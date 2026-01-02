Đối thủ của U.23 Việt Nam ‘bắt’ U.23 Nhật Bản chia điểm, báo bản địa đưa lên tận mây xanh

U.23 Jordan sẽ có mặt tại Ả Rập Xê Út trong hôm nay

Ở trận giao hữu tối 1.1 (giờ Việt Nam), U.23 Jordan cầm hòa nhà vô địch U.23 châu Á là U.23 Nhật Bản 1-1. Đáng chú ý, đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Omar Najhi. Trước đó, U.23 Jordan cũng có trận đấu tốt trước đối thủ rất mạnh là U.23 Uzbekistan, hòa 0-0. Theo kế hoạch, U.23 Jordan sẽ có mặt tại Ả Rập Xê Út hôm nay (2.1), chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Việt Nam (6.1).

Trang Al Neshama đánh giá cao chất lượng của đối thủ mà U.23 Jordan vừa đối mặt. Theo trang này, U.23 Nhật Bản không chỉ là một đội bóng mạnh ở châu Á, mà còn là tập thể giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. “Đội tuyển trẻ Nhật Bản mà chúng ta hòa 1-1 không phải là một đối thủ tầm thường, và đây cũng không phải là một trận giao hữu có giá trị thấp”, Al Neshama mở đầu bài bình luận.

U.23 Jordan cho thấy sự nghiêm túc với VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK JFA

Trang này còn dẫn lại việc U.23 Nhật Bản sử dụng lực lượng từng tham dự hai kỳ U.20 World Cup liên tiếp, từng lọt vào bán kết U.20 châu Á và chỉ thua U.20 Pháp với cách biệt tối thiểu tại U.20 World Cup 2025. Chính vì thế, ký giả trang Al Neshama cho rằng kết quả hòa mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với tỷ số. Truyền thông Jordan nhìn nhận sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở kinh nghiệm quốc tế. Trong khi các cầu thủ U.23 Nhật Bản đã quen với áp lực của những giải đấu lớn, phần đông cầu thủ Jordan vẫn đang trong quá trình tích lũy.

Trang Al Neshama phân tích: “Chúng ta đang nói về một đối thủ có kinh nghiệm quốc tế đáng kể, một kinh nghiệm mà phần lớn các cầu thủ của chúng ta còn thiếu. Do đó, việc U.23 Jordan có thể đứng vững, không bị cuốn theo nhịp độ của U.23 Nhật Bản được xem là bước tiến quan trọng về mặt tâm lý”.

Trong khi đó, bàn thắng gỡ hòa của Awda Al-Fakhoury được truyền thông Jordan xem như hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu của đội bóng. Trang Jordan Zad nhấn mạnh rằng giá trị cốt lõi của trận đấu nằm ở những phút thi đấu quốc tế mà các cầu thủ trẻ Jordan được trải nghiệm. Theo Jordan Zad, chính những phút thi đấu như vậy mới là điều mà Awda Al-Fakhoury và các đồng đội cần nhất vào thời điểm hiện tại.

“Kinh nghiệm không được ban tặng. Nó phải được tích lũy, và chỉ được tích lũy thông qua những giải đấu này, những trận đấu này và những phút thi đấu quốc tế này”, trang Jordan Zad viết.

CĐV và truyền thông nước nhà đang đặt kỳ vọng rất lớn vào U.23 Jordan ẢNH: FACEBOOK JFA

Bài viết của Jordan Zad cũng thẳng thắn nhắc tới những thiếu hụt về nhân sự khi Jordan không có sự phục vụ của một số gương mặt được kỳ vọng như Muhannad Abu Taha hay Ibrahim Sabra. Tuy nhiên, Jordan Zad cho rằng bóng đá không chấp nhận những giả định: “Bóng đá không vận hành bằng ước muốn, và điều đó không thể thành hiện thực. Quyền quyết định giờ đây nằm trong tay những người đang hiện diện. Đồng thời, giải đấu sắp tới không phải là nơi để thử nghiệm, mà là cơ hội thực sự để thế hệ hiện tại khẳng định vị thế”.

Không chỉ dừng lại ở việc phân tích, trang Khaberni kỳ vọng: “Sau trận hòa U.23 Nhật Bản, niềm tin đặt vào U.23 Jordan là rất cao. Đây là một thông điệp cho thấy thế hệ này có khả năng đi xa nếu chúng ta tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nhiều CĐV đang rất lạc quan và mong đợi U.23 Jordan ít nhất có thể vào đến trận chung kết châu lục”.