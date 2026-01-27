Khi thầy Kim cùng bóng đá Việt Nam mơ World Cup

HLV K IM S ANG-SIK KHÔNG TỰ NÓI VỀ MÌNH

"Hình như chúng ta ngồi trò chuyện với nhau 4 cuộc rồi nhỉ", HLV Kim Sang-sik hỏi tôi, khi chúng tôi gặp gỡ ở cổng Liên đoàn Bóng đá VN (VFF). Đi cùng câu nói là nụ cười rạng rỡ của vị HLV tài năng. Ông Kim đã nhớ đúng. Đây là lần thứ tư nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời phỏng vấn Thanh Niên tính từ 2025 đến nay. Lần nào cũng đến sau một chiến công ông Kim có được cùng bóng đá VN, từ chức vô địch AFF Cup 2024, U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cho đến HCĐ U.23 châu Á 2026.

PV Hồng Nam (phải) tặng hoa và Báo Thanh Niên cho HLV Kim Sang-sik Ảnh: ĐÌNH HUY

Đôi lúc tôi tự hỏi, không biết HLV Kim Sang-sik có… ngại phỏng vấn không. Điều đó có lẽ bình thường, bởi ông Kim đã chinh phục nhiều vinh quang, thiết lập hàng loạt kỷ lục dù quãng thời gian huấn luyện chưa đầy 2 năm. Biệt danh "chuyên gia chiến thắng" mà giới truyền thông Hàn Quốc đặt cho đã ứng nghiệm, khi ông Kim biến thành "vua Midas", chạm vào đâu cũng thành vàng.

Mỗi cuộc trò chuyện, HLV Kim Sang-sik luôn có thêm những nét mới mẻ để kể, bởi mỗi giải đấu mang tới một trải nghiệm, bài học, cùng thế giới quan riêng của ông Kim về bóng đá VN. Chính chi tiết ấy cũng tựa như hành trình U.23 VN đã bước qua. Một đội bóng luôn tươi trẻ, mới mẻ và mang tới niềm hạnh phúc cho người hâm mộ trên chuyến tàu lượn cảm xúc khó đoán.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm dễ thấy đồng hành cùng ông Kim xuyên suốt những cuộc trò chuyện đã qua, đó là ông luôn từ chối nói về bản thân, dù ông đã có đủ nhiều công trạng, ở vị thế lớn lao để có thể kể về bản thân mà chẳng ai có thể phàn nàn. "Trọn vẹn cảm xúc và ký ức, tôi xin dành cho học trò. Trong từ điển của họ không có khái niệm "từ bỏ". Họ đá với tinh thần không buông bỏ, vậy nên mới có thành tích này. Tôi hiểu được và trân trọng điều đó", ông Kim trả lời câu hỏi của Thanh Niên và chia sẻ thêm: "U.23 VN đã gặp những đội rất mạnh, từ trận đầu gặp Jordan đến trận cuối gặp Hàn Quốc. Họ có cầu thủ khỏe, nhanh, kỹ thuật và cao to. Tuy nhiên, chúng tôi không chùn bước. Toàn đội đã chiến đấu với cái đầu ngẩng cao, tự tin phô diễn những gì mình có. U.23 VN là tập thể đoàn kết".

Hình ảnh HLV Kim Sang-sik vui mừng cuồng nhiệt, nhưng cũng chọn thời điểm "nép mình" khiêm tốn để nhường lại sân khấu cho học trò là một lăng kính thú vị về chiến lược gia từng muốn mình là "hổ" để đủ uy dũng lãnh đạo học trò; nhưng cũng như vị chúa sơn lâm, ông Kim chỉ lên tiếng khi cần, luôn đứng đằng sau quan sát bằng cái nhìn thấu đáo, đưa ra những quyết định ít nhưng chất lượng. Quyền uy của thầy Kim được tạo nên từ đẳng cấp huấn luyện và trái tim chân thành. Một thứ quyền uy trong im lặng, nhưng vững vàng không thể lay chuyển.

U.23 VN có thể trở thành hạt nhân của kỷ nguyên thành công mới ẢNH: TED TRẦN

K HỐI ĐOÀN KẾT U.23 VN

Dẫu không tiếc lời khen cùng cảm xúc trân trọng, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn níu giữ đôi chân học trò trên mặt đất bằng đánh giá chân thật: "U.23 VN không có cầu thủ nào nổi bật".

Bởi, khen bất cứ ai nổi bật cũng đều là sự bất công với những gương mặt khác. Mỗi nhân tố U.23 VN xuất sắc theo một cách riêng, tạo thành bức tranh tổng thể hoàn hảo mà bất cứ mảnh ghép thiếu hụt nào cũng khiến thành công không trọn vẹn.

Bí quyết tạo nên tập thể gắn kết, là đặt tinh thần VN vào đúng khuôn khổ kỷ luật chiến thuật phù hợp. Ông Kim khẳng định, cầu thủ VN dù chưa xuất chúng, nhưng ý thức tập thể và trách nhiệm cao, cùng khao khát chứng tỏ bản thân mạnh mẽ không kém bất cứ đối thủ nào.

"Chúng tôi biết các cầu thủ còn điểm yếu, nên phải có chiến thuật để củng cố kỷ luật, đoàn kết, nhờ vậy mới tạo nên kỳ tích. Tinh thần tập thể đóng vai trò rất quan trọng. Trong thời gian qua, triết lý của tôi, đặc biệt ở tình huống cố định, cầu thủ U.23 VN dẫu thấp bé nhưng kèm người tốt, tuân thủ kỷ luật, thi đấu lăn xả, nhờ vậy khống chế được những đối thủ cao to. Đó là yếu tố tạo nên chiến tích. Khi đối thủ qua được 1 người, sẽ luôn có người sau bọc lót. Chiến thuật là vậy đấy", ông Kim bật mí chìa khóa thành công.

Chiếc chìa khóa nghe giản đơn, nhưng để có được, U.23 VN đã phải nỗ lực đến giọt mồ hôi cuối cùng, cả trên sân tập đến sân đấu. HLV Kim Sang-sik từng "xót ruột" khi chứng kiến U.23 VN mệt nhoài vì SEA Games, nhưng chỉ được nghỉ ít ngày rồi lại xỏ giày ra sân. Các cầu thủ chưa từng có quãng nghỉ nhiều hơn 1 tuần trong suốt nhiều tháng, trong đó những nhân tố chủ chốt như Đình Bắc, Minh Phúc còn phải đá nhiều đấu trường trong màu áo CLB.

"Toàn đội mệt mỏi, nhưng may mắn là nền tảng thể lực cầu thủ VN vốn đã tốt, nên chuyện bồi đắp cũng dễ dàng hơn", ông Kim nhấn mạnh và nói thêm: "Ở Ả Rập Xê Út, U.23 VN có tập thể lực đan xen trong các bài chiến thuật. Sau buổi tập, tôi cho họ chống đẩy để phát triển phần cơ thân trên. Họ cần có thân trên tốt để đấu tay đôi với các đối thủ hàng đầu. Khi bước vào giải đấu với nhiều đội mạnh, giỏi pressing tầm cao, chúng tôi đã đưa ra các bài tập, ví dụ như các chân chạy cánh Văn Khang, Minh Phúc, hoặc tiền đạo lệch cánh như Lê Phát, Thanh Nhàn phải thực hiện các đường "đâm", thả bóng ra sau lưng trung vệ để phá sức đối thủ. Đó là bí quyết thành công".

M ỘNG MƠ W ORLD C UP

PV Thanh Niên hỏi thầy Kim rằng 8 năm trước, lứa U.23 VN giành HCB U.23 châu Á đã đưa đội tuyển VN vào đến tứ kết Asian Cup và vòng loại thứ ba World Cup 2022: "Vậy với lứa này, bóng đá VN có thể... mơ chứ?". HLV Kim Sang-sik chỉ nhấn mạnh, lứa U.23 VN đã thể hiện tiềm năng, rằng đây là "mỏ ngọc" quý giá, nhưng mài giũa ra sao lại phụ thuộc vào nội lực nền bóng đá cùng khát khao của từng cầu thủ.

Ông Kim hoạch định rõ ràng hai mũi nhọn: "Cầu thủ phải nỗ lực tại đội bóng chủ quản. Tôi đã nhắc nhở họ cần cải thiện những gì và sẽ dõi theo màn thể hiện của họ để đánh giá, cân nhắc suất lên đội tuyển VN. Cánh cửa đội tuyển luôn mở rộng, nhưng cầu thủ phải nỗ lực". Còn với kế hoạch vĩ mô, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định sẽ cùng VFF vạch ra kế hoạch cho nhiều mục tiêu, trong đó có World Cup.

Bóng đá VN đã bước qua thời "xây nhà từ nóc". Nhờ các lứa cầu thủ được đào tạo, huấn luyện bài bản tại các trung tâm đào tạo, được trao cơ hội ở đội 1, mà các thế hệ trẻ VN trong một thế kỷ qua đang không ngừng vươn mình. Dù vậy, để "thế hệ kỳ tích" thực sự chèo lái bóng đá VN đến World Cup, còn hành trình dài đang chờ đôi chân trần của ông Kim cùng học trò chinh phục. Nói "chân trần" là bởi VN sẽ tự bước đi bằng nội lực của mình, thay vì những nguồn lực vay mượn chỉ đổi lấy thành công ngắn hạn như nhiều nước đã đi. Hành trình ấy dài hơn, đòi hỏi vất vả hơn nhiều, nhưng vì lẽ đó mà thành công trở nên giá trị hơn.

Giấc mơ World Cup 2030 và 2034 của đội tuyển VN sẽ được "chia nhỏ", với mục tiêu trước mắt là lọt vào vòng loại thứ ba. HLV Kim Sang-sik sẽ xây dựng đội tuyển với 3 nhóm lực lượng chủ đạo, gồm các trụ cột từ thời vô địch AFF Cup 2024 nhưng chỉ còn giữ lại những cái tên đủ thể lực và động lực, các nhân tố U.23 VN, cùng các cầu thủ nhập tịch, cầu thủ Việt kiều chất lượng như Nguyễn Filip, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hay Đỗ Phi Long. Đội tuyển VN đang có nguồn lực dồi dào phủ khắp 3 tuyến để nhào nặn đội bóng thiện chiến. Trận gặp Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027) và AFF Cup 2026 sẽ là bước đệm giúp VN xây dựng con người phù hợp cho giấc mộng châu Á và thế giới. Khi thứ giá trị nhất U.23 VN mang lại là niềm tin đã hiện hữu, bóng đá VN cùng HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng dong buồm ra biển.