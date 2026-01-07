Bê bối nhập tịch lậu Malaysia bị điều tra theo tội lừa đảo, lấy lời khai 9 cá nhân

Theo kênh Astro Arena chiều 7.1, vụ nhập tịch lậu của bóng đá Malaysia hiện đã được cảnh sát nước này xếp vào diện điều tra hình sự nghiêm trọng, với khả năng tiếp tục triệu tập thêm các bên liên quan, bao gồm cả đại diện Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), nếu cần thiết. Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Liên bang (CCID), Datuk Rusdi Mohd Isa, cho biết hồ sơ vụ án hiện được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo. Trước đó, vụ việc từng được phân loại theo Điều 468 (làm giả tài liệu), song đã được điều chỉnh sau khi đánh giá toàn diện nội dung các báo cáo.

“Cho đến nay, chúng tôi đã ghi nhận lời khai của 9 bên, bao gồm người khiếu nại, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và cán bộ Cục Đăng ký quốc gia (JPN). Cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh”, ông Rusdi cho biết.

Theo PDRM, 45 báo cáo liên quan đến vụ việc đã được tiếp nhận, trong đó báo cáo đầu tiên do FAM trình nộp ngày 24.12 tại trụ sở cảng sát quận Petaling Jaya, trên cơ sở khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

Cảnh sát Malaysia phải đẩy mạnh quá trình điều tra vụ nhập tịch lậu ẢNH: NGỌC LINH

Trước đó, ngày 18.11, FIFA đã công bố toàn văn lý do quyết định của Ủy ban Phúc thẩm liên quan đến vụ việc, xác định các quan chức hành chính của FAM đã sửa đổi và làm giả giấy khai sinh của 7 cầu thủ. Các tài liệu giả mạo bao gồm việc thay đổi nơi sinh của ông bà các cầu thủ nhằm tạo lập mối liên hệ huyết thống với Malaysia.

FIFA cho biết FAM đã thừa nhận các tài liệu gửi lên là giả mạo và nhấn mạnh hành vi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của các giải đấu quốc tế. Ngày 26.9, FIFA kết luận FAM và 7 cầu thủ vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA, phạt FAM khoảng 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt tiền và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Đến ngày 3.11, Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo.

FAM vẫn còn khả năng kháng cáo sau CAS, có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ

“Bên thứ ba hoặc thứ tư” đã tư vấn cho cầu thủ nhập tịch lậu

Bên cạnh tiến trình điều tra hình sự, luật sư thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cũng lên tiếng cảnh báo các cầu thủ về việc nhận lời khuyên không rõ nguồn gốc. Trong video đăng tải ngày 7.1.2026, ông Nik Erman Nik Roseli cho biết hồ sơ FIFA đề cập đến sự tồn tại của “bên thứ ba, thậm chí bên thứ tư” đã tư vấn cho các cầu thủ về việc thi đấu với tư cách cầu thủ Malaysia.

“Với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp, họ không thể phó mặc sự nghiệp cho lời nói của người khác. Đây là điểm bị Ủy ban Phúc thẩm chỉ trích mạnh, nhất là khi các cầu thủ gần như không có phản ứng kịp thời sau án treo giò”, luật sư Nik Erman nhận định.

Cảnh sát Malaysia sẵn sàng hợp tác với FIFA để hoàn tất vụ điều tra ẢNH: NGỌC LINH

Chia sẻ với trang Bharian chiều 7.1.2026, quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, khẳng định việc trình báo cảnh sát được thực hiện theo đúng khuyến nghị của IIC do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif chủ trì. Ông cho biết FAM sẽ hợp tác đầy đủ với PDRM và tôn trọng quá trình pháp lý đang diễn ra.

“Động thái này thể hiện cam kết của FAM về tính liêm chính, minh bạch và cải cách quản trị nhằm bảo vệ lợi ích của bóng đá Malaysia”, ông Yusoff nhấn mạnh.