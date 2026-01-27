CAS tạm dỡ bỏ lệnh cấm 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’, FAM vẫn căng thẳng: FIFA khó thua kiện

Phán quyết cuối cùng vẫn chực chờ giáng xuống FAM

Nhà báo T.Avineshwaran của The Star bày tỏ quan điểm: "Một lần nữa, cả nước tiếp tục nín thở chờ đợi và xem xét. Đây chỉ là lệnh tạm thời được ban hành, nhưng chúng ta vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng".

Theo đó, trong một diễn biến mới đầy bất ngờ FAM công bố quyết định của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) vào tối 26.1, cho biết tòa trọng tài thể thao này đã tạm dỡ bỏ lệnh trừng phạt của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia.

FAM vẫn trong tình thế căng thẳng trước ngày phán quyết 28.1, bất chấp CAS tạm dỡ bỏ lệnh cấm 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, có một chi tiết được báo chí Malaysia tiết lộ là CAS đã chấp thuận đơn xin của FAM về việc cho phép 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA xác nhận được làm giả hồ sơ và xử phạt, trở lại tham gia tất cả các hoạt động bóng đá cho đến khi phán quyết cuối cùng về họ được công bố.

Động thái này chỉ là bảo vệ quyền lợi các cầu thủ trong thời gian án phạt của họ đang được kháng cáo ở CAS. Đó là các cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Việc FAM thuyết phục được CAS được cho là một phần thành công bước đầu trong nỗ lực của họ. Mặc dù vậy, đây chỉ là khả năng các cầu thủ sẽ được giảm án treo giò từ 12 tháng còn 6 tháng như dự đoán.

Trong khi, khả năng FAM thắng kiện hoặc được giảm án cực kỳ thấp. Ngoài ra, việc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" hiện nay được trở lại tham gia các hoạt động bóng đá, liệu họ có được gọi trở lại đội tuyển Malaysia hay không vẫn là dấu hỏi rất lớn. Vì trên thực tế, tình trạng điều kiện thi đấu của họ không đáp ứng theo quy định của FIFA.

Trong khi đó, New Straits Times tiết lộ, rất nhiều thành viên Ban Chấp hành FAM hiện nay hoàn toàn "mù mờ" trước tin đồn họ phải nộp đơn từ chức tập thể ở cuộc họp quan trọng ngày 28.1. Lý do là để tránh lệnh trừng phạt của FIFA khi có khả năng rất lớn cơ quan này sẽ cấm vận toàn bộ hoạt động của FAM, do "các biện pháp quản lý đối với những thất bại trong quản trị liên quan đến vụ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại".

Tình thế căng thẳng khi FAM đối diện khả năng bị FIFA cấm vận ngay thời gian tới đây, nếu vụ việc hiện nay không diễn biến theo đúng hướng Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, những người trong cuộc cho biết việc thiếu thông tin liên lạc kể từ cuộc họp (ngày 8.1) đã khiến một số thành viên ban chấp hành không chuẩn bị cho các cuộc thảo luận vào ngày 28.1.

"Một số thành viên có thể sẽ không biết gì", một nguồn tin cho New Straits Times biết và thêm rằng: "Một số thành viên không muốn từ chức, lưu ý rằng họ được bầu vào năm ngoái (tháng 2.2025) và chưa hoàn thành nhiệm kỳ bốn năm của mình. Họ lập luận rằng bất kỳ yêu cầu từ chức sớm nào cũng cần sự minh bạch và thủ tục đúng đắn".

Trong phiên họp ngày 8.1, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi cho biết cuộc họp nhằm mục đích xem xét các lựa chọn hơn là công bố các quyết định ngay lập tức. "Chúng tôi đã lắng nghe tất cả các quan điểm từ ban chấp hành và xem xét một số lựa chọn. Các quyết định vẫn chưa được hoàn thiện. Một lựa chọn được thảo luận là từ chức, nhưng lựa chọn cuối cùng sẽ được đưa ra tập thể", ông Yusoff nói.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor John Paul, đề xuất rằng FAM có thể cho phép FIFA thành lập một ủy ban bình thường hóa hoặc chủ động thực hiện các cải cách nội bộ cùng với bất kỳ sự từ chức nào.

"Từ chức chỉ vì mục đích từ chức mà không thực hiện cải cách thì tốt hơn là không nên từ chức", ông Windsor nhấn mạnh. Tổng thư ký AFC cũng lưu ý rằng các cải cách có thể phân biệt một sự thiết lập lại thực sự với một sự thay đổi đơn thuần, ngay cả khi những cá nhân đó cuối cùng được bầu lại.

Theo New Straits Times, vụ việc bê bối nhập tịch của FAM vẫn trong tình thế hết sức căng thẳng, bất chấp CAS đã tạm dỡ bỏ lệnh trừng phạt 7 cầu thủ liên quan. Sẽ tùy thuộc vào phán quyết cuối cùng của CAS, FAM có thể phải đối mặt với các khoản phạt bổ sung, xử thua trận đấu hoặc cấm tham gia giải đấu.