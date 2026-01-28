Nếu vẫn ‘ngang nhiên’ đưa cầu thủ nhập tịch lậu thi đấu, bóng đá Malaysia có thể sa lầy nặng hơn

CAS cho đá trở lại, nhưng chỉ là "án treo tạm thời"

Việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và sau đó là FIFA chấp thuận hoãn thi hành án treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ bị FIFA cấm đã giúp bóng đá Malaysia tạm thời "thở phào". Theo quyết định này, các cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel được phép trở lại mọi hoạt động bóng đá trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Tuy nhiên, theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, đây chỉ là biện pháp tạm thời theo các các điều khoản của Bộ quy tắc CAS, nhằm tránh tổn hại trước mắt cho cầu thủ trong khi vụ việc vẫn đang được xem xét.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thể thao ẢNH: FBNV

Quan trọng hơn, ông nhấn mạnh rằng lệnh hoãn thi hành án không phản ánh kết quả cuối cùng của kháng cáo. CAS chỉ cần xác định hồ sơ có "cơ sở sơ bộ", chứ không kết luận đúng - sai của vụ việc. Vì vậy, việc các cầu thủ được thi đấu trở lại không đồng nghĩa họ đã "thoát án".

Nguy cơ đội tuyển Malaysia mất điểm, hủy kết quả nếu phán quyết bất lợi

Điều đáng lo ngại nhất, theo Nik Erman, nằm ở hệ quả pháp lý về sau nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA. Trong trường hợp kháng cáo bị bác, án treo giò sẽ được khôi phục đầy đủ, và các trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ này trong thời gian tạm hoãn có thể bị hủy kết quả.

Đội tuyển Malaysia có thể sa lầy nặng hơn nếu vẫn để các cầu thủ nhập tịch bị xác định sai phạm thi đấu

Kịch bản này không phải giả định xa vời, bởi trước đó FIFA từng xóa kết quả hàng loạt trận đấu của Malaysia khi xác định cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Harimau Malaya, dù có thể giành điểm trên sân cỏ, vẫn đối mặt nguy cơ "đá mà như không", thậm chí còn kéo theo hậu quả nặng nề hơn trên bảng xếp hạng và uy tín quốc tế.

Trong bối cảnh Malaysia chuẩn bị bước vào các trận đấu quan trọng, bao gồm cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3 tới, việc tiếp tục sử dụng các cầu thủ nhập tịch đang vướng án pháp lý bị xem là canh bạc rủi ro cao.

Nếu lựa chọn "cố đấm ăn xôi" để tìm lợi thế ngắn hạn, bóng đá Malaysia không chỉ đứng trước nguy cơ mất điểm, mất thành tích, mà còn có thể sa lầy sâu hơn trong vòng xoáy kỷ luật và tranh chấp pháp lý, khiến hệ lụy kéo dài vượt xa một giải đấu hay một chiến dịch vòng loại.