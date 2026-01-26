Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nóng: 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch ‘lậu’ được thi đấu trở lại, động thái gây sốc của CAS

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
26/01/2026 23:34 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo rằng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Bóng đá Malaysia được nhận tin bất ngờ

Thông báo được FAM đưa ra vào tối 26.1 (giờ Việt Nam). Cụ thể, FAM chia sẻ: "CAS đã chính thức chấp thuận đơn xin tạm đình chỉ thi hành kỷ luật cho 7 cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia Malaysia, bao gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Nóng: 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch ‘lậu’ được thi đấu trở lại, động thái gây sốc của CAS- Ảnh 1.

Dòng thông báo của FAM

ẢNH: CMH

Nóng: 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch ‘lậu’ được thi đấu trở lại, động thái gây sốc của CAS- Ảnh 2.

Hector Hevel và các đồng đội được thi đấu trở lại

ẢNH: NGỌC LINH

Với quyết định này, án cấm thi đấu và đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng do FIFA ban hành đối với 7 cầu thủ "Harimau Malaya" nêu trên sẽ tạm thời được gỡ bỏ. Các cầu thủ này được phép quay trở lại sân cỏ, tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp và tham gia vào mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

Như vậy, 7 cầu thủ này vẫn được phép thi đấu trong trận tái đấu đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31.3 tới trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, họ có được triệu tập hay không vẫn là dấu hỏi. Thời gian qua, các cầu thủ này không tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp do chịu án phạt từ FIFA.


Tin liên quan

Hai cộng sự thân tín của HLV đội tuyển Malaysia bất ngờ chia tay trước cuộc tái đấu Việt Nam

Hai cộng sự thân tín của HLV đội tuyển Malaysia bất ngờ chia tay trước cuộc tái đấu Việt Nam

HLV đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski xác nhận, 2 trợ lý thân tín và là những 'cánh tay mặt' trong ban huấn luyện của mình gồm ông Nafuzi Zain và Tan Cheng Hoe, sẽ chia tay ngay trước cuộc gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 tới.

HLV U.23 Trung Quốc cay đắng: 'Thua Nhật Bản chung kết không thể vui, 0-4 là tỷ số quá đậm'

AFC sẽ giám sát chặt FAM, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia vẫn ‘án binh bất động’

Khám phá thêm chủ đề

FAM FIFA Malaysia CAS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận