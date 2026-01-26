Nóng: 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch ‘lậu’ được thi đấu trở lại, động thái gây sốc của CAS

Bóng đá Malaysia được nhận tin bất ngờ

Thông báo được FAM đưa ra vào tối 26.1 (giờ Việt Nam). Cụ thể, FAM chia sẻ: "CAS đã chính thức chấp thuận đơn xin tạm đình chỉ thi hành kỷ luật cho 7 cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia Malaysia, bao gồm: Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Dòng thông báo của FAM ẢNH: CMH

Hector Hevel và các đồng đội được thi đấu trở lại ẢNH: NGỌC LINH

Với quyết định này, án cấm thi đấu và đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng do FIFA ban hành đối với 7 cầu thủ "Harimau Malaya" nêu trên sẽ tạm thời được gỡ bỏ. Các cầu thủ này được phép quay trở lại sân cỏ, tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp và tham gia vào mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

Như vậy, 7 cầu thủ này vẫn được phép thi đấu trong trận tái đấu đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31.3 tới trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, họ có được triệu tập hay không vẫn là dấu hỏi. Thời gian qua, các cầu thủ này không tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp do chịu án phạt từ FIFA.





