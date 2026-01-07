U.23 Nhật Bản thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 5 sao, U.23 Hàn Quốc hòa nhạt Iran

U.23 Nhật Bản thắng áp đảo U.23 Syria

U.23 Nhật Bản dự VCK U.23 châu Á 2026 với tư cách là nhà đương kim nhà vô địch. Đội tuyển trẻ xứ mặt trời mọc tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược khác biệt khi cử đội hình với nòng cốt là lứa U.21 tham dự, trong đó có tới 22 người chưa quá 20 tuổi. Đặc biệt hơn, 1/3 quân số của U.23 Nhật Bản hiện đang là sinh viên đến từ các trường đại học. Dù vậy, xét về trình độ lẫn tính chiến thuật, U.23 Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với U.23 Syria.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U.23 Nhật Bản tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp 1. Sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Go Oiwa kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, thực hiện nhiều đường chuyền ngắn sở trường để tiếp cận khung thành U.23 Syria. Ngay ở phút thứ 10, U.23 Nhật Bản đã có pha phối hợp đẳng cấp, sút tung lưới đối thủ. Người mang về bàn thắng cho U.23 Nhật Bản là Yuto Ozeki. Tiếp sau bàn thắng, U.23 Nhật Bản vẫn miệt mài tấn công, có thêm đến 4 cú sút nguy hiểm. Đáng tiếc, các tiền đạo của U.23 Nhật Bản vẫn chưa có cảm giác bóng tốt nhất, không thể ghi thêm bàn.

U.23 Syria chịu trận trước sức mạnh của U.23 Nhật Bản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACBOOK SFA

Sang hiệp 2, sức ép U.23 Nhật Bản tạo ra còn lớn hơn. Chỉ trong khoảng 20 phút đầu hiệp, U.23 Nhật Bản có thêm đến 10 cú sút, trong đó có 5 lần bóng đi trúng đích. Phút 66, Ryunosuke Sato dứt điểm tinh tế, nhân đôi cách biệt cho U.23 Nhật Bản. Khoảng 10 phút sau, chân sút số 10 tiếp tục lập công, đưa U.23 Nhật Bản dẫn trước 3-0. Chưa dừng lại ở đó, ở các phút 87 và 90+3, lần lượt Sena Ishibashi và Yutaka Michiwaki ghi bàn, ấn định thắng lợi 5-0 cho U.23 Nhật Bản.

Thắng dễ U.23 Syria, U.23 Nhật Bản vươn lên dẫn đầu bảng B VCK U.23 châu Á 2026. Phía đối diện, U.23 Syria rơi xuống cuối bảng. Hai đội U.23 Qatar, U.23 UAE chưa thi đấu, có 0 điểm và tạm xếp thứ 2 và thứ 3. Ở lượt đấu thứ 2, diễn ra ngày 10.1, U.23 Nhật Bản gặp U.23 UAE, còn U.23 Syria chạm trán U.23 Qatar.

U.23 Nhật Bản có trận ra quân ấn tượng ẢNH: FACBOOK AFC

Ở cặp đấu cùng giờ, ứng cử viên vô địch là U.23 Hàn Quốc đụng độ đối thủ khó chịu U.23 Iran. Trong hiệp 1, hai đội chơi chặt chẽ, chỉ sút tổng cộng 5 lần và phải hòa 0-0. Sang hiệp 2, U.23 Hàn Quốc đẩy cao nhịp độ trận đấu và cũng thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công nhằm tìm bàn thắng. Dù vậy, tình hình vẫn không thay đổi khi U.23 Hàn Quốc không lần nào xuyên thủng lưới U.23 Iran. Ở chiều ngược lại, U.23 Iran cũng không thể ghi bàn, khiến trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0.

Chia điểm ở trận đấu này, U.23 Hàn Quốc và U.23 Iran cùng có 1 điểm, tạm chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng C. Lúc 21 giờ ngày 7.1, cặp đấu còn lại ở bảng C giữa U.23 Li Băng và U.23 Uzbekistan sẽ diễn ra.