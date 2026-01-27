Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CLB Tây Ban Nha cho cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia tái xuất, tập luyện ngay lập tức

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
27/01/2026 13:32 GMT+7

CLB Deportivo Alaves xác nhận Facundo Garces - cầu thủ nhập tịch Malaysia - được CAS cho phép thi đấu trở lại trong thời gian chờ xét xử kháng cáo án phạt của FIFA.

CAS tạm hoãn án phạt, Garces lập tức trở lại tập luyện cùng CLB Deportivo Alaves

Sáng 27.1 (theo giờ Việt Nam), CLB Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận biện pháp cứu trợ tạm thời đối với Facundo Garces, qua đó cho phép hậu vệ này được trở lại các hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời gian chờ xét xử đơn kháng cáo.

Theo thông báo chính thức của Alaves, CAS đã chấp nhận yêu cầu tạm đình chỉ thi hành án do FIFA áp đặt. Án cấm thi đấu 12 tháng đối với mọi hoạt động bóng đá của Garces, được Ủy ban kỷ luật FIFA ban hành ngày 25.9 và Ủy ban phúc thẩm FIFA giữ nguyên ngày 3.11, đã được tạm thời đình chỉ hiệu lực.

CLB Tây Ban Nha cho cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia tái xuất, tập luyện ngay lập tức- Ảnh 1.

Facundo Garces thuộc biên chế của CLB đang chơi tại La Liga

ẢNH: NGỌC LINH

“Trong giai đoạn tạm thời này, Garces được phép thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nghề nghiệp như bình thường", Alaves cho biết trên trang web chính thức, đồng thời xác nhận cầu thủ sẽ ngay lập tức trở lại tập luyện cùng đội một.

Tối 26.1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng thông báo CAS đã cho phép Garces cùng 6 cầu thủ khác gồm Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel được tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

CLB hiếm hoi công khai kiên nhẫn với cầu thủ nhập tịch Malaysia

CLB Tây Ban Nha cho cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia tái xuất, tập luyện ngay lập tức- Ảnh 2.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dính án phạt FIFA

Trước đó, Alaves là CLB chủ quản hiếm hoi công khai bày tỏ sự kiên nhẫn và ủng hộ Garces giữa bê bối nhập tịch lậu của bóng đá Malaysia. Chủ tịch CLB Alfonso Fernandez khẳng định đội bóng sẽ không quay lưng với trung vệ gốc Argentina.

"Đây là vấn đề cá nhân, nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của CLB, nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng đến chúng tôi. Dù vậy, Alaves vẫn tin tưởng Garces và nguyên tắc suy đoán vô tội," ông Fernandez chia sẻ với báo chí Tây Ban Nha vào hồi cuối năm 2025.

Trước khi vướng bê bối, trung vệ 24 tuổi này được xem là một trong những phát hiện mới của La Liga, từng lọt vào tầm ngắm của một CLB Premier League với mức định giá khoảng 10 triệu euro.

