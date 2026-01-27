Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia lập tức lên Instagram 'ăn mừng' sau phán quyết lạ của CAS

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
27/01/2026 09:03 GMT+7

Sau gần 5 tháng bị đình chỉ, các cầu thủ nhập tịch Malaysia đã được phép trở lại thi đấu sau phán quyết tạm thời từ CAS. Trên mạng xã hội, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado đồng loạt đăng tải thông điệp 'ăn mừng'.

2 cầu thủ nhập tịch Malaysia đầu tiên lên tiếng

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã tạm thời dỡ bỏ án đình chỉ đối với các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, mở đường cho họ trở lại mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời gian vụ việc tiếp tục được xem xét.

Quyết định này giúp 7 cầu thủ nhập tịch, trong đó có Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado, chấm dứt quãng thời gian gần 5 tháng bị "treo giò" kể từ tháng 9 năm ngoái.

Ngay sau khi FAM công bố thông tin, Palmero và Holgado đã nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên Instagram. Holgado viết: “Khi ít mong đợi nhất, mặt trời lại xuất hiện và mọi thứ rồi sẽ ổn”. Cầu thủ 30 tuổi này còn nhấn mạnh: “Không cơn bão nào kéo dài mãi”.

Cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia lập tức lên Instagram 'ăn mừng' sau phán quyết lạ của CAS- Ảnh 1.

Bài đăng mới nhất của 2 cầu thủ nhập tịch Malaysia

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Palmero chỉ đăng tải thông điệp ngắn gọn: “Chúng tôi đã trở lại”.

Trong suốt những tháng qua, 7 cầu thủ nhập tịch gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội giữa bê bối gây rúng động bóng đá Malaysia nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Trước khi bê bối bị phanh phui, họ được xem là thần tượng thể thao ở đất nước này khi liên tiếp mang về các "chiến thắng" cho đội tuyển, đặc biệt là trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam vào tháng 6.2025.

Cơ hội mở ra, tương lai CLB vẫn bỏ ngỏ

Dù án treo tạm thời được dỡ bỏ, tương lai của Palmero và Holgado ở cấp CLB vẫn chưa rõ ràng. Palmero hiện đang là cầu thủ tự do sau khi CLB CD Tenerife chấm dứt hợp đồng vào tháng 11 năm ngoái. Holgado cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi CLB America de Cali của Colombia được cho là đã thanh lý hợp đồng với anh vào cuối năm 2024.

Cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia lập tức lên Instagram 'ăn mừng' sau phán quyết lạ của CAS- Ảnh 2.

Gabriel Palmero trong màu áo đội tuyển Malaysia

Trước đó, Palmero, Holgado cùng Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFA xác định vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả giấy tờ. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 68 triệu đồng) còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng).

Cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia lập tức lên Instagram 'ăn mừng' sau phán quyết lạ của CAS- Ảnh 3.

Bài đăng chia sẻ về niềm vui khi được khoác áo đội tuyển Malaysia của Rodrigo Holgado cách đây ít tháng

FIFA cũng hủy kết quả 3 trận đấu quốc tế của đội tuyển Malaysia có sự góp mặt của các cầu thủ không đủ điều kiện, gồm các trận gặp Cape Verde (29.5), Singapore (4.9) và Palestine (8.9), qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội tuyển Malaysia trong năm 2025 và khiến thứ hạng FIFA của họ bị ảnh hưởng.

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia Cầu thủ nhập tịch bóng đá Malaysia FAM CAS
