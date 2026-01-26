Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phó chủ tịch VFF: Futsal Việt Nam hãy thể hiện tinh thần ngoan cường như đội U.23

Nghi Thạo
Nghi Thạo
26/01/2026 21:20 GMT+7

Chiều 26.1, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã có mặt tại Jakarta (Indonesia) để trực tiếp theo dõi và làm việc với đội tuyển Việt Nam, hiện chuẩn bị bước vào chiến dịch VCK futsal châu Á 2026. Chuyến công tác diễn ra ngay sau khi ông Tú cùng đội tuyển U.23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại VCK U.23 châu Á 2026.

"Càng khó khăn phải càng thể hiện ý chí, khát vọng"

Trước buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận ra quân VCK futsal châu Á 2026 gặp Kuwait (17 giờ ngày 27.1), Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã thay mặt lãnh đạo VFF động viên tinh thần và khích lệ thầy trò HLV Diego Giustozzi thi đấu với quyết tâm cao nhất, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về bản lĩnh và tinh thần chiến đấu.

Phó chủ tịch Trần Anh Tú dẫn lại hình ảnh thi đấu quả cảm của U.23 Việt Nam, đặc biệt trong trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, coi đó là tấm gương để các cầu thủ futsal noi theo. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh tinh thần không buông bỏ, càng khó khăn càng phải thể hiện ý chí và khát vọng cống hiến, xem đây là yếu tố nền tảng cho hành trình của toàn đội tại VCK futsal châu Á 2026.

Phó chủ tịch VFF: Futsal Việt Nam hãy thể hiện tinh thần ngoan cường như đội U.23- Ảnh 1.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú động viên các cầu thủ Việt Nam trước khi bước vào hành trình tại VCK futsal châu Á 2026

ẢNH: VFF

Bên cạnh việc động viên, lãnh đạo LĐBĐVN cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho toàn đội. Trước mắt, mục tiêu là giành quyền vào tứ kết, từ đó phấn đấu tiến sâu nhất có thể tại giải. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú lưu ý hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng gặp Kuwait và Li Băng có ý nghĩa then chốt, yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa, thi đấu với tinh thần, chuyên môn và trách nhiệm cao nhất mỗi khi được vào sân.

Sau phần trao đổi, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào buổi tập chiến thuật. HLV Diego Giustozzi dành phần lớn thời lượng để hoàn thiện các phương án cho cuộc đối đầu với Kuwait, trực tiếp chỉ đạo chi tiết cách tổ chức lối chơi, sự di chuyển và phối hợp của từng vị trí, nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công, sẵn sàng cho trận ra quân tại VCK futsal châu Á 2026.

Phó chủ tịch VFF: Futsal Việt Nam hãy thể hiện tinh thần ngoan cường như đội U.23- Ảnh 2.

Ông Trần Anh Tú (phải) trao đổi với HLV trưởng Giustozzi

ẢNH: VFF

Phó chủ tịch VFF: Futsal Việt Nam hãy thể hiện tinh thần ngoan cường như đội U.23- Ảnh 3.

Các cầu thủ futsal Việt Nam tập luyện buổi cuối trước khi bước vào trận ra quân

ẢNH: VFF


