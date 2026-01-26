Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Của hiếm' bóng đá Việt Nam Nguyễn Đình Bắc đủ khả năng xuất ngoại

Nghi Thạo
Nghi Thạo
26/01/2026 10:32 GMT+7

Với danh hiệu Vua phá lưới lịch sử tại VCK U.23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc không chỉ khẳng định vị thế ngôi sao số một của bóng đá trẻ Việt Nam mà còn mở ra cánh cửa xuất ngoại đầy triển vọng theo nhận định của giới chuyên môn.

Cột mốc lịch sử tại đấu trường châu lục

U.23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại VCK U.23 châu Á với tấm HCĐ đầy quả cảm, sau chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc ở trận cuối cùng. Và cái tên rực sáng nhất trong hành trình ấy chính là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo mang áo số 7 đã viết nên một trang sử mới khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại sân chơi châu lục.

Với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, Đình Bắc đã vượt qua hàng loạt ngôi sao đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Dù có cùng số bàn thắng với Ryunosuke Sato (Nhật Bản), nhưng Đình Bắc đã được AFC vinh danh nhờ hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Anh chỉ ra sân đá chính 2 trận, và có cú phút thi đấu ít hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

'Của hiếm' bóng đá Việt Nam Nguyễn Đình Bắc đủ khả năng xuất ngoại- Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc có tốc độ và sức rướn tốt, có thể tranh chấp sòng phẳng với các cầu thủ cao to

ảnh: ted trần

Dấu ấn đậm nét nhất của Đình Bắc chính là cú sút phạt hàng rào vào lưới U.23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba. Dù sau đó phải nhận thẻ đỏ đầy nghiệt ngã ở phút 86, nhưng hình ảnh một tiền đạo lỳ lợm, sẵn sàng bùng nổ trong những thời điểm khó khăn nhất đã khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ. Bên cạnh đó, khoảnh khắc chân sút quê Nghệ An vượt qua nhiều cầu thủ phòng ngự của U.23 Ả Rập Xê Út rồi tung cú sút bằng chân trái để ghi bàn ở góc hẹp cũng khiến khán giả không thể quên.

Đình Bắc có tiềm năng xuất ngoại

Màn trình diễn thuyết phục của Đình Bắc không chỉ nhận được sự tán thưởng từ người hâm mộ mà còn thuyết phục những người làm chuyên môn. HLV Phạm Minh Đức khẳng định tiền đạo sinh năm 2004 có thể thi đấu ở môi trường bóng đá châu Á. "Đình Bắc đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Em ấy có khả năng xử lý tình huống bóng, khả năng qua người và tốc độ rất tốt. Việc Đình Bắc có thể đua tốc độ sòng phẳng, thậm chí vượt mặt các cầu thủ Tây Á như Jordan hay Ả Rập Xê Út là điều hiếm cầu thủ Việt Nam nào làm được", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ với Thanh Niên.

Theo ông Đức, điểm mạnh nhất của Đình Bắc chính là sự tự tin và nền tảng thể lực cho phép anh chơi sòng phẳng với những đối thủ có thể hình tốt hơn. Thực tế tại giải U.23 châu Á 2026, không ít lần các hậu vệ đối phương đã phải dùng đến những pha phạm lỗi kín hoặc kéo áo lộ liễu mới có thể ngăn cản được những bước chạy của tiền đạo sinh năm 2004 này. HLV Phạm Minh Đức tin rằng với những gì đã thể hiện, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ nhận được sự quan tâm của các CLB ở châu Á.

'Của hiếm' bóng đá Việt Nam Nguyễn Đình Bắc đủ khả năng xuất ngoại- Ảnh 2.

Khoảnh khắc sút phạt thành bàn của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ U.23 châu Á 2026

ảnh: ted trần

Danh hiệu Vua phá lưới châu lục là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Nguyễn Đình Bắc. Ở tuổi 22, chân sút xứ Nghệ đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình ra biển lớn, mang theo hy vọng của bóng đá Việt Nam về một thế hệ cầu thủ không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn mạnh mẽ về thể chất và bản lĩnh.

Tin liên quan

AFC nhờ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mang Cúp 'Vua phá lưới' châu Á về Việt Nam cho Đình Bắc

AFC nhờ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mang Cúp 'Vua phá lưới' châu Á về Việt Nam cho Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gửi chiếc cúp danh hiệu Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026 cho Nguyễn Đình Bắc thông qua Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn.

Động thái cực thú vị của Đình Bắc khi nhận danh hiệu Vua phá lưới châu Á, thốt lên: Trời ơi!

Nóng: Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U.23 châu Á

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Nguyễn Đình Bắc Đình Bắc U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận