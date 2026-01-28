Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nếu vẫn ‘ngang nhiên’ đưa cầu thủ nhập tịch lậu thi đấu, bóng đá Malaysia có thể sa lầy nặng hơn

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
28/01/2026 00:00 GMT+7

Việc CAS tạm thời cho phép các cầu thủ nhập tịch lậu trở lại thi đấu mở ra 'cánh cửa ngắn hạn' cho bóng đá Malaysia, nhưng theo giới chuyên gia, nếu tiếp tục sử dụng họ, bóng đá Malaysia có thể đối mặt rủi ro còn nghiêm trọng hơn.

CAS cho đá trở lại, nhưng chỉ là "án treo tạm thời"

Việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và sau đó là FIFA chấp thuận hoãn thi hành án treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ bị FIFA cấm đã giúp bóng đá Malaysia tạm thời "thở phào". Theo quyết định này, các cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel được phép trở lại mọi hoạt động bóng đá trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Tuy nhiên, theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, đây chỉ là biện pháp tạm thời theo các các điều khoản của Bộ quy tắc CAS, nhằm tránh tổn hại trước mắt cho cầu thủ trong khi vụ việc vẫn đang được xem xét.

Nếu vẫn ‘ngang nhiên’ đưa cầu thủ nhập tịch lậu thi đấu, bóng đá Malaysia có thể sa lầy nặng hơn- Ảnh 1.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thể thao

ẢNH: FBNV

Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh rằng lệnh hoãn thi hành án không phản ánh kết quả cuối cùng của kháng cáo. CAS chỉ cần xác định hồ sơ có "cơ sở sơ bộ", chứ không kết luận đúng - sai của vụ việc. Vì vậy, việc các cầu thủ được thi đấu trở lại không đồng nghĩa họ đã "thoát án".

Nguy cơ đội tuyển Malaysia mất điểm, hủy kết quả nếu phán quyết bất lợi

Điều đáng lo ngại nhất, theo Nik Erman, nằm ở hệ quả pháp lý về sau nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA. Trong trường hợp kháng cáo bị bác, án treo giò sẽ được khôi phục đầy đủ, và các trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ này trong thời gian tạm hoãn có thể bị hủy kết quả.

Nếu vẫn ‘ngang nhiên’ đưa cầu thủ nhập tịch lậu thi đấu, bóng đá Malaysia có thể sa lầy nặng hơn- Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia có thể sa lầy nặng hơn nếu vẫn để các cầu thủ nhập tịch bị xác định sai phạm thi đấu

Kịch bản này không phải giả định xa vời, bởi trước đó FIFA từng xóa kết quả hàng loạt trận đấu của Malaysia khi xác định cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Harimau Malaya, dù có thể giành điểm trên sân cỏ, vẫn đối mặt nguy cơ "đá mà như không", thậm chí còn kéo theo hậu quả nặng nề hơn trên bảng xếp hạng và uy tín quốc tế.

Trong bối cảnh Malaysia chuẩn bị bước vào các trận đấu quan trọng, bao gồm cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3 tới, việc tiếp tục sử dụng các cầu thủ nhập tịch đang vướng án pháp lý bị xem là canh bạc rủi ro cao.

Nếu lựa chọn "cố đấm ăn xôi" để tìm lợi thế ngắn hạn, bóng đá Malaysia không chỉ đứng trước nguy cơ mất điểm, mất thành tích, mà còn có thể sa lầy sâu hơn trong vòng xoáy kỷ luật và tranh chấp pháp lý, khiến hệ lụy kéo dài vượt xa một giải đấu hay một chiến dịch vòng loại.

Tin liên quan

Luật sư Malaysia: ‘CAS mở cửa cho cầu thủ là chuyện bình thường, FAM vẫn sẽ thua FIFA’

Luật sư Malaysia: ‘CAS mở cửa cho cầu thủ là chuyện bình thường, FAM vẫn sẽ thua FIFA’

Việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm đình chỉ thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau trong dư luận. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, đây chỉ là một thủ tục mang tính kỹ thuật, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc FAM sẽ giành phần thắng trong quá trình kháng cáo.

Khó hiểu chỉ có FAM thông báo quyết định sốc của CAS, quyền chủ tịch nói gì?

CLB Tây Ban Nha cho cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia tái xuất, tập luyện ngay lập tức

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia bóng đá Malaysia Nhập tịch Cầu thủ nhập tịch luật sư thể thao bê bối nhập tịch FAM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận