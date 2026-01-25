Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Bó đũa' U.23 Việt Nam không thể bị bẻ gãy

Hồng Nam
Hồng Nam
25/01/2026 04:59 GMT+7

Tấm HCĐ U.23 châu Á 2026 đến từ ý chí quả cảm cùng lối chơi gắn kết như một bó đũa không rời của U.23 VN, khiến ngay cả những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục cũng khó lòng bẻ gãy.

KỶ LUẬT LÀ SỨC MẠNH

Cột mốc lịch sử đã được U.23 VN thiết lập ở giải U.23 châu Á 2026, khi thắng 5 trận (số trận thắng trong 90 phút bằng 5 VCK U.23 châu Á trước đó cộng lại), ghi 10 bàn (nhiều nhất). Lần đầu tiên, U.23 VN thắng các đội tuyển đến từ 3 nền bóng đá khác nhau như Tây Á (U.23 Jordan, U.23 UAE, U.23 Ả Rập Xê Út), Trung Á (U.23 Kyrgyzstan) và Đông Bắc Á (U.23 Hàn Quốc) trong trọn vẹn một giải đấu.

'Bó đũa' U.23 Việt Nam không thể bị bẻ gãy- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 VN được người hâm mộ chào đón ở sân bay Nội Bài

Ảnh: Tuấn Minh

Những con số biết nói đã khắc họa thế hệ U.23 VN ấn tượng bậc nhất lịch sử. Học trò HLV Kim Sang-sik là lứa cầu thủ hiếm hoi thực sự dám cầm bóng để chơi trước những "đỉnh núi" cao nhất châu Á.

Đó là dáng dấp "ông lớn" châu Á, cũng là hình mẫu bóng đá VN cần đi theo, nếu muốn vượt thác để sánh ngang Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan hay Ả Rập Xê Út. Thế nhưng, chìa khóa để mở cửa mọi đấu pháp mà HLV Kim Sang-sik nắm giữ không chỉ có chiến thuật khô khan. Ông Kim từng nhấn mạnh, nếu có thứ gọi là ma thuật ở U.23 VN, đó phải là nỗ lực quên mình của cầu thủ, chứ không đến từ sa bàn chiến thuật của ông. Chiến thuật là công thức khô khan. Chỉ có con người, với nỗ lực bằng xương bằng thịt, mới là yếu tố cốt lõi tạo nên chiến thắng.

'Bó đũa' U.23 Việt Nam không thể bị bẻ gãy- Ảnh 2.

Đội tuyển U.23 VN là tập thể đoàn kết

Ảnh: TED Trần

30 phút hiệp phụ của U.23 VN trước U.23 Hàn Quốc xứng đáng trở thành thước phim biểu tượng cho thành công của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở sân chơi U.23 châu Á 2026. Ở thế thiếu người, khi thể lực bị rút cạn bởi chuỗi ngày tập luyện và thi đấu liên tục kéo dài từ tháng 12 đến nay, 10 cầu thủ U.23 VN vẫn tạo nên thành trì vững chãi. "Tường người" của HLV Kim Sang-sik với 3 tuyến rõ ràng, mềm dẻo và cơ động đã phối hợp cùng nhau bịt kín khoảng trống. Mỗi khi người này bị vượt qua, người khác lại xuất hiện, tạo nên tấm chắn dày đến vô cùng, khiến một trong những hàng công hùng mạnh nhất châu Á không thể xuyên thủng.

TIẾP NỐI THÀNH CÔNG

HLV Lee Min-sung khẳng định U.23 Hàn Quốc "thiếu sự bình tĩnh cần thiết khi được đá hơn người", nhưng không nói rõ nguyên do. Có lẽ bởi ông hiểu, đội trẻ Hàn Quốc đã vấp phải bức tường được xây nên không chỉ bằng kỷ luật chiến thuật, mà còn bằng ý chí vô hạn.

5 năm trước, HLV Park Hang-seo đã gọi ý chí ấy là "tinh thần VN". Thứ tinh thần giúp cầu thủ VN phá vỡ giới hạn và vượt qua nghịch cảnh gian truân nhất, giờ trở thành tấm vé thông hành đưa U.23 VN lên hàng ngũ đội mạnh châu lục.

HLV Park Hang-seo đã có nửa thập niên thành công cùng bóng đá VN (2018 - 2022) nhờ tạo nên những "bó đũa" đoàn kết, nơi các cầu thủ yêu thương nhau như một gia đình và sẵn sàng lăn xả cho màu cờ sắc áo. Bẻ được "bó đũa" ấy là thử thách khó nhằn với bất cứ đối thủ nào. Đó cũng là con đường HLV Kim Sang-sik đang đi. Từ "người cha" Park Hang-seo đến "anh hai" Kim Sang-sik, những người thầy Hàn Quốc luôn xây dựng tập thể gắn bó dựa trên văn hóa gia đình.

Sau tấm HCĐ U.23 châu Á 2026, U.23 VN sẽ hòa nhịp vào "gia đình" lớn hơn, mang tên đội tuyển VN. Những nhân tố chủ chốt như Trung Kiên, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Nhật Minh… đã nằm sẵn trong bản danh sách dự kiến, chuẩn bị cho trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia (31.3) và AFF Cup 2026 (diễn ra vào tháng 7). Ông Kim chuẩn bị chuyển giao thế hệ, nơi lứa mới nắm giữ vai trò quan trọng hơn. Song, quan trọng là ở đội tuyển VN, lứa cũ vẫn sẽ hiện diện, được "cài răng lược" hợp lý để đàn anh bao bọc, dìu dắt đàn em. Tinh thần VN sẽ luôn là chất keo tạo nên thành công, để đội tuyển quốc gia hấp thu nhuệ khí U.23 châu Á, nhằm tái tạo năng lượng cho chu kỳ thành công mới.

Tối 24.1, các cầu thủ U.23 VN đã trở về nước trên chuyến bay QR984, khép lại hành trình 3 tuần tại giải U.23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik được đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), Cục TDTT VN, cùng đông đảo người hâm mộ chào đón tại sân bay quốc tế Nội Bài. Toàn đội sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại CLB chủ quản để bắt đầu guồng quay giai đoạn 2 V-League 2025 - 2026. Với tấm HCĐ U.23 châu Á 2026, U.23 VN đã nhận 8,1 tỉ đồng tiền thưởng (từ VFF và bầu Đức). Đây là nguồn động viên quý giá cho các cầu thủ trẻ VN sau giải đấu đầy nỗ lực.


