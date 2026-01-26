'Của hiếm' bóng đá Việt Nam Nguyễn Đình Bắc đủ khả năng xuất ngoại

Cột mốc lịch sử tại đấu trường châu lục

U.23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại VCK U.23 châu Á với tấm HCĐ đầy quả cảm, sau chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc ở trận cuối cùng. Và cái tên rực sáng nhất trong hành trình ấy chính là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo mang áo số 7 đã viết nên một trang sử mới khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại sân chơi châu lục.

Với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, Đình Bắc đã vượt qua hàng loạt ngôi sao đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Dù có cùng số bàn thắng với Ryunosuke Sato (Nhật Bản), nhưng Đình Bắc đã được AFC vinh danh nhờ hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Anh chỉ ra sân đá chính 2 trận, và có cú phút thi đấu ít hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

Nguyễn Đình Bắc có tốc độ và sức rướn tốt, có thể tranh chấp sòng phẳng với các cầu thủ cao to ảnh: ted trần

Dấu ấn đậm nét nhất của Đình Bắc chính là cú sút phạt hàng rào vào lưới U.23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba. Dù sau đó phải nhận thẻ đỏ đầy nghiệt ngã ở phút 86, nhưng hình ảnh một tiền đạo lỳ lợm, sẵn sàng bùng nổ trong những thời điểm khó khăn nhất đã khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ. Bên cạnh đó, khoảnh khắc chân sút quê Nghệ An vượt qua nhiều cầu thủ phòng ngự của U.23 Ả Rập Xê Út rồi tung cú sút bằng chân trái để ghi bàn ở góc hẹp cũng khiến khán giả không thể quên.

Đình Bắc có tiềm năng xuất ngoại

Màn trình diễn thuyết phục của Đình Bắc không chỉ nhận được sự tán thưởng từ người hâm mộ mà còn thuyết phục những người làm chuyên môn. HLV Phạm Minh Đức khẳng định tiền đạo sinh năm 2004 có thể thi đấu ở môi trường bóng đá châu Á. "Đình Bắc đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Em ấy có khả năng xử lý tình huống bóng, khả năng qua người và tốc độ rất tốt. Việc Đình Bắc có thể đua tốc độ sòng phẳng, thậm chí vượt mặt các cầu thủ Tây Á như Jordan hay Ả Rập Xê Út là điều hiếm cầu thủ Việt Nam nào làm được", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ với Thanh Niên.

Theo ông Đức, điểm mạnh nhất của Đình Bắc chính là sự tự tin và nền tảng thể lực cho phép anh chơi sòng phẳng với những đối thủ có thể hình tốt hơn. Thực tế tại giải U.23 châu Á 2026, không ít lần các hậu vệ đối phương đã phải dùng đến những pha phạm lỗi kín hoặc kéo áo lộ liễu mới có thể ngăn cản được những bước chạy của tiền đạo sinh năm 2004 này. HLV Phạm Minh Đức tin rằng với những gì đã thể hiện, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ nhận được sự quan tâm của các CLB ở châu Á.

Khoảnh khắc sút phạt thành bàn của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ U.23 châu Á 2026 ảnh: ted trần

Danh hiệu Vua phá lưới châu lục là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Nguyễn Đình Bắc. Ở tuổi 22, chân sút xứ Nghệ đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình ra biển lớn, mang theo hy vọng của bóng đá Việt Nam về một thế hệ cầu thủ không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn mạnh mẽ về thể chất và bản lĩnh.