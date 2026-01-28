‘Sếp lớn’ FAM sẵn sàng từ chức, ‘số phận’ 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia vẫn bấp bênh

FAM trong tình thế nguy hiểm

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được cho là mắc nhiều sai sót trong quản trị của vụ bê bối làm giả giấy tờ 7 cầu thủ gốc ngoại để nhập tịch nước này. Tình thế đang dẫn đến khả năng lớn cơ quan này sẽ bị FIFA cấm vận, nếu như những cải cách hiện nay không đi đúng hướng.

FAM đứng trước ngã ba đường, nếu chọn sai, họ sẽ bị FIFA lập tức can thiệp. Trong khi cảnh sát Malaysia cũng đang điều tra ra manh mối những người làm giả hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại Ảnh: Ngọc Linh

Những cảnh tỉnh từ Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John chính là sự báo động cho FAM. Cơ quan này sau cuộc họp đột xuất ngày 8.1 đưa ra các lựa chọn để tìm cách tránh sự trừng phạt của FIFA.

Trong ngày 28.1, họ dự kiến tiếp tục có cuộc họp đặc biệt để đi đến quyết định chọn phương nào là tốt nhất để cứu vãn tình thế của FAM. Một trong số đó, giải pháp tốt nhất là toàn bộ thành viên Ban Chấp hành FAM từ chức, để thành lập một ủy ban tạm quyền có sự giám sát của AFC và tiến hành đại hội bầu cử (dự kiến trong tháng 2) bầu ra chủ tịch và ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ còn lại năm 2025 đến 2029.

CAS tạm dỡ lệnh cấm: Cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia ăn mừng, FAM vẫn nín thở chờ

Diễn biến hiện nay, theo báo chí Malaysia, có nhiều thành viên Ban Chấp hành FAM không đồng ý từ chức. Tuy nhiên, 1 trong 5 phó chủ tịch của cơ quan này ông Rosmadi Ismail vừa cho biết quan điểm là sẵn sàng từ chức, nếu đây là hành động sẽ giúp FAM tránh được sự trừng phạt của FIFA.

Theo đó, ông Rosmadi Ismail khẳng định, sẽ chấp nhận mọi quyết định trong cuộc họp đặc biệt của các thành viên Ban Chấp hành FAM. Ông tin rằng mục tiêu chính của ban lãnh đạo hiện tại là đảm bảo rằng cơ quan quản lý bóng đá Malaysia không phải đối mặt với hình phạt nặng nề từ FIFA, bao gồm cả việc bị đình chỉ.

Ông Rosmasi cũng giải thích, rằng ông và các thành viên ban chấp hành gánh vác trách nhiệm đáng kể trong việc đảm bảo sự tồn tại của bóng đá quốc gia trên đấu trường quốc tế. Mặc dù đối mặt với tình huống khó khăn sau vụ làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ gốc ngoại, ông nhấn mạnh rằng tất cả các bên ở trong FAM hiện đang nỗ lực tìm ra giải pháp tốt nhất, theo Astro Arena trích dẫn các phát biểu.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi cũng cho biết, các thành viên ban chấp hành sẵn sàng từ chức tập thể nếu đó là lựa chọn tốt nhất để cứu vãn bóng đá quốc gia. Ông nói: "Chúng tôi đang chờ đợi cuộc họp của ban chấp hành, tôi hy vọng bất kể quyết định là gì, đó sẽ là quyết định tốt nhất cho FAM và bóng đá Malaysia. Về cá nhân tôi, nếu quyết định của các cuộc thảo luận sắp tới là vì lợi ích của bóng đá quốc gia, tôi sẽ tuân theo. Vì tôi ở đây để phục vụ, nên bất cứ điều gì tốt nhất tôi sẽ làm theo".

Tình thế 7 cầu thủ nhập tịch vẫn bấp bênh dù được tạm dỡ bỏ lệnh cấm

Cùng diễn biến này, việc FAM thành công khi đề nghị Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tạm dỡ bỏ lệnh cấm của 7 cầu thủ gốc ngoại, cho họ trở lại tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Trên thực tế, đây là đề nghị hợp lý vì quyền lợi cá nhân các cầu thủ. FIFA cũng ra thông báo về việc cho phép tạm thời các cầu thủ trở lại mọi hoạt động bóng đá sau quyết định của CAS.

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia tạm thời được trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá, nhưng việc thi đấu của họ đang bỏ ngỏ, chờ các CLB quyết định. Tương tự là đội tuyển Malaysia có dám sử dụng họ hay không, khi phán quyết cuối cùng chưa có Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, các cầu thủ nhập tịch Malaysia này trong thời gian được tạm dỡ bỏ lệnh cấm, chỉ có thể tập luyện và hưởng chế độ bình thường tại các CLB. Hoặc một số cầu thủ trước đó bị CLB cắt hợp đồng sẽ được quyền tìm kiếm CLB mới đầu quân.

Trong thời gian được tạm hoãn án phạt này, nếu các CLB hay đội tuyển Malaysia đưa các cầu thủ này trở lại thi đấu trong lúc vẫn chưa có phán quyết cuối cùng từ CAS vụ kháng cáo FIFA của FAM, thì đó sẽ là quyết định cực kỳ nguy hiểm. Dẫn tới khả năng các CLB và đội tuyển Malaysia tiếp tục bị FIFA xử phạt và xử thua vì có thể lại sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Dư luận ở Malaysia khẳng định, việc CAS đồng ý và FIFA chấp thuận tạm dỡ bỏ lệnh cấm 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", không đồng nghĩa với việc FAM sẽ thắng kiện.

Theo nhà quan sát bóng đá nhiều kinh nghiệm ở Malaysia, ông Pekan Ramli cho biết, trong hầu hết các khuôn khổ pháp lý, bản án không được thi hành đầy đủ trong khi chờ kháng cáo, cho phép cá nhân liên quan tiếp tục các hoạt động bình thường của họ cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Ông Pekan Ramli cho rằng, CAS đã hành động đúng đắn khi quyết định rằng các cầu thủ không nên bị đình chỉ trước khi kháng cáo được xem xét đầy đủ, đặc biệt là vì nghề cầu thủ bóng đá là nguồn thu nhập chính của họ.

"Không phải hành động của FIFA là sai, nhưng nó đã đi chệch khỏi quy trình pháp lý tiêu chuẩn một chút. Chúng ta cần xem xét vấn đề này trong phạm vi rộng hơn vì mọi quyết định đều trải qua các giai đoạn nhất định trước khi có phán quyết cuối cùng", ông Pekan Ramli nói.

Ông cũng thêm rằng: "Điểm khác biệt chính trong trường hợp này là FIFA đã áp đặt hình phạt hơi sớm bằng cách chặn "miếng cơm" của các cầu thủ trong khi quá trình pháp lý vẫn đang diễn ra (cấm thi đấu). Nếu hình phạt ban đầu chỉ là phạt tiền thì sẽ không có vấn đề gì. Quá trình đó tiếp tục đến cấp độ CAS, có thể ví như Tòa phúc thẩm. Chỉ sau khi có phán quyết cuối cùng ở cấp độ CAS thì hình phạt mới được thi hành đầy đủ".