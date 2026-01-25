AFC nhờ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mang Cúp 'Vua phá lưới' châu Á về Việt Nam cho Đình Bắc

AFC chuyển cúp tận tay cho Chủ tịch VFF

Đây là sự ghi nhận đặc biệt dành cho Đình Bắc sau màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu tổ chức ở Jeddah (Ả Rập Xê Út).

Ngày 24.1, ngay sau khi kết thúc trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc, U.23 Việt Nam đã lập tức lên đường về nước. Do đó, toàn đội chỉ kịp nhận HCĐ, còn các danh hiệu cá nhân phải chờ AFC xác định sau trận chung kết diễn ra vào tối cùng ngày. Sau khi kết quả chính thức được công bố, danh hiệu "Vua phá lưới" đã thuộc về Đình Bắc. Tới sáng 25.1, chiếc cúp "Vua phá lưới" đã được AFC trao tận tay cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và ông sẽ đưa về Việt Nam cho Đình Bắc trong những ngày tới.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận Cúp "Vua phá lưới" cho Đình Bắc từ AFC

Cận cảnh chiếc cúp quý giá của Đình Bắc

Sau khi đội U.23 Việt Nam về nước, Chủ tịch VFF vẫn tiếp tục ở lại để chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nơi nhiều định hướng quan trọng liên quan đến hệ thống giải CLB, đội tuyển quốc gia và bóng đá trẻ châu Á trong giai đoạn tới được thông qua. Ông Trần Quốc Tuấn hiện là Ủy viên Ủy ban thi đấu FIFA cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029, Ủy viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC.

Chủ tịch VFF tự hào về Đình Bắc và U.23 Việt Nam

Chia sẻ với Thanh Niên, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết ông đã báo tin vui cho Đình Bắc và hẹn sẽ mang cúp về Việt Nam cho tiền đạo này. Ông dành lời khen ngợi và cho biết rất tự hào về Đình Bắc. Ông dặn dò Đình Bắc phải tiếp tục cố gắng rèn luyện, luôn luôn chuyên nghiệp. Chủ tịch VFF cũng không quên gửi lời hỏi thăm cha mẹ của Đình Bắc ở Nghệ An. Đáp lại, Đình Bắc gửi lời cảm ơn Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng cống hiến vì bóng đá Việt Nam.

Sự ghi nhận xứng đáng cho Đình Bắc

Theo điều lệ thi đấu của AFC, trong trường hợp nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng, danh hiệu Vua phá lưới được xét lần lượt theo số kiến tạo, sau đó là tổng số phút thi đấu. Kết thúc giải, có bốn cầu thủ cùng ghi được 4 bàn thắng, gồm Nguyễn Đình Bắc (U.23 Việt Nam), Ryunosuke Sato (U.23 Nhật Bản), Ali Al Azaizeh (U.23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U.23 Li Băng). Trong số này, chỉ Đình Bắc và Sato có 2 pha kiến tạo, còn Azaizeh và Shahin không có kiến tạo nào.

Ở tiêu chí tiếp theo, tiền đạo của U.23 Việt Nam chiếm ưu thế khi chỉ thi đấu 409 phút, ít hơn Sato (451 phút), qua đó chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới U.23 châu Á 2026.

Thành tích của Đình Bắc càng thêm ấn tượng khi anh chỉ đá chính 2 trong tổng số 6 trận tại giải do phải được ban huấn luyện quản lý thể lực vì chấn thương. Bốn bàn thắng của tiền đạo sinh năm 2004 lần lượt đến từ quả phạt đền mở tỷ số trước U.23 Jordan ở vòng bảng, pha solo ghi bàn vào lưới chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, cú đánh đầu gỡ hòa 2-2 trong chiến thắng 3-2 trước U.23 UAE ở tứ kết và cú sút phạt hàng rào đẹp mắt trong trận tranh HCĐ gặp U.23 Hàn Quốc.

Với tổng cộng 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, Đình Bắc còn thiết lập kỷ lục mới về số lần in dấu giày vào bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Việt Nam tại một kỳ U.23 châu Á, vượt qua thành tích 5 lần của Nguyễn Quang Hải tại giải năm 2018. Anh đồng thời trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở sân chơi U.23 châu lục.

Ở giải đấu năm nay, Đình Bắc thể hiện sự toàn diện trong lối chơi, từ dứt điểm cận thành, đánh đầu, sút phạt cho tới khả năng kiến tạo. Tuy nhiên, tiền đạo của U.23 Việt Nam cũng để lại một nốt trầm khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86 trận tranh HCĐ, dẫn đến án treo giò 2 trận theo quyết định của AFC.

Cũng trong ngày 25.1, Đình Bắc mới chính thức nhận "Quả bóng bạc Việt Nam 2025" và danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2025". Trước đó, anh không thể tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do cùng U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út dự VCK U.23 châu Á 2026. Trên trang cá nhân, tiền đạo quê Nghệ An chia sẻ hình ảnh nhận giải kèm thông điệp: “Thành quả nhỏ của bản thân. Cố gắng và nỗ lực hơn nữa”.

Đình Bắc hôm nay cũng mới nhận được "Quả bóng bạc Việt Nam 2025" và "Nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2025"

Song song với niềm vui từ danh hiệu cá nhân của Đình Bắc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng vừa nhận được thư chúc mừng từ Chủ tịch AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa, nhân dịp U.23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026.

Trong thư gửi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch AFC bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng tới VFF cũng như toàn thể cộng đồng bóng đá Việt Nam. Ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh màn trình diễn ấn tượng của U.23 Việt Nam là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, sự đầu tư bài bản và cam kết mạnh mẽ của VFF trong công tác phát triển bóng đá.

Thông qua VFF, Chủ tịch AFC cũng gửi lời khen ngợi tới HLV Kim Sang-sik cùng tập thể U.23 Việt Nam về tinh thần thi đấu, sự cống hiến và nỗ lực xuyên suốt giải đấu, đồng thời tin tưởng rằng thành tích HCĐ U.23 châu Á 2026 sẽ trở thành động lực quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới những cột mốc thành công mới trong tương lai.