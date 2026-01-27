Đình Bắc không thể đấu Malaysia vì thẻ đỏ, còn Trung Kiên biết đâu được trám chỗ Văn Lâm?

AFC ra án treo giò với Đình Bắc

Cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Tôi dự đoán một loạt cầu thủ của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026 sẽ được đôn lên khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới. Trong số này, thủ môn Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nổi trội hẳn. Những người này đủ sức có suất chính thức ở đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc đủ sức đá chính ở đội tuyển quốc gia Ảnh: TED Trần

Thủ môn Trần Trung Kiên rất toàn diện, tôi cho rằng cậu ấy hiện là thủ môn số 1 Việt Nam. Thường thì các thủ môn to con khá yếu ở các pha bóng tầm thấp, riêng Trần Trung Kiên mạnh trong cả bóng tầm cao lẫn tầm thấp. Còn Đình Bắc giỏi gây đột biến, tốc độ cao, giàu chất quái".

Trận đấu gần nhất tới đây của đội tuyển Việt Nam là tái đấu Malaysia tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 31.3.2026. Trong cuộc trả lời báo chí ngày 26.1, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào tháng 3, những cầu thủ như Đình Bắc, Văn Khang và một số gương mặt nữa có khả năng lên tuyển để tạo nên thành tích tốt. Song, Đình Bắc đã bị thẻ đỏ (trận tranh hạng ba U.23 châu Á giữa U.23 Việt Nam và Hàn Quốc - PV), nên sẽ không đá trận với Malaysia".

Ngày 26.1, AFC cũng đã chính thức tuyên bố, án phạt dành cho tấm thẻ đỏ của Đình Bắc là treo giò 2 trận quốc tế chính thức tiếp theo. Vì anh đã hết tuổi tham dự các giải đấu thuộc cấp độ U.23, nên án phạt sẽ áp dụng lên cấp độ đội tuyển quốc gia.

Rất có thể, trong số những cầu thủ trẻ được gọi lên đội tuyển đợt tới, có cả thủ môn Trung Kiên. Sẽ không quá bất ngờ nếu Trung Kiên được ra sân để đối đầu Malaysia trên sân nhà.



Trung Kiên và Văn Khang có cơ hội lên đội tuyển Ảnh: TED TRẦN

Chưa hết, U.23 Việt Nam hiện nay không chỉ có những cầu thủ vừa nêu. Nhiều gương mặt khác đã tiến bộ đáng kể so với trước đây. Ví dụ đội trưởng Khuất Văn Khang đã rắn rỏi hơn hẳn. Cầu thủ này giờ tự tin giữa bóng đột phá bên phần sân đối phương. Khả năng kiểm soát bóng của Khuất Văn Khang tốt hơn nhiều so với chính anh chỉ khoảng 1 tháng trước đó, ở SEA Games 33.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cũng có nhiều tiến bộ, anh không quá nổi bật như Đình Bắc, Hiểu Minh, thủ môn Trung Kiên trong đội tuyển U.23 Việt Nam, nhưng anh vẫn có thể cạnh tranh vị trí thi đấu thường xuyên ở đội tuyển quốc gia, trong vai trò hỗ trợ cho đàn anh Nguyễn Hoàng Đức.

Nhân tố tạo nên tính cạnh tranh cao hơn ở đội tuyển quốc gia

Trung vệ Phạm Lý Đức là trường hợp khác đáng được nhắc đến. Bỏ qua tình huống mất bình tĩnh đánh nguội cầu thủ U.23 Trung Quốc rồi nhận thẻ đỏ trong trận bán kết giải U.23 châu Á (AFC phạt treo giò 3 trận, gồm cả trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc và 2 trận ở cấp độ đội tuyển), Lý Đức có giải đấu tốt. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội thi đấu ổn định từ SEA Games 33 đến giờ. Lý Đức có thể chưa có ngay vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam, nhưng anh hoàn toàn đủ sức chiếm được 1 chỗ trên băng ghế dự bị, cạnh tranh với các đàn anh đã lớn tuổi như Duy Mạnh và Xuân Mạnh.

HLV Kim Sang-sik sẵn sàng trao cơ hội cho các học trò ở các sân chơi lớn hơn nữa Ảnh: TED Trần

Ở tuyến trên, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cũng là trường hợp tương tự. Thanh Nhàn chưa đủ sức đá chính ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng anh có thể cạnh tranh suất "siêu dự bị" với các tiền đạo lùi và tiền vệ tấn công như Nguyễn Hai Long, Châu Ngọc Quang, Phạm Tuấn Hải.

Sự trưởng thành của một loạt gương mặt ở đội tuyển U.23 Việt Nam sau giải U.23 châu Á là tín hiệu cực vui cho đội tuyển quốc gia, trên hành trình chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong tương lai gần. Đây là điều từng xảy ra sau giải U.23 châu Á 2018, nhiều cầu thủ xuất sắc của đội tuyển U.23 Việt Nam được đôn lên đội tuyển quốc gia và tỏa sáng. 8 năm sau ngày ấy, 1 thế hệ cầu thủ mới xuất sắc không kém lại được giới thiệu.