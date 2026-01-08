CAS lên tiếng vụ FAM kiện FIFA, AFC cảnh báo bóng đá Malaysia sắp 'đóng băng'

Theo tiết lộ của nhà báo T.Avineshwaran (trang The Star), CAS xác nhận đã nhận được đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chống lại các lệnh trừng phạt mà FIFA đã ban hành. Dù vậy, CAS đánh giá vụ việc rất phức tạp và vì thế cần nhiều thời gian hơn để làm rõ một số chi tiết.

Trong email gửi đến các ký giả trang The Star (Malaysia) chiều 7.1, cán bộ truyền thông của CAS, Vanessa Tracey bày tỏ: “Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa thể chia sẻ bất cứ thông tin nào liên quan đến việc thành lập Hội đồng trọng tài trong tương lai để xét xử vụ việc”.

“Do sự quan tâm cao của giới truyền thông, CAS chắc chắn sẽ đăng tải một thông báo ngắn trên trang web của chúng tôi ngay sau khi ngày xét xử được xác nhận. Kèm theo đó, tất cả các câu hỏi liên quan cũng sẽ được trả lời”, Vanessa Tracey nhấn mạnh.

CAS cần thêm thời gian để làm rõ hồ sơ vì vụ việc rất phức tạp ẢNH: NGỌC LINH

Trước đó, ngày 8.12, FAM xác nhận nộp đơn kháng cáo lên CAS, sau khi FIFA ra quyết định đình chỉ thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời áp đặt các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với FAM ngày 26.9. Vụ việc tiếp tục trở nên nghiêm trọng khi đến ngày 18.11, FIFA công bố toàn văn 63 trang xử phạt đến FAM, chỉ rõ các lỗi sai phạm. Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 17.12, FIFA lần thứ 2 ra án phạt với bóng đá Malaysia, xử thua với cùng tỷ số 0-3 ở các trận giao hữu gặp đội tuyển Cape Verde, Singapore và Palestine. Chính vì thế, CAS trở thành niềm hy vọng cuối cùng để bóng đá Malaysia cứu vãn thể diện.

AFC gửi thêm cảnh báo đến bóng đá Malaysia

Trong lúc người hâm mộ bóng đá Malaysia nín thở chờ phán quyết từ CAS, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục phát đi những cảnh báo cứng rắn. Chia sẻ với trang Metro ngày 7.1, Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John cho rằng AFC hiện buộc phải theo dõi sát sao diễn biến vụ việc, bởi kết quả kháng cáo của FAM tại CAS sẽ tác động trực tiếp đến công tác chuẩn bị lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào ngày 11.4.2026 tại Ả Rập Xê Út.

“Điều quan trọng nhất với AFC lúc này là phải biết chính xác đội nào sẽ đứng đầu bảng F để đưa tên vào lễ bốc thăm. Chúng tôi không muốn tiến hành bốc thăm với một đội, rồi sau đó lại phải thay đổi vì phán quyết từ CAS. Đó là điều AFC đang cố gắng tránh”, ông Windsor nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo AFC, việc chờ đợi phán quyết đầy đủ từ CAS là điều “bắt buộc”, nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định cho toàn bộ quy trình tổ chức Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, AFC cũng tỏ ra thận trọng trước khả năng kháng cáo của FAM. “Chúng tôi vẫn chưa rõ FAM kháng cáo dựa trên cơ sở nào: là việc áp dụng Điều 22, thời hạn treo giò cầu thủ, hay những yếu tố pháp lý khác. Tất cả những điều đó đều có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của CAS”, ông Windsor cho biết thêm.

Bóng đá Malaysia rất dễ rơi vào tình trạng "đóng băng" nếu thua kiện ở CAS ẢNH: NGỌC LINH

Không dừng lại ở đó, Tổng thư ký AFC tiếp tục phát đi lời cảnh báo nghiêm khắc hơn: “Nếu FIFA đi đến quyết định đình chỉ FAM, bóng đá Malaysia sẽ đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất là "đóng băng" cả hệ thống. Khi ấy, toàn bộ các đội tuyển quốc gia, từ đội tuyển nam, các đội trẻ cho đến các CLB đang thi đấu tại M-League, sẽ bị cấm tham dự mọi giải đấu quốc tế. Trong trường hợp xấu nhất, các giải đấu quốc nội của Malaysia vẫn có thể tiếp tục tổ chức, nhưng sẽ không được FIFA hay AFC công nhận. Đó là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng mà không quốc gia nào muốn rơi vào”.