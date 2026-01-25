HLV Kim Sang-sik đi theo lộ trình rực rỡ của ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam vươn tới đỉnh cao

Bài học từ quá khứ

Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một cú hích mang tính bước ngoặt từ sân chơi U.23. Năm 2018, "kỳ tích Thường Châu" xuất hiện khi U.23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi á quân U.23 châu Á dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Khi đó, một thế hệ tài năng gồm Đình Trọng, Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng... đã trưởng thành vượt bậc. Từ việc bị hoài nghi sau màn trình diễn đáng thất vọng ở SEA Games 29 trên đất Malaysia, lứa cầu thủ này "vươn mình" thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam, góp công lớn trong hành trình rực rỡ.

Điều quan trọng nhất là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa "dàn sao" trẻ này với những cái tên gạo cội như Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm hay Trọng Hoàng. Màn cộng hưởng đó đã tạo ra một sức sống mới mãnh liệt, đưa đội tuyển Việt Nam chạm tay vào chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi đằng đẵng. Không dừng lại ở đó, chu kỳ thành công này còn kéo dài với kỳ tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên trong lịch sử ghi tên mình vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bài học từ quá khứ cho thấy rằng một đội tuyển mạnh phải được xây dựng từ một lứa trẻ dám mơ lớn và được dìu dắt bởi những đàn anh bản lĩnh.

Đình Bắc chơi đầy tự tin trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Nepal ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 10.2025 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh

Giờ đây, người hâm mộ đang kỳ vọng được chứng kiến chu kỳ thành công theo công thức tương tự. Dàn trụ cột U.23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik như Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Thái Sơn... không chỉ còn là những cái tên triển vọng. Họ đã được triệu tập lên ĐTQG để học hỏi và không ít người đã tận dụng tốt cơ hội ra sân để khẳng định năng lực. Không thể phủ nhận việc được tập luyện, trò chuyện thường xuyên cùng các ngôi sao như Văn Lâm, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Tiến Linh… góp phần giúp các ngôi sao trẻ tiến bộ.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Và sau một năm "thử lửa" thành công cùng U.23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ dần hoàn thiện bản thân, sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh vị trí quyết liệt với các đàn anh, tạo ra sức sống mới cho đội tuyển Việt Nam. Sự cạnh tranh sòng phẳng này là tiền đề để ông Kim Sang-sik xây dựng một tập thể giàu khát khao, sẵn sàng cho những mục tiêu trọng điểm phía trước.

Trước mắt, vào ngày 31.1, đội tuyển Việt Nam có cuộc đối đầu Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik bắt đầu trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ ở trận đấu này để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng: AFF Cup 2026 (diễn ra vào giữa năm) và xa hơn là VCK Asian Cup 2027. Hiện tại, cánh cửa dự VCK dần mở rộng với đội tuyển Việt Nam khi đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn bị Liên đoàn Bóng đá châu Á trừ 6 điểm do bê bối nhập tịch trái quy định.

Bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á thành công, giành HCV SEA Games và giờ là vào tốp 3 U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam cho thấy mình sẵn sàng cùng các đàn anh chinh phục những đỉnh cao mới. Có thể, bóng đá Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển giao lịch sử, nơi các ngôi sao trẻ như Văn Khang, Đình Bắc… sẽ phải chứng tỏ được mình xứng đáng với niềm tin của HLV Kim Sang-sik và người hâm mộ.







