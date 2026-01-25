U.23 Việt Nam còn nhiều 'ngọc quý': Sẵn sàng đua huy chương U.23 châu Á 2028

U.23 Việt Nam xây dựng lực lượng cho giấc mộng Olympic

U.23 Việt Nam đã khép lại vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với nhiều cột mốc đáng nhớ. Bên cạnh tấm HCĐ lịch sử (huy chương thứ hai ở sân chơi U.23 châu Á), học trò HLV Kim Sang-sik có lần đầu tiên thắng 5 trận ở cùng một giải, đánh bại đối thủ đến từ 3 khu vực trọng yếu tại châu Á (Tây Á, Trung Á, Đông Bắc Á), sở hữu hàng công mạnh thứ hai giải đấu.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc chuẩn bị cho các giải đấu, dù ở bất kỳ cấp độ nào, luôn được tiến hành và chuẩn bị liên tục.

Sau thành công ở giải U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik và những nhân tố triển vọng nhất sẽ cùng đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup. Trong khi đó, "ngọn cờ" U.23 Việt Nam sẽ được chuyển giao cho những thế hệ kế cận, sinh từ năm 2005 trở đi.

U.23 Việt Nam đã bồi đắp sự tự tin cho lứa sau ẢNH: TED TRẦN TV

Lực lượng U.23 Việt Nam ở giải năm nay vẫn còn những cái tên đủ điều kiện đá giải U.23 châu Á 2028. Đó là thủ môn Cao Văn Bình (SLNA), Phạm Đình Hải (CLB Hà Nội), hai tiền vệ Lê Văn Thuận và Nguyễn Công Phương (cùng sinh năm 2006), cùng tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007). Đáng chú ý, toàn bộ hàng thủ U.23 Việt Nam không đủ điều kiện đá VCK U.23 châu Á 2028, do đã quá tuổi (sinh chủ yếu từ năm 2003 đến 2004).

Hy vọng

Dù chỉ còn lại 1/4 đội hình cho giải đấu sau, nhưng U.23 Việt Nam vẫn có nền móng vững vàng.

Trước tiên, tiếng vang tại U.23 châu Á 2026 đã bồi đắp niềm tin rằng đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể làm nên chuyện, chơi bóng sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào. Việc khai mở dòng chảy niềm tin đóng vai trò quan trọng, giúp các lứa U.23 Việt Nam về sau tự tin chơi bóng với cái đầu ngẩng cao.

‘Phép màu Kim Sang-sik’: Quả ngọt từ áp lực và khối lượng việc khổng lồ

Mà với cầu thủ trẻ, khi đã có niềm tin, mọi chuyện đều có thể. Chính kỳ tích Thường Châu (á quân U.23 châu Á 2018) và tấm HCĐ năm nay đều được nhen nhóm từ ngọn lửa tin tưởng mà những thầy Hàn đã truyền đến học trò.

Đồng thời, hầu hết các nhân tố U.23 Việt Nam còn tuổi như Văn Bình, Văn Thuận, Công Phương hay Lê Phát đều đã được "thử lửa" ở giải này. Văn Bình chói sáng trong trận tranh HCĐ với 7 pha cứu thua, trong đó có tình huống đẩy luân lưu quyết định giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc. Văn Bình là thủ môn số một SLNA mùa này với 11 trận bắt chính từ đầu giải. Với chiều cao tốt (1,83 m), kinh nghiệm cùng kỹ năng toàn diện, Văn Bình sẽ là nhân tố thay thế hiệu quả khoảng trống Trung Kiên để lại.

Thủ môn Cao Văn Bình là gương mặt ưu tú đại diện cho lứa mới ẢNH: TED TRẦN TV

Lê Phát đã vươn mình mạnh mẽ, sau khi được ông Kim tin tưởng ở vòng chung kết U.23 châu Á 2028. Tấm vé "vớt" (thay Vĩ Hào phút chót) đã mở đường cho Lê Phát trở thành hiện tượng thú vị tại giải năm nay. Nguồn năng lượng dồi dào, lối đá kỹ thuật cùng chất sáng tạo sẽ chắp cánh cho chân sút của Ninh Bình thêm trưởng thành sau 2 năm.

Văn Thuận, Công Phương dù là "siêu dự bị", nhưng đủ tiềm năng vươn lên thành trụ cột nhờ lối đá máu lửa và tư duy chiến thuật ổn định. Đây đều là những ngọc quý được HLV Kim Sang-sik mài giũa cho tương lai gần.

Ngoài ra, hậu thuẫn cho lứa này còn là lực lượng U.17 Việt Nam từng hòa Nhật Bản, Úc ở vòng chung kết U.17 châu Á 2025. Sau 2 năm nữa, lứa này sẽ chạm ngưỡng 20 tuổi, bằng với Văn Thuận hay Văn Bình bây giờ.

Những nhân tố giỏi như trung vệ Lê Huy Việt Anh, tiền đạo Trần Gia Bảo, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Hoàng Trọng Duy Khang đều là lứa tiềm năng có thể "gối đầu" đàn anh để tạo nên thế hệ mới. Chưa kể, ông Kim còn Việt kiều Trần Thành Trung (2005), người đang nỗ lực thích nghi ở CLB Ninh Bình, đủ sức thành hạt nhân lứa mới.

VCK U.23 châu Á 2028 khó khăn, khi đây là giải đấu chọn suất dự Olympic Los Angeles 2028. U.23 Nhật Bản, U.23 Uzbekistan, U.23 Hàn Quốc hay U.23 Ả Rập Xê Út sẽ mang đội hình mạnh nhất. Thách thức đua huy chương cho U.23 Việt Nam sẽ lớn hơn nhiều, song "vàng thật không sợ lửa".

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, U.23 Việt Nam sẽ trở lại với tâm thế mới!