nhiều khả năng AFC vẫn chờ đến quyết định cuối cùng của CAS, dự kiến sẽ có trong tháng 3.

Nếu FAM tiếp tục thua kiện (khả năng rất lớn, vì chỉ có thể 7 cầu thủ nhập tịch được giảm án như dự báo hiện nay), khi đó AFC sẽ tiến hành xử lý kỷ luật liên quan các trận ở vòng loại Asian Cup 2027 khi đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Cụ thể trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3.2025 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.2025, đều bị xử thua cùng tỷ số 0-3.

Việc AFC sẽ xử thua đội tuyển Malaysia được xem chỉ là vấn đề thời gian. Hiện nay, dù 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" nước này được CAS và FIFA chấp thuận tạm dỡ bỏ lệnh cấm để trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá. Tuy nhiên, khả năng thi đấu của họ hiện đang bỏ ngỏ, như CLB Johor Darul Ta'zim vẫn đang xem xét tính đủ điều kiện của các cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, vì hiện nay tình trạng của họ chỉ là tạm thời, chưa có kết luận cuối cùng.

HLV Xisco Munoz của Johor Darul Ta'zim cho biết: "Sự hiện diện của những cầu thủ chất lượng này là rất cần thiết đối với chúng tôi. Nhưng tôi cần xác định khả năng thi đấu của họ và tình huống tốt nhất cho họ và toàn đội. Có thể họ sẽ chỉ ngồi dự bị. Đó có thể là giải pháp tạm thời hiện nay".