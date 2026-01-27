Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Luật sư Malaysia: ‘CAS mở cửa cho cầu thủ là chuyện bình thường, FAM vẫn sẽ thua FIFA’

Văn Trình
Văn Trình
27/01/2026 12:42 GMT+7

Việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm đình chỉ thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau trong dư luận. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, đây chỉ là một thủ tục mang tính kỹ thuật, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc FAM sẽ giành phần thắng trong quá trình kháng cáo.

CAS "bật đèn xanh" cho 7 cầu thủ nằm trong thủ tục thông thường

Luật sư thương mại và thể thao người Malaysia, Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh rằng quyết định của CAS chỉ mang tính “lệnh thủ tục”, được ban hành trong giai đoạn chờ xem xét kháng cáo, chứ không phải là sự phủ nhận hay hủy bỏ phán quyết kỷ luật ban đầu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

“Theo quy trình thông thường của CAS, việc tạm đình chỉ thi hành án không có nghĩa là hình phạt đã bị xóa bỏ, cũng không chứng minh rằng các cầu thủ vô tội hoặc khả năng kháng cáo sẽ thành công. Chính vì thế, khả năng FAM bị xử thua vẫn ở mức rất cao”, ông Nik Erman phân tích trên tờ Sukan Sinar.

Luật sư này cho biết thêm, nếu sau cùng CAS bác đơn kháng cáo, toàn bộ án phạt mà FIFA đã ban hành sẽ tiếp tục được áp dụng đầy đủ, không có ngoại lệ.

Luật sư Malaysia: ‘CAS mở cửa cho cầu thủ là chuyện bình thường, FAM vẫn sẽ thua FIFA’- Ảnh 1.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia được trở lại thi đấu cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng

ẢNH: NGỌC LINH

Theo ông Nik Erman, việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xin tạm đình chỉ thi hành án là thông lệ quen thuộc, được quy định rõ trong Bộ luật CAS (điều R37), với ba điều kiện then chốt. Thứ nhất là nguy cơ “thiệt hại không thể khắc phục”, khi các cầu thủ lập luận rằng họ sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng nếu phải ngồi ngoài suốt 12 tháng trong trường hợp kháng cáo sau đó được chấp thuận.

Yếu tố thứ hai là “khả năng thành công”, tức bên kháng cáo phải chứng minh vụ việc có cơ sở pháp lý nhất định. Tuy nhiên, ông Nik Erman lưu ý rằng ở giai đoạn này, hội đồng CAS mới chỉ xem xét sơ bộ hồ sơ, chứ chưa đi sâu đánh giá toàn diện nội dung kháng cáo.

Ông dẫn chứng vụ việc CAS 2008/A/1453 vào năm 2008 giữa cầu thủ Elkin Soto Jaramillo và CLB Mainz 05 (Đức). Trong đó, Elkin Soto Jaramillo từng được tạm hoãn thi hành án cấm thi đấu bốn tháng, nhưng kết quả cuối cùng chỉ được xác định sau khi CAS ra phán quyết chung thẩm.

Theo vị luật sư, khái niệm tạm hoãn thi hành án không hề xa lạ, thậm chí còn phổ biến trong các vụ án hình sự và dân sự, nơi bị cáo có thể xin hoãn chấp hành án trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.

Trước đó, tối 26.1, FAM đã chính thức xác nhận rằng CAS cho phép 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel – tạm thời trở lại thi đấu.

Luật sư Malaysia: ‘CAS mở cửa cho cầu thủ là chuyện bình thường, FAM vẫn sẽ thua FIFA’- Ảnh 2.

Khả năng FAM bị xử thua ở CAS vẫn là rất cao

ẢNH: NGỌC LINH

Theo thông báo của FAM, án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng do FIFA áp đặt hiện được đình chỉ, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp và tham gia các hoạt động bóng đá ngay lập tức. Tuy nhiên, quyết định này chỉ có hiệu lực cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng về toàn bộ vụ kháng cáo.

Hồi tháng 9.2025, FIFA kết luận FAM cùng 7 cầu thủ nói trên đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Các cuộc điều tra cho thấy FAM bị cáo buộc đã nộp tài liệu bị nghi là giả mạo nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ, qua đó cho phép họ góp mặt trong trận thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Bukit Jalil.

Theo phán quyết của FIFA, FAM bị phạt 350.000 CHF, tương đương khoảng 11,5 tỉ đồng Việt Nam, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 54 triệu đồng) và chịu án cấm mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Báo chí Trung Quốc bức xúc: ‘Không công bằng khi Li Hao mất danh hiệu Thủ môn hay nhất U.23 châu Á’

Báo chí Trung Quốc bức xúc: ‘Không công bằng khi Li Hao mất danh hiệu Thủ môn hay nhất U.23 châu Á’

Việc thủ môn Ruki Araki (U.23 Nhật Bản) được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải U.23 châu Á 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi của truyền thông Trung Quốc. Nhiều trang báo lớn cho rằng Li Hao – người gác đền của U.23 Trung Quốc mới là cái tên xứng đáng hơn.

