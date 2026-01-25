Động thái cực thú vị của Đình Bắc khi nhận danh hiệu Vua phá lưới châu Á, thốt lên: Trời ơi!

Đình Bắc bất ngờ và hạnh phúc

Bài viết Đình Bắc chia sẻ ngay thời điểm biết mình là Vua phá lưới

Rạng sáng 25.1 (theo giờ Việt Nam), ngay sau khi trận chung kết giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Nhật Bản khép lại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố các danh hiệu cá nhân của VCK U.23 châu Á 2026. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U.23 Việt Nam được xướng tên ở hạng mục "Vua phá lưới" của giải. Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên nhận được danh hiệu này ở giải châu Á.

Đình Bắc chia sẻ bài viết chính thức của AFC

Đình Bắc ghi 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, qua đó vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu cá nhân cao quý. Ngay khi AFC đăng tải thông tin trên trang chủ, tiền đạo sinh năm 2004 đã chia sẻ lại bài viết trên Facebook cá nhân kèm dòng cảm thán “trời ơi”, cho thấy có vẻ chính anh cũng bất ngờ. Sau đó, anh tiếp tục đăng lại thông báo chính thức của AFC cùng các biểu tượng thể hiện niềm vui. Dưới bài đăng, các CĐV cũng để lại nhiều bình luận chia vui với tiền đạo quê Nghệ An.

Kết thúc giải đấu, có tổng cộng 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn thắng, gồm Ali Al Azaizeh (U.23 Jordan), Leonardo Farah Shain (U.23 Li Băng), Ryunosuke Sato (U.23 Nhật Bản) và Nguyễn Đình Bắc (U.23 Việt Nam). Tuy nhiên, Đình Bắc và Sato có nhiều kiến tạo hơn với mỗi người 2 pha. Theo điều lệ của AFC, khi các chỉ số bàn thắng và kiến tạo bằng nhau, thứ hạng sẽ được phân định dựa trên số phút thi đấu - cầu thủ thi đấu ít phút hơn sẽ được xếp trên.

Cụ thể, Sato thi đấu 446 phút, trong khi Đình Bắc chỉ ra sân 361 phút, qua đó giúp tiền đạo của U.23 Việt Nam giành danh hiệu "Vua phá lưới".

Đình Bắc và pha đánh đầu ngược đẳng cấp đưa U.23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1

Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân

Đình Bắc đạt được danh hiệu này với hành trình đặc biệt

AFC nhấn mạnh điểm đặc biệt trong hành trình của Đình Bắc là việc anh chỉ đá chính 2 trong tổng số 6 trận của U.23 Việt Nam tại giải. Ban huấn luyện buộc phải kiểm soát thời lượng thi đấu của cầu thủ này do vấn đề chấn thương. Dù vậy, Đình Bắc vẫn liên tục tạo ra khác biệt bằng những bàn thắng và các tình huống mang tính quyết định.

Tiền đạo sinh năm 2004 mở màn giải đấu bằng bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan, sau đó ghi bàn duy nhất giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 để đứng đầu bảng A. Ở tứ kết, Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước U.23 UAE. Tại trận tranh hạng ba, anh tiếp tục để lại dấu ấn với cú sút phạt hàng rào đẳng cấp vào lưới U.23 Hàn Quốc, qua đó khép lại giải đấu bằng danh hiệu Vua phá lưới.

Xem lại cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc

Trong khi đó, các danh hiệu cá nhân còn lại của VCK U.23 châu Á 2026 đều thuộc về U.23 Nhật Bản, đội bóng vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch sau chiến thắng đậm 4-0 trước U.23 Trung Quốc ở trận chung kết.

Tiền vệ Ryunosuke Sato được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP)". Cầu thủ thuộc biên chế FC Tokyo thi đấu đủ 6 trận, ghi 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, trong đó nổi bật là cú đúp ở trận chung kết. Sato đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của U.23 Nhật Bản, góp công lớn giúp “Samurai xanh” trở thành đội đầu tiên vô địch U.23 châu Á 3 lần.

Danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất giải" thuộc về Rui Araki. Thủ thành 19 tuổi của Nhật Bản giữ sạch lưới 3 trận, đặc biệt tỏa sáng ở các vòng knock-out với hàng loạt pha cản phá quan trọng, trong đó có 2 cú sút luân lưu trước U.23 Jordan ở tứ kết. Phong độ ổn định và sự điềm tĩnh của Araki là chốt chặn vững chắc giúp U.23 Nhật Bản duy trì sự chắc chắn trên hành trình đăng quang.