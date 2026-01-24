Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Cúp quốc gia

Minh Long cản luân lưu xuất sắc như Cao Văn Bình: HAGL bị loại, Hiểu Minh được tri ân

Đồng Nguyên Khang
24/01/2026 20:22 GMT+7

Tối 24.1, ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025-2026, thủ môn Phí Minh Long thể hiện xuất sắc trong loạt đá luân lưu, giúp PVF-CAND đánh bại HAGL.

HAGL thiếu thủ môn Trung Kiên, PVF-CAND cũng thiếu loạt sao U.23 Việt Nam

Dù không có sự phục vụ của một loạt trụ cột là trung vệ Hiểu Minh, hậu vệ phải Anh Quân, tiền vệ Xuân Bắc và tiền đạo Thanh Nhàn (đang trở về từ Ả Rập Xê Út), CLB PVF-CAND có thế trận tương đối ổn trước HAGL. Nhờ những ngoại binh như Amalrido, Mpande hay tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công tạo ra một số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, họ lại không tận dụng thành công. 

Minh Long cản luân lưu xuất sắc như Cao Văn Bình: HAGL bị loại, Hiểu Minh được tri ân- Ảnh 1.

Samson (phải) thi đấu rất nỗ lực trước các cầu thủ trẻ của HAGL

ẢNH: PVF-CAND

Bên kia chiến tuyến, HAGL chỉ thiếu vắng thủ thành Trung Kiên nên không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh tấn công hay khả năng vận hành lối chơi. Đội bóng phố núi chơi có phần nhỉnh hơn, phối hợp ăn ý hơn. Trong đó, đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 22 khi HAGL có pha phản công ấn tượng. Võ Đình Lâm thoát xuống biên trái rất tốc độ rồi căng vào trong hợp lý cho Hoàng Vĩnh Nguyên. Tuy nhiên, tiền vệ quê Hà Tĩnh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 

Trong những phút còn lại của trận đấu, 2 đội chơi giằng co, không ghi được bàn thắng nào và phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu. Ở màn "đấu súng" may rủi này, Amalrido, Mpande, Bảo Long, Văn Việt và Bá Đạt đều thực hiện thành công cho PVF-CAND. Trong khi đó, thủ môn Phí Minh Long cản phá thành công cú đá của cầu thủ trẻ Hoàng Minh, qua đó giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công giành chiến thắng 5-3 và đoạt vé vào tứ kết. 

Sau trận đấu, Bá Đạt, cầu thủ thực hiện thành công cú đá luân lưu quyết định đã có hành động đẹp là ăn mừng với chiếc áo số 4 của trung vệ Hiểu Minh. Cá nhân Bá Đạt và toàn đội PVF-CAND muốn gửi lời chúc mừng cũng như động viên đến người đồng đội đang dính chấn thương nặng (đứt dây chằng chéo trước) khi thi đấu ở VCK U.23 châu Á 2026 cùng đội U.23 Việt Nam. 


