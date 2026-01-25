HLV U.23 Trung Quốc cay đắng: 'Thua Hàn Quốc chung kết không thể vui, 0-4 là tỷ số quá đậm'

“Tỷ số quá đậm, nhưng đó là bóng đá”

Sau thất bại 0-4 của U.23 Trung Quốc trước U.23 Nhật Bản ở trận chung kết U.23 châu Á 2026 vào rạng sáng 25.1, HLV Antonio Puche đã có những chia sẻ thẳng thắn trong buổi họp báo sau trận. Chiến lược gia người Tây Ban Nha gửi lời chúc mừng tới đối thủ, đồng thời thừa nhận sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội.

“Trước hết, tôi xin chúc mừng đội tuyển Nhật Bản với chức vô địch. Theo quan điểm cá nhân, tỷ số này là quá đậm, nhưng đó là bóng đá. Họ sở hữu những cầu thủ rất tốt và là một tập thể thực sự mạnh”, HLV Puche mở đầu.

HLV trưởng của U.23 Trung Quốc xuất hiện tại buổi họp báo với gương mặt buồn ẢNH: AFC

Nhà cầm quân của U.23 Trung Quốc không giấu được sự thất vọng sau trận đấu quyết định, nhưng nhấn mạnh ông không trách các học trò. “Đây là một trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Khi bạn thua một trận chung kết, thật khó để cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tôi rất tự hào về đội bóng này và các cầu thủ của mình”, ông nói.

Tiền vệ chủ lực sốt cao, U.23 Trung Quốc không có thể trạng tốt nhất

HLV Puche cũng đề cập đến những khó khăn về lực lượng khi tiền vệ Baihelamu không đạt thể trạng tốt nhất. Theo ông, cầu thủ này đã bị sốt liên tục trong hai ngày trước trận chung kết, với thân nhiệt lên tới 38–39 độ. “Một cầu thủ đang bị bệnh thì rất khó có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút”, HLV Puche giải thích.

Khi được hỏi về màn trình diễn của U.23 Trung Quốc trong bối cảnh phần lớn khán giả trên sân là người hâm mộ chủ nhà, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận sự khác biệt giữa hai đội. “Khi thua thì tôi không thể hài lòng. Nhưng chúng ta cần nhìn nhận một cách cân bằng. Bạn phải hiểu sự khác biệt giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Trung Quốc. Dù vậy, các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức”, ông nhấn mạnh.

Theo HLV Puche, hai bàn thua đầu tiên đã tạo ra bước ngoặt lớn của trận đấu. “Với tôi, hai bàn thua đầu là rất khó khăn, thực sự rất khó. Tuy nhiên, toàn đội vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng”, ông nói thêm.

Nhà cầm quân của U.23 Trung Quốc cũng cho rằng những chi tiết nhỏ đã ảnh hưởng đáng kể tới cục diện trận chung kết. Ông dẫn chứng tình huống phạt đền ở đầu hiệp hai và các pha va chạm trong vòng cấm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những khoảnh khắc mang tính quyết định ở một trận đấu đỉnh cao.

Dù sao thì việc lần đầu lọt vào đến chung kết đã là bước tiến rất lớn với bóng đá trẻ Trung Quốc ảnh: afc

“Các cầu thủ của tôi luôn muốn chiến thắng, muốn chiến đấu vì trận đấu và vì những bàn thắng. Nhưng đó là bóng đá, khi bạn thua, bạn phải chấp nhận đối thủ và kết quả”, HLV trưởng của U.23 Trung Quốc khép lại buổi họp báo.