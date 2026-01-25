Kênh nào phát trực tiếp đội tuyển Việt Nam đấu giải futsal châu Á, bao giờ ra quân đấu Kuwait?

Buổi rèn thể lực kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực. Các cầu thủ thực hiện các bài tập tăng cường sức mạnh, duy trì độ dẻo dai và khả năng chịu tải sau những ngày di chuyển, tập luyện liên tục. Theo ghi nhận, tình trạng sức khỏe của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện ổn định. Trong đó, Châu Đoàn Phát, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương cũng hoàn thành tốt giáo án đề ra.

Các cầu thủ Việt Nam tập thể lực tại khách sạn ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam mổ băng trong cuộc họp chuyên môn

Ngay sau đó, toàn đội tiến hành họp chuyên môn, xem lại băng hình một số trận đấu gần đây. HLV Diego Giustozzi trực tiếp phân tích các tình huống điển hình, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục, qua đó giúp các cầu thủ có cái nhìn cụ thể, thực tế hơn để tiếp tục hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào thi đấu chính thức tại VCK futsal châu Á 2026.

Cũng trong sáng 25.1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành kiểm tra trang phục thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam. Các chi tiết như số áo, số quần, logo nhà tài trợ… được đo đạc, đối chiếu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của điều lệ giải và các yêu cầu liên quan đến bản quyền thương mại.

Trần Thái Huy vừa trở lại sau chấn thương ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, vào chiều nay (25.1), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen tại nhà thi đấu chính thức của VCK futsal châu Á 2026. Ban tổ chức bố trí 60 phút để thầy trò HLV Diego Giustozzi làm quen mặt sân, ánh sáng và điều kiện thi đấu, sẵn sàng cho trận ra quân tại giải, gặp Kuwait ngày 27.1 vào 17 giờ.

Giải futsal châu Á, trong đó có các trận của đội tuyển Việt Nam, phát trực tiếp trên TV360.



