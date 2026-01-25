AFC sẽ giám sát chặt FAM, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia vẫn ‘án binh bất động’

AFC giám sát mọi quá trình đại hội bầu cử mới Ban Chấp hành FAM

Arena Metro cho biết, các liên đoàn thành viên của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) được cho là đã sẵn sàng gửi một lá thư tới Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), để yêu cầu cơ quan này giám sát chặt chẽ mọi quá trình lựa chọn các thành viên Ban Chấp hành mới của FAM, dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới khi họ chuẩn bị tổ chức đại hội bầu cử.

Vụ nhập tịch 'lậu' của FAM đã đến hồi kết, khi tình thế đưa cơ quan này đứng trước khả năng bị FIFA cấm vận, AFC sẽ giám sát và sớm công bố án kỷ luật xử thua các trận của đội tuyển nước này tại vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: FAM/X

Trước đó, Arena Metro khẳng định họ là cơ quan truyền thông địa phương đầu tiên tiết lộ rằng ngày 28.1, tức là thứ tư tuần tới, dự kiến sẽ là tuần cuối cùng Ban Chấp hành FAM ở Kelana Jaya hiện nay được tại vị khi họ sẽ đưa ra quyết định là nộp đơn từ chức hàng loạt.

"Thông tin mới nhất từ Wisma FAM (trụ sở FAM) được một nguồn tin đáng tin cậy xác nhận rằng, ban chấp hành sẽ rời khỏi cơ quan quản lý bóng đá Malaysia có thể vào ngày 28.1 hoặc sớm hơn. Việc từ chức hàng loạt này rất quan trọng để tránh việc FAM bị FIFA đình chỉ hoạt động do vấn đề quản trị yếu kém sau cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 và các trận giao hữu quốc tế trong năm 2025", Arena Metro cho biết ngày 24.1.

"Nếu Ban Chấp hành FAM từ chức, một ủy ban mới có thể được thành lập để tạo điều kiện cho các nỗ lực "thanh lọc" quản trị của FAM và quan trọng nhất là lấy lại lòng tin của FIFA đối với cơ quan quản lý bóng đá Malaysia", Arena Metro nhấn mạnh.

Trước mắt, theo các nguồn tin được Arena Metro dẫn lại cho biết, Ban Chấp hành FAM không còn lựa chọn nào khác, họ bắt buộc từ chức để mở đường cho đại hội bầu cử của cơ quan này vì khả năng bị FIFA cấm vận ngày càng lớn.

Báo chí Malaysia gần đây cũng không còn đề cập đến hy vọng vụ kiện FIFA của FAM ở CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế), vì kết quả thất bại đã gần như đã có. Họ đang lo cho vấn đề lớn hơn, đó là việc FAM đang đứng trước nguy cơ bị FIFA cấm vận sắp xảy ra là có thật.

Việc đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là vấn đề thời gian, trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0, nay sẽ bị xử thua tỷ số 0-3 Ảnh: Ngọc Linh

"Sau khi FAM đưa ra tuyên bố phủ nhận việc đang bị AFC can thiệp, trừ khi cơ quan này bị FIFA đình chỉ. Có những bên (là các liên đoàn thành viên của FAM) đã lập tức bày tỏ mong muốn AFC cần giám sát FAM và hỗ trợ trong đại hội bầu cử sau này. Điều này nhằm đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ. Một số người không muốn vấn đề (được cho là có gian lận) như ở cuộc bầu cử trước đây xảy ra một lần nữa (vào tháng 2.2025).

"Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu AFC tham gia vào toàn bộ quá trình bầu cử với tư cách là cơ quan giám sát. Nhưng không chỉ là giám sát, mà là giám sát viên ngồi gần ban thư ký FAM, người sẽ kiểm soát toàn bộ quá trình sau này", một nguồn tin cho biết và được Arena Metro trích dẫn.

Arena Metro cũng cho biết thêm, các liên đoàn thành viên của FAM muốn "thay máu" toàn bộ Ban Chấp hành hiện nay bằng những con người mới, với cuộc đại hội bầu cử diễn ra công bằng, trật tự và không bị thao túng bởi một số bên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Mohammed Taufiq Johari (thay bà Hannah Yeoh từ tháng 12.2025), cho biết về tình hình Ban Chấp hành FAM sắp từ chức đồng loạt: "Chúng tôi đang chờ xem những diễn biến tiếp theo (về cuộc khủng hoảng của FAM) trước khi có thể bình luận thêm".

Ông Mohammed Taufiq Johari cũng nhấn mạnh: "Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẽ không can thiệp vào các quy trình nằm ngoài thẩm quyền của mình, phù hợp với nguyên tắc phân quyền. Sự phân chia quyền lực này rất quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi cần xem xét, chờ đợi báo cáo và quyết định, trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào khác".