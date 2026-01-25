Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Truyền thông Trung Quốc bức xúc: ‘Không công bằng khi Li Hao mất danh hiệu Thủ môn hay nhất U.23 châu Á’

Văn Trình
Văn Trình
25/01/2026 04:59 GMT+7

Việc thủ môn Ruki Araki (U.23 Nhật Bản) được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải U.23 châu Á 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi của truyền thông Trung Quốc. Nhiều trang báo lớn cho rằng Li Hao – người gác đền của U.23 Trung Quốc mới là cái tên xứng đáng hơn.

Trang 163 Sports đánh giá: “Thủ môn Ruki Araki của U.23 Nhật Bản chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 6 trận, giúp anh giành Găng tay vàng, hay còn gọi là giải Thủ môn xuất sắc nhất VCK U.23 châu Á 2026. Dù vậy, điều này có vẻ không công bằng với Li Hao của U.23 Trung Quốc. Ruki Araki chỉ đứng thứ 11 về số pha cứu thua với 8 lần, trong khi Li Hao dẫn đầu toàn giải với 33 pha cứu thua – con số phản ánh trực tiếp khối lượng áp lực mà thủ môn U.23 Trung Quốc phải đối mặt”.

Sự chênh lệch ấy trở thành trọng tâm tranh luận của truyền thông Trung Quốc. 163 Sports bình luận: “Nếu xét về mức độ đóng góp cá nhân và tầm ảnh hưởng trong từng trận đấu, Li Hao vượt trội hơn hẳn. Việc đánh giá thủ môn chủ yếu dựa vào số bàn thua là cách tiếp cận đơn giản, chưa phản ánh đầy đủ bản chất vị trí này”.

Truyền thông Trung Quốc bức xúc: ‘Không công bằng khi Li Hao mất danh hiệu Thủ môn hay nhất U.23 châu Á’- Ảnh 1.

Thủ môn Ruki Araki của U.23 Nhật Bản nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất U.23 châu Á 2026

ẢNH: AFC

"Li Hao có màn thể hiện ấn tượng hơn"

Quan điểm đó tiếp tục được Sina Sports củng cố. Tờ báo này thừa nhận việc Li Hao để thủng lưới 4 bàn trong trận chung kết là “điểm trừ mang tính quyết định”, nhưng cho rằng kết luận như vậy là quá khắt khe. “Li Hao giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp trước đó, thi đấu ổn định và liên tục có những pha cứu thua xuất thần. Chỉ một trận đấu không thể xóa nhòa toàn bộ màn trình diễn xuyên suốt giải”, Sina Sports viết.

Trong khi đó, Sohu thể hiện sự tiếc nuối khi dùng tiêu đề “Li Hao bỏ lỡ Găng tay vàng – một kết cục đầy tiếc nuối” để nói về thông tin này. Theo phân tích của Sohu, Li Hao đã trải qua 492 phút thi đấu không để thủng lưới, trở thành thủ môn hiếm hoi duy trì hiệu suất hoàn hảo trong năm trận đầu tiên tại một kỳ U.23 châu Á. Đặc biệt, ở tứ kết gặp U.23 Uzbekistan, anh thực hiện 8 pha cứu thua trong 120 phút và cản phá thành công một quả phạt đền ở loạt luân lưu.

“Sau những pha phản xạ xuất thần, mang đẳng cấp thế giới Li Hao vẫn không phải là người được vinh danh là xuất sắc nhất”, Sohu nhấn mạnh.

Truyền thông Trung Quốc cũng chỉ ra rằng 4 bàn thua trong trận chung kết trước U.23 Nhật Bản không phản ánh đúng màn trình diễn của Li Hao. Sohu phân tích rằng phần lớn các bàn thua xuất phát từ tình huống bóng đổi hướng sau khi chạm hậu vệ hoặc sai sót mang tính hệ thống nơi hàng phòng ngự, khiến thủ môn gần như không có cơ hội can thiệp.

Truyền thông Trung Quốc bức xúc: ‘Không công bằng khi Li Hao mất danh hiệu Thủ môn hay nhất U.23 châu Á’- Ảnh 2.
Truyền thông Trung Quốc bức xúc: ‘Không công bằng khi Li Hao mất danh hiệu Thủ môn hay nhất U.23 châu Á’- Ảnh 3.

Thủ thành Li Hao góp công lớn giúp U.23 Trung Quốc vào đến chung kết

ẢNH: AFC

Trong khi đó, trang QQ bày tỏ: “Li Hao vẫn là nhân tố nổi bật nhất trong hành trình vào chung kết của U.23 Trung Quốc. Thủ môn này đã phải đối mặt với mật độ dứt điểm cao hơn hẳn so với các đối thủ cùng vị trí, qua đó thể hiện rõ vai trò và tầm ảnh hưởng trong từng trận đấu, đặc biệt ở các vòng knock-out. Vì thế, cuộc tranh cãi xung quanh danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất U.23 châu Á 2026 phản ánh sự khác biệt trong tiêu chí đánh giá của AFC và kỳ vọng từ dư luận. Trường hợp của Li Hao cho thấy những con số chuyên môn và màn trình diễn xuyên suốt giải đấu chưa được đặt lên bàn cân một cách tương xứng”.

