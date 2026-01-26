Hai cộng sự thân tín của HLV đội tuyển Malaysia bất ngờ chia tay trước cuộc tái đấu Việt Nam

Cuộc tháo chạy từ nội bộ FAM đến đội tuyển Malaysia?

Theo HLV Cklamovski trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Zulhelmi Zainal Azam thuộc kênh Astro Arena ngày 25.1, xác nhận: "Nafuzi Zain và Tan Cheng Hoe đã nhận những đề nghị hậu hĩnh từ các CLB hàng đầu ở giải Malaysia Super League để làm việc cho đến hết mùa giải hiện nay (2025 - 2026). Tôi không muốn chia tay họ, nhưng nếu cả 2 quyết định trở lại sự nghiệp ở CLB và nắm bắt cơ hội mới, thì hãy để họ quyết định".

HLV Cklamovski (giữa) đối mặt cuộc khủng hoảng ở ban huấn luyện của mình, khi 2 HLV trợ lý thân tín chia tay đội tuyển Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

HLV Nafuzi Zain còn dẫn dắt đội U.23 Malaysia, và ông Tan Cheng Hoe, cựu HLV đội tuyển nước này, trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, đã sát cánh cùng HLV Cklamovski kể từ ngày đầu ông này đến Malaysia làm việc hồi đầu năm 2025 đến nay.

HLV Nafuzi Zain và ông Tan Cheng Hoe, cũng là những người vừa có các thảo luận với ông Cklamovski về khả năng ai sẽ dẫn dắt đội tuyển nước này thi đấu tại AFF Cup 2026 (diễn ra từ 24.7 đến 26.8). Trong lúc, nhà cầm quân người Úc cho biết, mình sẽ tập trung nhiều hơn vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Thiên Trường ở Nam Định vào ngày 31.3 tới, vì mang tính quyết định cho cơ hội dự Asian Cup 2027 còn hay không.

Thế nhưng, kế hoạch này đột ngột đổ bể vì HLV Nafuzi Zain và Tan Cheng Hoe chuẩn bị chia tay đội tuyển Malaysia để trở lại sự nghiệp ở CLB.

Điều này xảy ra, cũng có nhiều khả năng liên quan đến vụ bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại của bóng đá nước này đang diễn biến đến hồi kết, với việc Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sắp từ chức đồng loạt (ngày 28.1 tới đây).

Bên cạnh đó, khả năng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ sớm ra án phạt xử thua các trận của đội tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ không đủ điện kiện thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 ngay trong tháng 3 tới đây. Cụ thể là hai trận gặp đội Nepal ngày 25.3.2025 (thắng tỷ số 2-0) và đội tuyển Việt Nam ngày 10.6.2025 (thắng tỷ số 4-0), đều bị xử thua cùng tỷ số 0-3.

Nếu chính thức bị xử thua 2 trận vì sử dụng cầu thủ gian lận, đội tuyển Malaysia (hiện có 15 điểm) sẽ còn 9 điểm ở bảng F, đội tuyển Việt Nam (12 điểm) được cộng 3 điểm sẽ có 15 điểm chính thức lấy vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 bất chấp kết quả ở trận cuối cùng. Đội Nepal cũng được cộng 3 điểm để có những điểm số đầu tiên tại vòng loại Asian Cup.

Nội bộ FAM đang bấn loạn

Bình luận về vấn đề này, HLV Cklamovski nhấn mạnh rằng cho đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng, trọng tâm chính của ông lúc này là đảm bảo đội tuyển Malaysia có điều kiện tốt nhất để đối mặt với thử thách khó khăn trước đội tuyển Việt Nam sắp tới đây.

Trước mắt, đây vẫn là trận đấu được dự đoán sẽ là yếu tố quyết định cho số phận của Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia) tại vòng loại Asian Cup 2027, do đó đòi hỏi sự cống hiến và đoàn kết tuyệt đối từ tất cả các thành viên trong đội, theo HLV Cklamovski.

Việc đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là vấn đề thời gian, trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0, nay sẽ bị xử thua tỷ số 0-3 Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, sự chia tay đột ngột của HLV Nafuzi Zain và ông Tan Cheng Hoe đã khiến nhà cầm quân này không khỏi bất ngờ. Ông Cklamovski bày tỏ: "Tôi đã nói chuyện với họ về kế hoạch của đội tuyển Malaysia trước thềm giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) và trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi không muốn "mất" sự phục vụ của họ. Nhưng, đây là bóng đá. Tôi chúc họ may mắn nếu họ thực sự nắm bắt cơ hội của mình".

Trong khi đó, theo phóng viên Fina Nasrom của kênh Astro Arena, nội bộ Ban Chấp hành FAM hiện đang bấn loạn trước hạn chót cận kề để đưa ra quyết định từ chức đồng loạt (vào ngày 28.1 tới đây). "Mọi thứ đều nặng nề, không còn chút ánh sáng nào", Fina Nasrom chia sẻ dựa trên sự trao đổi nhanh với những người có liên quan trong nội bộ FAM ngày 26.1.

Kênh Arena Metro cho biết, việc Ban Chấp hành FAM từ chức là điều không thể tránh khỏi, vì họ cần hành động để cứu mình, cứu bóng đá Malaysia, vì khả năng FIFA cấm vận cơ quan này đang ngày càng hiện hữu và sẽ đến bất cứ lúc nào.

Điều này cũng đồng nghĩa vụ kháng cáo của FAM ở CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) đã trở nên vô nghĩa, mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian để AFC tiến hành xử phạt bước cuối cùng của vụ bê bối.

Cũng theo Arena Metro, sau khi Ban Chấp hành FAM từ chức, nhiều khả năng AFC sẽ giám sát cơ quan này, tiến hành đại hội bầu cử trong tháng 2 và giải quyết toàn bộ sự việc nhập tịch "lậu" của bóng đá nước này trong tháng 3, ngay trước khi diễn ra đợt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 (31.3).