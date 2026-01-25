Truyền thông Trung Quốc: ‘Chúng ta thua đậm U.23 Nhật Bản vì quá tải, hình ảnh Li Hao thật đau lòng’

U.23 Nhật Bản quá mạnh so với U.23 Trung Quốc

Ở trận chung kết diễn ra tối 24.1, U.23 Trung Quốc thua đậm U.23 Nhật Bản 0-4. Kosei Ogura là cầu thủ chơi rực sáng ở trận đấu này, có cú đúp bàn thắng vào lưới Li Hao. Trong khi đó, Ryūnosuke Satō và Yuto Ozeki góp mỗi người 1 bàn. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 liên tiếp U.23 Nhật Bản vô địch U.23 châu Á, còn U.23 Trung Quốc có lần đầu kết thúc giải ở vị trí á quân.

Khi trận đấu vừa khép lại, trang báo Trung Quốc Sina Sports bình luận: “Đây kết cục đau đớn, bởi tỷ số không đến từ những tình huống ngẫu nhiên, mà là hệ quả của việc bị áp đảo ở mọi cấp độ: tốc độ, tổ chức lối chơi, khả năng xử lý áp lực và đặc biệt là sức bền chiến thuật. U.23 Trung Quốc không sụp đổ vì một sai lầm, mà vì không còn đủ khả năng duy trì thế cân bằng khi đối thủ liên tục đẩy cao cường độ”.

U.23 Nhật Bản thắng đậm U.23 Trung Quốc, lần thứ 3 vô địch U.23 châu Á

163 Sports nhận định thẳng thắn: “Trận chung kết đã đặt U.23 Trung Quốc vào một bài kiểm tra vượt quá giới hạn hiện tại. Khi U.23 Nhật Bản tăng tốc, pressing quyết liệt và luân chuyển bóng với tốc độ cao, hệ thống phòng ngự vốn hoạt động hiệu quả ở các trận trước bắt đầu rạn nứt. Những bàn thua đến liên tiếp không phải do thiếu tập trung, mà do toàn đội đã rơi vào trạng thái quá tải”.

U.23 Trung Quốc (bìa phải) thua đậm U.23 Nhật Bản ở chung kết ẢNH: AFC

Trong khi đó, Sohu bày tỏ: “Trong bức tranh đau đớn, khoảnh khắc Li Hao cúi đầu rời sân với gương mặt thất thần khiến chúng càng đau lòng. Sự thất vọng hoàn toàn của Li Hao không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là cảm giác chung của một tập thể khi nhận ra khoảng cách thực sự.

Li Hao đã nỗ lực, giống như nhiều đồng đội khác. Nhưng chính sự bất lực hiện rõ trên gương mặt anh lại cho thấy một điều đáng suy ngẫm: tinh thần chiến đấu là chưa đủ khi đội bóng bị đặt vào nhịp độ mà họ chưa được chuẩn bị đầy đủ”.

Sina Sports nhấn mạnh, việc phân tích thất bại không nên dừng lại ở cá nhân. Những giây phút Li Hao tỏ ra suy sụp chỉ là hệ quả của một thế trận mà U.23 Trung Quốc liên tục bị kéo giãn, bị buộc phải phòng ngự trong trạng thái không kiểm soát. “Khi cấu trúc đội hình đã vỡ, cảm xúc tiêu cực là điều khó tránh”, Sina Sports nhận xét.

U.23 Trung Quốc có hành trình phi thường

Dù thất bại ở trận chung kết nhưng theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, thầy trò HLV Antonio Puche vẫn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay khen ngợi. Việc lần đầu tiên lọt vào chung kết U.23 châu Á sau nhiều năm chờ đợi là minh chứng cho nỗ lực tập thể và sự tiến bộ rõ ràng của thế hệ cầu thủ này. “Chúng ta thua ở trận cuối cùng, nhưng không thua trên toàn bộ chặng đường”, Sina Sports viết.

163 Sports đánh giá rằng, nếu đặt thất bại trong bối cảnh tổng thể của giải đấu, U.23 Trung Quốc vẫn xứng đáng nhận được sự ghi nhận. Đội bóng đã thể hiện kỷ luật, tinh thần chiến đấu và khả năng thích nghi trong nhiều thời điểm khó khăn. Chính những điều đó mới giúp họ đứng ở vị trí á quân châu Á.

U.23 Trung Quốc có hành trình đáng khen tại U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Sohu cũng cho rằng, trận chung kết không nên được nhìn nhận như dấu chấm hết, mà là điểm tham chiếu quan trọng: “U.23 Nhật Bản cho chúng ta thấy tiêu chuẩn của bóng đá hiện đại. U.23 Trung Quốc, dù chưa đạt tới, nhưng đã tiến gần hơn so với trước đây. Đây là sự thật cần được thừa nhận một cách công bằng".

Sina Sports nhận xét: “Điều quan trọng nhất sau thất bại này không phải là phủ nhận thành tích, mà là giữ được sự tỉnh táo. U.23 Trung Quốc đã chạm tới ngưỡng cao nhất của giải đấu, và chính điều đó giúp họ nhìn rõ khoảng cách cần phải vượt qua. Không phải mọi thất bại đều tiêu cực; có những thất bại giúp định hình con đường phía trước”.