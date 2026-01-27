Khó hiểu chỉ có FAM thông báo quyết định sốc của CAS, quyền chủ tịch nói gì?

Chỉ nghe Tổng thư ký FAM thông báo

Nhà báo T.Avineshwaran cho biết, rất nhiều người thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao chỉ có tuyên bố từ FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia), trong khi không có thông báo chính thức nào từ CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) về việc "tạm dỡ bỏ lệnh cấm 7 cầu thủ nhập tịch". Qua đó, cho phép họ trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Việc FAM thông báo CAS tạm dỡ bỏ lệnh cấm 7 cầu thủ nhập tịch, được xem có sự mập mờ vì không có bất cứ thông tin chính thức nào từ tòa trọng tài thể thao Ảnh: Ngọc Linh

Về vấn đề này, nhà báo T.Avineshwaran đã trao đổi trực tiếp với quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi vào sáng 27.1. Tuy nhiên, ông Yusoff cho biết, ông nhận được thông tin từ phía đội ngũ của mình (cụ thể là từ Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, người vừa được phục hồi chức vụ gần đây, nhưng cũng đang bị FIFA điều tra trong một vụ việc riêng biệt), và sẽ cập nhật thông tin cụ thể cho công chúng thường xuyên hơn trong thời gian tới.

"Về việc CAS tạm hoãn thi hành án cho các cầu thủ liên quan - Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel - Yusoff cho biết, ông đã được Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman cập nhật thông tin. Tuy nhiên, đây là điều mà dư luận ở Malaysia đang cực kỳ thắc mắc vì không có thông tin nào từ CAS.

Vậy nó đến từ đâu? Nhiều người đặt câu hỏi tại sao chỉ có tuyên bố từ FAM, trong khi chưa có thông báo chính thức nào từ CAS. Điều này được ông Yusoff trả lời: "Về các cập nhật từ CAS, tôi đã nhận được chúng từ tổng thư ký. Chúng tôi sẽ sớm công bố thêm thông tin", nhà báo T.Avineshwaran tường thuật về vụ việc gây bất ngờ và xôn xao cho dư luận, sau khi FAM ra thông báo đột ngột vào gần nửa đêm 26.1 xác nhận CAS tạm dỡ bỏ lệnh cấm 7 cầu thủ nhập tịch.

Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề lớn hơn đang được đồn đoán hiện nay là toàn bộ Ban Chấp hành FAM sẽ từ chức đồng loạt vào ngày 28.1, nhằm tránh bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cấm vận, cũng như tránh bị FIFA và AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) thành lập một ủy ban bình thường hóa quản lý cơ quan này. Ông Yusoff đã không đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

"Hãy chờ xem vào ngày mai (28.1). Chúng tôi thậm chí còn chưa triệu tập cuộc họp. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, các bạn có thể hỏi sau cuộc họp của chúng tôi. Có thể sẽ có một cuộc họp báo vào ngày mai (28.1)", ông Yusoff Mahadi nói ngắn gọn.

Khi được hỏi tiếp về những gì có thể xảy ra với FAM nếu tất cả mọi người từ chức, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề hàng ngày và thanh toán tài chính, ông Yusoff vẫn im lặng và chỉ trả lời một cách nước đôi: "Cho đến khi có quyết định cuối cùng, hãy cứ hỏi bất cứ điều gì các bạn muốn hỏi", theo nhà báo T.Avineshwaran.